Seedance 2.0: توأمك الرقمي بحركة سينمائية
تم الآن دمج Seedance 2.0 في جميع أنحاء HeyGen. أنشئ فيديوهات توأم رقمي كاملة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارك الموثّق وهو يتحرك داخل لقطات سينمائية، وأنشئ لقطات b-roll لافتة للانتباه من برومبت واحد، ووسّع أي مشهد مع تحكم دقيق في الإطار الأول والأخير. جودة فيديو سينمائي احترافية بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى فريق تصوير.
ثلاثة أدوات، منصة واحدة. اختر الطريقة التي تنشئ بها
تم دمج Seedance 2.0 في ثلاثة أدوات مميزة داخل HeyGen، صُمِّمت كل واحدة منها لسير عمل إبداعي مختلف. استخدم أياً منها أو اجمع بين الأدوات الثلاث معاً.
ضع التوأم الرقمي الخاص بك في لقطات Seedance السينمائية
تتيح لك Avatar Shots إنشاء مشاهد سينمائية يظهر فيها التوأم الرقمي المُوثَّق الخاص بك وهو يتحرك ويُشير ويؤدي داخل لقطات يتم إنشاؤها بواسطة Seedance. اختر أي بيئة أو زاوية كاميرا أو نوع حركة مع حركة واقعية وثبات في مظهر الشخصية عبر كل لقطة.
حركة شخصية واقعية
المشي والإيماءات والأداء بوزن جسدي حقيقي وإقناع بصري في كل لقطة.
مظهر متسق عبر اللقطات
يبقى الوجه والملابس والهوية البصرية ثابتة من الإطار الأول حتى الأخير دون أي تغيّر في الشكل أو فقدان للتفاصيل.
عدة أفاتارات في مشهد واحد
ضع عدة توائم رقمية موثوقة في مشهد سينمائي واحد مع حركة متزامنة عبر كل شخصية داخل الكادر.
أي خلفية، أي نوع لقطة
حركات دوللي، لقطات كرين، FPV، لقطات افتتاحية واسعة، ولقطات قريبة مع لغة تصوير سينمائية تستجيب لموجّهك.
هويتك محمية بالكامل. لا يسمح Seedance بظهور الوجوه البشرية عبر واجهته البرمجية العامة API. بنية HeyGen الخاصة بالموافقة من الطرف الأول والتحقق من الهوية هي السبب في أن التوأم الرقمي الموثَّق الخاص بك يمكن أن يظهر في لقطات Seedance بينما لا تستطيع أي منصة أخرى تقديم ذلك.
انتقل من برومبت واحد إلى فيديو كامل جاهز
وكيل الفيديو يأخذ الموجّه الخاص بك وينشئ فيديو كاملاً بناءً عليه: النص، البنية، المونتاج، والتعليق الصوتي. يتم دمج التوأم الرقمي في لقطات Seedance السينمائية تلقائياً للحصول على فيديو جاهز للنشر.
من النص إلى الفيديو النهائي
اكتب الموجّه الخاص بك أو الصق النص، وسيقوم Video Agent بإنشاء الهيكل، واختيار اللقطات، وتسليم فيديو نهائي مُحرَّر.
حتى ثلاث دقائق لكل فيديو
طويل بما يكفي لتقديم رسالة حقيقية، وقصير بما يكفي للحفاظ على الانتباه، مع لقطات Seedance سينمائية يتم تجميعها تلقائياً معاً.
يتم الاهتمام بالهيكل والإيقاع والمونتاج نيابةً عنك، بحيث يمكنك النشر مباشرةً على أي قناة دون الحاجة إلى عمل إنتاجي إضافي.
هوية موثوقة مدمجة في النظام
يستخدم كل فيديو النسخة الرقمية الموثّقة الخاصة بك، ويحميها نظام موافقة مملوك من HeyGen من الطرف الأول.
مصمم للإنتاج بكميات كبيرة دون التضحية بالجودة. تم تصميم Video Agent للفرق وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى إنتاج محتوى ثابت عبر الحملات والدورات والقنوات.
أنشئ لقطات b-roll سينمائية من خلال موجّه نصي أو صورة مرجعية
مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يوفّر لك وصولاً مباشراً إلى Seedance 2.0 لإنشاء الفيديو من النص أو من الصور. صف المشهد الذي تريده، وارفع مرجعاً بصرياً، واحصل على لقطات سينمائية عالية الجودة مع تحكّم دقيق في الإطارين الأول والأخير.
حوّل النص إلى لقطات b-roll سينمائية
صف أي مشهد تريد، وستقوم Seedance بإنشاء لقطات سينمائية مع تحكم في الكاميرا بمستوى المخرج وحركة دقيقة فيزيائياً.
صورة مرجعية إلى اللقطة المصوّرة
حمّل صورة منتج أو صورة موقع أو أي مرجع بصري، واحتفظ بالمظهر والإحساس والموضوع نفسه في كل إطار.
التحكم في الإطارين الأول والأخير
حدّد بدقة نقطة بداية ونهاية كل مشهد، ودَع Seedance ينشئ كل ما بينهما مع الحفاظ على ترابط بصري سلس.
لقطات بجودة الاستوديو من خلال موجّه واحد
أنشئ لقطات b-roll تبدو كما لو تم تصويرها في الموقع مع فريق كامل، باستخدام إضاءة ديناميكية، وفيزياء واقعية، وحركة كاميرا سينمائية.
لم يعد التصوير السينمائي الثانوي قرارًا مرتبطًا بالميزانية، بل أصبح موجّهًا. عندما يرتفع مستوى التوقعات، عدّل أسلوبك الإبداعي. استخدم Seedance 2.0 لدمج ما كان مستحيلًا في كل لقطة.
