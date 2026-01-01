Beschreiben Sie es in ChatGPT. Produzieren Sie es mit HeyGen.
Verwandeln Sie jedes Gespräch in ein professionelles Video — mit Motion Graphics, B-Roll und visuellem Storytelling. Keine Bearbeitung erforderlich.
So funktioniert es
Beschreiben
Sagen Sie ChatGPT, welches Video Sie brauchen — ein Erklärvideo, einen Pitch, ein Tutorial — in einfacher Sprache.
Generieren
Der Video Agent von HeyGen erstellt ein vollständiges Video mit Avataren, Motion Graphics, B-Roll und Narration.
Verfeinern
Iterieren Sie im Gespräch. Passen Sie das Skript an, tauschen Sie Visuals aus, ändern Sie den Ton — alles ohne ChatGPT zu verlassen.
Vom Prompt zur Produktion
Vom Skript zum Video
Schreiben Sie ein Skript in ChatGPT und erhalten Sie in wenigen Minuten ein vollständig produziertes Video.
Von der Idee zum Pitch
Verwandeln Sie eine grobe Idee in ein professionelles Pitch-Video für Investoren oder Stakeholder.
Vom Blog zum Video
Verwandeln Sie geschriebene Inhalte in ansprechende Video-Zusammenfassungen.
Von der Präsentation zum Video
Konvertieren Sie Foliensätze und Gliederungen in dynamische Videopräsentationen.
Vom Prompt zum Social Clip
Generieren Sie aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Videos aus einem einzigen Prompt.
Vom Gespräch zum Erklärvideo
Verwandeln Sie jedes ChatGPT-Gespräch in ein klares Erklärvideo.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die HeyGen ChatGPT-App?
Die native App von HeyGen in ChatGPT ermöglicht es Ihnen, KI-generierte Videos direkt aus Ihren Gesprächen zu erstellen. Beschreiben Sie, was Sie brauchen, in natürlicher Sprache und erhalten Sie professionelle Videos mit Avataren, Motion Graphics und B-Roll — direkt im Chat. Sie können Ihr Video überprüfen und bearbeiten, ohne ChatGPT zu verlassen.
Brauche ich ein HeyGen-Konto?
Ja, Sie benötigen ein kostenloses HeyGen-Konto, um Videos zu generieren. Registrieren Sie sich auf heygen.com.
Welche Arten von Videos kann ich erstellen?
Erklärvideos, Produktdemos, Social-Media-Clips, Schulungsmaterialien, Pitch-Videos und vieles mehr — alles vollständig produziert mit KI-Avataren, Motion Graphics, B-Roll und Narration.
Wie unterscheidet sich das von der Hauptplattform von HeyGen?
Die ChatGPT-App ermöglicht es Ihnen, in ChatGPT zu bleiben — für Ideenfindung und Videogenerierung in einem einzigen Workflow. Für erweiterte Bearbeitung, individuelles Branding und Teamzusammenarbeit nutzen Sie HeyGen direkt auf heygen.com.
Ist es kostenlos?
Die ChatGPT-App ist kostenlos zum Ausprobieren. Die Videogenerierung nutzt die Credits Ihres HeyGen-Kontos. Neue Konten erhalten kostenlose Credits zum Einstieg.
Ihre Videos beginnen dort, wo Ihre Prompts enden
Erstellen Sie professionelle Videos direkt aus ChatGPT
- Keine Bearbeitungskenntnisse erforderlich
- Professionelle Qualität
- Kostenlos zum Ausprobieren