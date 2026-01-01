Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io هي منصة لأتمتة المحتوى تساعد صناع المحتوى والمسوّقين على إعادة توظيف مقاطع الفيديو والبودكاست والبثوث المباشرة وتوزيعها تلقائياً عبر قنوات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي.
حالات الاستخدام
اطّلع على كيفية استخدام شركات مشابهة لشركتك لمنصة Repurpose.io مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحفيز النمو.
توزيع المحتوى عبر منصات متعددة
انشر مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تلقائياً إلى منصات مثل YouTube وTikTok وInstagram وLinkedIn باستخدام Repurpose.io، لضمان حضور ثابت لعلامتك التجارية عبر جميع القنوات.
إعادة توظيف نصوص الفيديو إلى محتوى قصير وجذّاب
حوّل مقاطع الفيديو الطويلة بالذكاء الاصطناعي إلى مقاطع قصيرة أو لقطات مميزة، واستخدم Repurpose.io لتوزيعها على نطاق واسع — مثالي لإعادة تقديم الويبينارات والمقابلات أو المحتوى التعليمي في صيغ قصيرة وسهلة المشاركة.
حملات فيديو آلية لوسائل التواصل الاجتماعي
أعد إعداد سير عمل حيث يتم تشغيل مقاطع فيديو HeyGen بواسطة أحداث أو حملات (مثل إطلاق المنتجات أو العروض الترويجية)، ثم تُجدول وتُوزَّع تلقائياً عبر Repurpose.io لزيادة نطاق الوصول والتفاعل إلى الحد الأقصى.