فيديو سينمائي لكل حالة استخدام
من مقاطع الفيديو الكاملة ذات الهوية التجارية إلى محتوى الشبكات الاجتماعية اللافت للانتباه، يوفّر Seedance 2.0 داخل HeyGen لقطات احترافية الجودة عبر كل الصيغ ولكل أنواع الجمهور.
مقاطع فيديو للعلامة التجارية والمنتجات
أنشئ مقاطع فيديو متكاملة تحمل هوية علامتك التجارية، يظهر فيها التوأم الرقمي الخاص بك في بيئات سينمائية. عروض تقديمية، إطلاق منتجات، وإعلانات للشركة بجودة إنتاج تتماشى مع معايير علامتك التجارية.
محتوى الشبكات الاجتماعية والإعلانات
أنشئ لقطات b-roll سينمائية ولقطات أفاتار تجذب الانتباه فوراً. أضف مراجع للمنتج أو الموقع أو الأسلوب، وسيقوم Seedance بإنشاء لقطات تتطابق تماماً مع الموجّه الإبداعي الذي تريده.
التدريب والتعليم
أنشئ وحدات تدريبية متكاملة ومحتوى تعليمي باستخدام التوأم الرقمي الخاص بك. برومبت واحد ينشئ فيديو منظماً ومحرراً بالكامل يصل طوله إلى ثلاث دقائق، جاهزاً للتضمين في أي نظام إدارة تعلم (LMS) أو منصة تعليمية.
الريادة الفكرية وبناء العلامة التجارية
انشر المحتوى باستمرار دون الحاجة للظهور أمام الكاميرا في كل مرة. التوأم الرقمي المُوثَّق الخاص بك يقدّم رسالتك في مشاهد سينمائية، مع مستوى الواقعية والحضور الذي يتوقعه جمهورك من علامتك الشخصية.
عروض المنتجات واستعراضاتها
حمّل صورة لمنتجك وأنشئ لقطات سينمائية مبنية عليها. إضاءة ديناميكية، حركة واقعية، وزوايا متعددة. محتوى منتجات لافت يجذب الانتباه دون الحاجة إلى استوديو أو مصوّر أو ميزانية إنتاج.
محتوى متعدد الأشخاص والحوارات الجماعية
ضع عدة أفاتارات موثوقة في مشهد سينمائي واحد. أنشئ محادثات ومقابلات ومحتوى بأسلوب الحوارات الجماعية مع مظهر متسق وحركة متزامنة لكل شخصية داخل الكادر.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو Seedance 2.0 في HeyGen؟
Seedance 2.0 هو نموذج لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي مدمج في مختلف أجزاء HeyGen، يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو سينمائية يظهر فيها التوأم الرقمي الموثّق الخاص بك وهو يتحرك داخل لقطات ديناميكية مع حركات كاميرا احترافية وحركة واقعية.
ما هي الأدوات الثلاث التي تستخدم Seedance 2.0 في HeyGen؟
ميزة Avatar Shots تضع التوأم الرقمي الخاص بك في مشاهد سينمائية، وميزة Video Agent تنشئ مقاطع فيديو كاملة من موجّه واحد، بينما يقوم AI Video Generator بإنشاء لقطات b-roll سينمائية انطلاقاً من موجّهات نصية أو صورية.
هل يمكنني استخدام عدة أفاتارات في مشهد واحد مع Seedance 2.0؟
نعم، كل من Avatar Shots و Video Agent يدعمان استخدام عدة توائم رقمية موثَّقة في مشهد سينمائي واحد، مع حركة متزامنة وتشابه ثابت في المظهر عبر كل شخصية.
كيف يختلف Avatar Shots عن مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
تُركّز Avatar Shots على وضع التوأم الرقمي المُوثَّق الخاص بك في لقطات Seedance سينمائية مع حركة للشخصية وإيماءات، بينما يقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإنشاء لقطات b-roll سينمائية انطلاقاً من موجّهات نصية أو صور مرجعية من دون الحاجة إلى أفاتار.
ما الذي يجعل HeyGen المنصة الوحيدة التي تضم وجوهًا بشرية موثَّقة في Seedance؟
تتضمن HeyGen بنية تحتية مدمجة للحصول على موافقة الطرف الأول والتحقق من الهوية، مما يتيح لـ Digital Twins الموثَّقة الظهور في لقطات Seedance في الحالات التي لا تستطيع فيها أي منصة أخرى تقديم هذه الإمكانية.
ما الحد الأقصى لمدة الفيديوهات مع Video Agent؟
Video Agent ينشئ مقاطع فيديو كاملة وجاهزة تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، مع هيكلة تلقائية للنص، والتحرير، والتعليق الصوتي.
ما المقصود بالتحكم في الإطار الأول والأخير في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
التحكم في الإطارين الأول والأخير يتيح لك تحديد الموضع الدقيق لبدء المشهد وانتهائه، بينما يتولى Seedance إنشاء كل ما بينهما مع الحفاظ على استمرارية بصرية سلسة.
هل يمكنني استخدام صور مرجعية مع Seedance 2.0؟
نعم، يتيح لك مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي تحميل صور المنتجات، أو صور المواقع، أو أي مرجع بصري للحفاظ على المظهر والإحساس والموضوع نفسه في كل إطار من اللقطات المُنشأة.
أيًّا كان ما تريد إنشاؤه، يمكنك إنشاؤه الآن
يعمل Seedance 2.0 من خلال Avatar Shots وVideo Agent وAI Video Generator. أصبح أكثر نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي سينمائية في العالم مدمجًا الآن في كل أداة تنشئ بها. مصنَّف رقم 1 من حيث الواقعية على G2. توأمك الرقمي، هويتك الموثَّقة، قصتك.