Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein (für Teams-/Pro-Nutzer)

Sehen wir uns an, wie du Teammitglieder in deinen Workspace einlädst, damit ihr zusammenarbeiten und sofort mit dem Erstellen beginnen könnt.

Laden Sie Mitglieder in Ihren Workspace ein

Klicken Sie im Dashboard auf Ihr Konto und gehen Sie zu „Workspaces verwalten“. In der Workspace-Verwaltungsansicht sehen Sie:

Eine Liste der Benutzer, die du bereits eingeladen hast

Ihre zugewiesenen Rollen

Ihr aktueller Einladungsstatus

In diesem Bereich werden möglicherweise auch Teammitglieder vorgeschlagen, die sich mit der E-Mail-Domain Ihres Unternehmens bei HeyGen registriert haben.

Sie können neue Mitglieder einladen, indem Sie:

Eingabe ihrer E-Mail-Adresse oder

Kopieren und Teilen des Einladungslinks

Nachdem eine Einladung gesendet wurde, erscheint die E-Mail-Adresse des Nutzers in der Liste mit dem Status „Einladung gesendet“.

Wenn Ihr Workspace so konfiguriert ist, dass eine Genehmigung zum Beitritt erforderlich ist, werden in dieser Ansicht auch Beitrittsanfragen angezeigt.

Einladungs- und Anfragestatus nachverfolgen

Sobald sich ein Benutzer bei HeyGen anmeldet, die Einladung annimmt und dem Workspace beitritt, wird sein Status auf Aktiv aktualisiert.

Wenn Sie eine Beitrittsanfrage genehmigen, wird der Benutzer sofort zu einem aktiven Workspace-Mitglied. Sein Name erscheint in der Liste der aktiven Mitglieder und ein Platz wird belegt.

Arbeitsbereichsrollen verstehen

HeyGen-Arbeitsbereiche unterstützen mehrere Rollen, jeweils mit unterschiedlichen Berechtigungen.

Super-Admin

Super-Admins verwalten in der Regel den HeyGen-Tarif und die Workspaces. Sie haben vollen Zugriff, einschließlich der Verwaltung von Nutzern und Berechtigungen, dem Tätigen von Käufen oder Upgrades sowie dem Erstellen, Bearbeiten und Prüfen von Inhalten.

Super-Admins verwalten in der Regel den HeyGen-Tarif und die Workspaces. Sie haben vollen Zugriff, einschließlich der Verwaltung von Nutzern und Berechtigungen, dem Tätigen von Käufen oder Upgrades sowie dem Erstellen, Bearbeiten und Prüfen von Inhalten. Entwickler

Entwickler können Inhalte erstellen und auf die HeyGen API zugreifen. Weisen Sie diese Rolle Teammitgliedern zu, die erweiterte Integrationen benötigen, zum Beispiel die Anbindung eines CRM- oder E-Mail-Systems.

Entwickler können Inhalte erstellen und auf die HeyGen API zugreifen. Weisen Sie diese Rolle Teammitgliedern zu, die erweiterte Integrationen benötigen, zum Beispiel die Anbindung eines CRM- oder E-Mail-Systems. Creator

Creator sind Nutzer, die regelmäßig Inhalte erstellen. Sie können Avatare, Videos und Stimmen erstellen, aber keine Berechtigungen, Käufe oder den API-Zugriff verwalten.

Creator sind Nutzer, die regelmäßig Inhalte erstellen. Sie können Avatare, Videos und Stimmen erstellen, aber keine Berechtigungen, Käufe oder den API-Zugriff verwalten. Betrachter

Betrachter sind in der Regel Prüfer oder Genehmigende. Sie können Inhalte ansehen, aber keine Änderungen vornehmen.

Beitrittsanfragen genehmigen oder ablehnen

Wenn für Ihren Workspace eine Zugriffsanfrage erforderlich ist, können Sie Anfragen an zwei Stellen überprüfen:

Das Benachrichtigungsfeld

Die Registerkarte „Mitglieder und Arbeitsbereiche“

Von beiden Orten aus können Sie ausstehende Anfragen annehmen oder ablehnen. Sobald sie genehmigt wurde, wird der Benutzer zu einem aktiven Mitglied und belegt einen Platz.

Inhalte innerhalb des Arbeitsbereichs freigeben

Zusätzlich zu Rollen können Sie den Zugriff auf einzelne Projekte, Videos oder Ordner steuern.

So teilen Sie Inhalte:

Wähle das Drei-Punkte-Menü bei einem Entwurf, Video oder Ordner aus

Teilen auswählen

Von dort aus können Sie:

Mit bestimmten Nutzern teilen

Nur-Lese- oder Bearbeitungsberechtigungen zuweisen

Legen Sie den allgemeinen Zugriff so fest, dass nur Sie selbst, nur ausgewählte Benutzer oder alle mit Workspace-Zugriff darauf zugreifen können

Benutzer mit der Rolle „Viewer“ bleiben immer schreibgeschützt.

Videos teilen und veröffentlichen

Nachdem ein Video erstellt wurde, wird es auf der Freigabeseite geöffnet, wo Sie Folgendes tun können:

Video mit einem Passwort schützen

Allgemeine Zugriffsberechtigungen konfigurieren

Beschriftungen hinzufügen oder bearbeiten

Sie können außerdem die Registerkarte „Freigeben“ verwenden, um das Video im Web zu veröffentlichen, sodass jeder eine Nur-Ansicht-Version ansehen kann, ohne sich anzumelden.

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, sind Sie bereit, in HeyGen mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, indem Sie Mitglieder einladen, Rollen zuweisen und Inhalte sicher teilen.