ترجم مقاطع الفيديو من
الإنجليزية إلى البرتغالية

يمكنك تحويل أي فيديو باللغة الإنجليزية إلى البرتغالية الطبيعية خلال بضع دقائق فقط. تساعدك HeyGen على إنشاء ترجمات، وإنشاء تعليقات صوتية باللغة البرتغالية، أو تعريب فيديوهاتك الإنجليزية بالكامل دون الحاجة إلى توظيف مترجمين أو استخدام برامج معقدة. كل شيء يعمل في المتصفح لديك، مما يوفّر لك طريقة بسيطة وفعّالة للوصول إلى الجمهور الناطق بالبرتغالية في البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة والعديد من المناطق الأخرى.

انتقل من الإنجليزية إلى البرتغالية بسهولة

تجعل HeyGen عملية الترجمة سهلة الإدارة. يمكنك إنشاء ترجمات نصية، ونصوص مكتوبة، أو دبلجة صوتية كاملة باللغة البرتغالية مع الحفاظ على تحكم كامل في التوقيت والنبرة وطريقة النطق. سواء كنت تنتج شروحات، أو فيديوهات تدريبية، أو عروضاً للمنتجات، أو محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، أو مواد للاتصال الداخلي، يمكنك توطين رسالتك دون تغيير سير عمل الإنتاج لديك. يظل المحتوى المترجم دقيقاً ومصقولاً وطبيعياً لمشاهديك الناطقين بالبرتغالية.

إذا كنت تحتاج إلى دعم لغات إضافية، يمكنك أيضًا تجربة English to Spanish Translator من HeyGen لتوسيع مكتبة المحتوى متعددة اللغات لديك.

طريقة بسيطة لترجمة مقاطع الفيديو الإنجليزية إلى البرتغالية

تجعل أدوات الترجمة الحديثة من الممكن تحويل اللغة الإنجليزية المنطوقة إلى ترجمة نصية أو تعليق صوتي باللغة البرتغالية بدقة. تتولى HeyGen إدارة سير العمل الأساسي نيابةً عنك؛ فهي تنسخ الصوت الإنجليزي، وتترجمه إلى البرتغالية، وتُنشئ الترجمة النصية أو التعليق الصوتي، وتطابق كل ذلك مع توقيت الفيديو الخاص بك. يساعد هذا في أن يبدو الإصدار النهائي سلسًا وسهل المتابعة عبر مختلف المنصات.

أصوات وترجمات برتغالية

HeyGen يمنحك القدرة على إنشاء ترجمات نصية أو تعليق صوتي بسرعة. يمكنك إنشاء ترجمات، وبناء مسار تعليق صوتي باللغة البرتغالية، والاختيار من بين خيارات صوتية متنوعة، وضبط تنسيق الترجمات لتحسين سهولة القراءة. يمكن للمشاهدين متابعة المحتوى المترجم بسهولة سواء فضّلوا قراءة الترجمات أو الاستماع إلى التعليق الصوتي.


من المستفيد من ترجمة الإنجليزية إلى البرتغالية

يمكن لمنشئي المحتوى نشر نسخ برتغالية من مقاطع الفيديو الإنجليزية لتوسيع جمهورهم على منصات مثل YouTube وTikTok وInstagram وغيرها. يمكن للمعلمين وفرق التعلّم الإلكتروني ترجمة الدروس والشروحات للطلاب الناطقين بالبرتغالية. يمكن للشركات وفرق التسويق تكييف محتوى الانضمام، ومواد التدريب، ومقاطع الفيديو التعريفية بالمنتج، والمقاطع الترويجية لتناسب اللغة البرتغالية. يمكن للوكالات توسيع أعمال الترجمة دون الحاجة إلى إدارة التعديلات اليدوية، كما يمكن للمدرّبين أو الموجّهين تكييف جلساتهم لفرق ناطقة بالبرتغالية بكفاءة.


كيف يعمل

حمّل الفيديو الخاص بك

حمّل فيديو باللغة الإنجليزية أو استورده من YouTube أو Google Drive أو Dropbox. وضوح الصوت يؤدي إلى ترجمة أدق إلى البرتغالية.


الخطوة 1

حمّل فيديو المصدر الخاص بك

ابدأ برفع فيديو واضح وعالي الجودة بلغتك الأصلية ليكون الأساس للترجمة والدبلجة. هذا أمر أساسي للحصول على أفضل نتائج ترجمة بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

اختر البرتغالية

اختر الإنجليزية كلغة المصدر والبرتغالية كلغة الهدف. قرر ما إذا كنت تريد ترجمة نصية على الشاشة، أو نصًا مكتوبًا، أو دبلجة كاملة.


