Sehen wir uns an, wie du Teammitglieder in deinen Workspace einlädst, damit ihr zusammenarbeiten und sofort mit dem Erstellen beginnen könnt.
Laden Sie Mitglieder in Ihren Workspace ein
Klicken Sie im Dashboard auf Ihr Konto und gehen Sie zu „Workspaces verwalten“. In der Workspace-Verwaltungsansicht sehen Sie:
In diesem Bereich werden möglicherweise auch Teammitglieder vorgeschlagen, die sich mit der E-Mail-Domain Ihres Unternehmens bei HeyGen registriert haben.
Sie können neue Mitglieder einladen, indem Sie:
Nachdem eine Einladung gesendet wurde, erscheint die E-Mail-Adresse des Nutzers in der Liste mit dem Status „Einladung gesendet“.
Wenn Ihr Workspace so konfiguriert ist, dass eine Genehmigung zum Beitritt erforderlich ist, werden in dieser Ansicht auch Beitrittsanfragen angezeigt.
Einladungs- und Anfragestatus nachverfolgen
Sobald sich ein Benutzer bei HeyGen anmeldet, die Einladung annimmt und dem Workspace beitritt, wird sein Status auf Aktiv aktualisiert.
Wenn Sie eine Beitrittsanfrage genehmigen, wird der Benutzer sofort zu einem aktiven Workspace-Mitglied. Sein Name erscheint in der Liste der aktiven Mitglieder und ein Platz wird belegt.
Arbeitsbereichsrollen verstehen
HeyGen-Arbeitsbereiche unterstützen mehrere Rollen, jeweils mit unterschiedlichen Berechtigungen.
Beitrittsanfragen genehmigen oder ablehnen
Wenn für Ihren Workspace eine Zugriffsanfrage erforderlich ist, können Sie Anfragen an zwei Stellen überprüfen:
Von beiden Orten aus können Sie ausstehende Anfragen annehmen oder ablehnen. Sobald sie genehmigt wurde, wird der Benutzer zu einem aktiven Mitglied und belegt einen Platz.
Inhalte innerhalb des Arbeitsbereichs freigeben
Zusätzlich zu Rollen können Sie den Zugriff auf einzelne Projekte, Videos oder Ordner steuern.
So teilen Sie Inhalte:
Von dort aus können Sie:
Benutzer mit der Rolle „Viewer“ bleiben immer schreibgeschützt.
Videos teilen und veröffentlichen
Nachdem ein Video erstellt wurde, wird es auf der Freigabeseite geöffnet, wo Sie Folgendes tun können:
Sie können außerdem die Registerkarte „Freigeben“ verwenden, um das Video im Web zu veröffentlichen, sodass jeder eine Nur-Ansicht-Version ansehen kann, ohne sich anzumelden.
Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, sind Sie bereit, in HeyGen mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, indem Sie Mitglieder einladen, Rollen zuweisen und Inhalte sicher teilen.