Die native App von HeyGen in ChatGPT ermöglicht es Ihnen, KI-generierte Videos direkt aus Ihren Gesprächen zu erstellen. Beschreiben Sie, was Sie brauchen, in natürlicher Sprache und erhalten Sie professionelle Videos mit Avataren, Motion Graphics und B-Roll — direkt im Chat. Sie können Ihr Video überprüfen und bearbeiten, ohne ChatGPT zu verlassen.