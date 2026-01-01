اطّلع على كيفية استخدام الشركات المشابهة لشركتك لـ Vimeo مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحفيز النمو.

مكتبات تأهيل الموظفين وتدريبهم أنشئ مقاطع فيديو جذابة للتعريف بالموظفين الجدد والتدريب في HeyGen، مصممة خصيصاً لكل دور أو قسم. قم بمزامنتها فوراً مع مجلدات Vimeo الآمنة حيث يمكن للفرق الوصول إليها وإدارتها وتتبع مستوى التفاعل معها في مكان واحد.

ملاحظات إصدارات المنتج وتحديثات الميزات استخدم HeyGen لإنشاء تحديثات فيديو واضحة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية لكل إطلاق منتج جديد أو ميزة جديدة. شاركها فورًا عبر تضمين مقاطع Vimeo وراقب مقاييس المشاهدة لفهم مدى الوصول ومستوى الاحتفاظ.

مقاطع فيديو مخصّصة للمبيعات على نطاق واسع قم بأتمتة التواصل المخصص باستخدام أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتقديم عروض توضيحية للمنتج مصممة لكل عميل محتمل. استضفها على Vimeo للاستفادة من تحليلاته المتعمقة ومعرفة أي العملاء المحتملين يتفاعلون أكثر.

تثقيف العملاء وأدلة الاستخدام متعددة اللغات أنشئ شروحات متعددة اللغات وأدلة للمنتجات في HeyGen لدعم جمهورك العالمي. استضفها بأمان على Vimeo للتحكم في الوصول، وحماية أصول العلامة التجارية، والحفاظ على تنظيم محتوى التعلم.