HeyGen + Tolstoy
Tolstoy هي منصة فيديو تفاعلية تتيح للشركات إنشاء تجارب فيديو مخصصة تعتمد على اختيار المسار الخاص بك، بهدف تعزيز التفاعل، وزيادة التحويلات، وتحسين تفاعل العملاء.
حالات الاستخدام
اطّلع على كيفية استخدام الشركات المشابهة لشركتك Tolstoy مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحفيز النمو.
مسارات مبيعات تفاعلية
استخدم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لإرشاد المشاهدين عبر رحلات مبيعات تفاعلية وشخصية في Tolstoy، مع تأهيل العملاء المحتملين، ومعالجة الاعتراضات، وتوجيههم إلى المنتج أو ممثل المبيعات المناسب بناءً على إجاباتهم.
إعداد العملاء ودعمهم
أنشئ تجارب إرشادية تفاعلية لاختيار المسار المناسب لعملية الإعداد باستخدام مقاطع فيديو HeyGen التي تقدّم إرشادات خطوة بخطوة، مما يتيح للعملاء الحصول على المساعدة التي يحتاجونها دون إرباكهم بمعلومات غير ذات صلة.
التوظيف وإشراك المرشحين
أنشئ تدفقات فيديو تفاعلية تتضمن مقدمات باستخدام أفاتار HeyGen ومقاطع أسئلة وأجوبة، لمساعدة المرشحين على التعرّف على الأدوار وثقافة الشركة والخطوات التالية بناءً على الخيارات التي يتخذونها أثناء التجربة.
