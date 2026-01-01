NEUHeyGen × ChatGPT

Beschreiben Sie es in ChatGPT. Produzieren Sie es mit HeyGen.

Verwandeln Sie jedes Gespräch in ein professionelles Video — mit Motion Graphics, B-Roll und visuellem Storytelling. Keine Bearbeitung erforderlich.

In ChatGPT ausprobieren
115,915,779Videos generiert
89,803,722Avatare generiert
15,995,406Videos übersetzt
Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen HeyGen
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.

So funktioniert es

Beschreiben

Sagen Sie ChatGPT, welches Video Sie brauchen — ein Erklärvideo, einen Pitch, ein Tutorial — in einfacher Sprache.

Generieren

Der Video Agent von HeyGen erstellt ein vollständiges Video mit Avataren, Motion Graphics, B-Roll und Narration.

Verfeinern

Iterieren Sie im Gespräch. Passen Sie das Skript an, tauschen Sie Visuals aus, ändern Sie den Ton — alles ohne ChatGPT zu verlassen.

Vom Prompt zur Produktion

Vom Skript zum Video

Schreiben Sie ein Skript in ChatGPT und erhalten Sie in wenigen Minuten ein vollständig produziertes Video.

Von der Idee zum Pitch

Verwandeln Sie eine grobe Idee in ein professionelles Pitch-Video für Investoren oder Stakeholder.

Vom Blog zum Video

Verwandeln Sie geschriebene Inhalte in ansprechende Video-Zusammenfassungen.

Von der Präsentation zum Video

Konvertieren Sie Foliensätze und Gliederungen in dynamische Videopräsentationen.

Vom Prompt zum Social Clip

Generieren Sie aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Videos aus einem einzigen Prompt.

Vom Gespräch zum Erklärvideo

Verwandeln Sie jedes ChatGPT-Gespräch in ein klares Erklärvideo.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die HeyGen ChatGPT-App?

Die native App von HeyGen in ChatGPT ermöglicht es Ihnen, KI-generierte Videos direkt aus Ihren Gesprächen zu erstellen. Beschreiben Sie, was Sie brauchen, in natürlicher Sprache und erhalten Sie professionelle Videos mit Avataren, Motion Graphics und B-Roll — direkt im Chat. Sie können Ihr Video überprüfen und bearbeiten, ohne ChatGPT zu verlassen.

Brauche ich ein HeyGen-Konto?

Ja, Sie benötigen ein kostenloses HeyGen-Konto, um Videos zu generieren. Registrieren Sie sich auf heygen.com.

Welche Arten von Videos kann ich erstellen?

Erklärvideos, Produktdemos, Social-Media-Clips, Schulungsmaterialien, Pitch-Videos und vieles mehr — alles vollständig produziert mit KI-Avataren, Motion Graphics, B-Roll und Narration.

Wie unterscheidet sich das von der Hauptplattform von HeyGen?

Die ChatGPT-App ermöglicht es Ihnen, in ChatGPT zu bleiben — für Ideenfindung und Videogenerierung in einem einzigen Workflow. Für erweiterte Bearbeitung, individuelles Branding und Teamzusammenarbeit nutzen Sie HeyGen direkt auf heygen.com.

Ist es kostenlos?

Die ChatGPT-App ist kostenlos zum Ausprobieren. Die Videogenerierung nutzt die Credits Ihres HeyGen-Kontos. Neue Konten erhalten kostenlose Credits zum Einstieg.

Ihre Videos beginnen dort, wo Ihre Prompts enden

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