الخطوة 3

أنشئ ترجمة

HeyGen تقوم بتفريغ الصوت الإنجليزي، وترجمة النص، وإنشاء ترجمات أو مسار تعليق صوتي باللغة البرتغالية. يمكنك معاينة كل شيء وتعديله قبل الإنهاء.

الخطوة 4

تحرير وتصدير

اضبط التوقيت، وحسّن الترجمات النصية، وبدّل الأصوات البرتغالية، أو حدّث النص الخاص بك. صدّر فيديوك البرتغالي، أو ملفات الترجمة النصية، أو النص المكتوب.


ما الذي يميز HeyGen؟

الأثر واضح. تحقق الشركات نتائج ملموسة مع أداة ترجمة الفيديو من HeyGen. من خلال ترجمة مقاطع الفيديو فورًا، يمكنك توفير المال والوقت مع توسيع نطاق حضورك العالمي بسهولة.

الأسئلة الشائعة حول تحويل الفيديو من الإنجليزية إلى البرتغالية

كيف أترجم فيديو باللغة الإنجليزية إلى البرتغالية عبر الإنترنت؟

كل ما عليك هو تحميل الفيديو باللغة الإنجليزية، واختيار البرتغالية كلغة مستهدفة، وسيقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء الترجمة النصية أو مسار التعليق الصوتي. يتولى النظام عملية التفريغ النصي، والترجمة، وضبط التوقيت، والمعاينة، بحيث يمكنك إنهاء نسخة دقيقة وجاهزة للنشر بسرعة.

هل يمكنني إضافة ترجمة برتغالية مباشرة إلى فيديو باللغة الإنجليزية؟

نعم. يمكنك إنشاء ترجمات باللغة البرتغالية، مراجعتها، ضبط فواصل الأسطر أو الإيقاع، ثم تصديرها بصيغة SRT أو VTT. يساعدك هذا سير العمل على الحفاظ على تزامن التوقيت، ويساعد في الحفاظ على الوضوح للمشاهدين الذين يفضّلون الترجمة النصية بدلاً من التعليق الصوتي.

ما مدى دقة ترجمة HeyGen من الإنجليزية إلى البرتغالية؟

تكون الدقة عالية عندما يكون الصوت الأصلي واضحًا وبإيقاع طبيعي. تركز نماذج الذكاء الاصطناعي من HeyGen على النبرة والمعنى وبنية الجملة، مما يساعد على جعل الترجمة النصية أو التعليق الصوتي باللغة البرتغالية سلسًا ومتسقًا. يمكنك تعديل كل شيء قبل تصدير النسخة النهائية.

هل يمكنني ترجمة فيديو على YouTube إلى البرتغالية؟

نعم. الصق رابط YouTube وسيقوم الذكاء الاصطناعي بنسخ المحتوى، وترجمته، وإنشاء ترجمات أو تعليق صوتي باللغة البرتغالية. يظل التوقيت متوافقًا تلقائيًا، لتتحصل على نسخة مصقولة دون الحاجة إلى تنزيلات أو إضافات أو خطوات تحرير إضافية.

هل يمكنني معاينة النسخة المترجمة إلى البرتغالية قبل التصدير؟

بالتأكيد. يمكنك مراجعة الترجمات النصية، وضبط الصياغة، وتعديل التوقيت، أو تبديل الأصوات البرتغالية قبل التصدير. يضمن ذلك أن يتوافق الإصدار النهائي مع نبرة رسالتك الأصلية ويقدّم تجربة مشاهدة طبيعية للجمهور الناطق بالبرتغالية.

هل أحتاج إلى برنامج لترجمة مقاطع الفيديو الإنجليزية إلى البرتغالية؟

لا حاجة إلى أي برنامج. كل شيء يعمل في متصفحك، مما يتيح لك رفع الفيديوهات، وإنشاء الترجمات أو التعليق الصوتي، وتعديل التوقيت، وتصدير محتوى برتغالي مصقول دون أي عمليات تثبيت. هذا يجعل سير العمل خفيفًا وسهل الاستخدام.

كيف يمكنني البدء في ترجمة مقاطع الفيديو الإنجليزية إذا كنت جديدًا على HeyGen؟

يمكنك البدء فورًا بإنشاء حساب مجاني، ورفع الفيديو الإنجليزي الخاص بك، واختيار البرتغالية كلغة مستهدفة. سير العمل المبسّط يوجّهك خلال الترجمة والمراجعة والتصدير. ابدأ حسابك من هنا.

هل توجد أدوات إبداعية يمكنني استخدامها إلى جانب الترجمة إلى البرتغالية؟

نعم. يمكنك تحسين مقاطع الفيديو المترجمة محلياً بإضافة عناصر بصرية موسمية أو موضوعية، مما يجعل المحتوى المترجم أكثر جاذبية. على سبيل المثال، Santa Video Maker يقدّم خيارات تخصيص ممتعة واحتفالية

