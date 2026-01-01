Plainly + HeyGen
Plainly هي منصة لأتمتة الفيديو تمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو مخصصة قائمة على البيانات على نطاق واسع، باستخدام قوالب قابلة للتخصيص ومحتوى ديناميكي.
حالات الاستخدام
اطّلع على كيفية استخدام الشركات المشابهة لشركتك لمنصة Plainly مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحفيز النمو.
مقاطع فيديو تسويقية مخصّصة على نطاق واسع
اجمع بين أفاتارات الذكاء الاصطناعي من HeyGen وقوالب Plainly الديناميكية لإنشاء مئات أو آلاف إعلانات الفيديو أو حملات البريد الإلكتروني المخصّصة، والمصممة وفقًا لاسم كل مشاهد أو موقعه أو تفضيلاته.
اتصالات العملاء المؤتمتة
استخدم بيانات العملاء لإنتاج رسائل ترحيب آلية، وتذكيرات بالتجديد، أو تحديثات للمنتجات، مع إبراز أفاتارات HeyGen الواقعية وقوالب الفيديو القابلة للتخصيص من Plainly.
توسيع نطاق التواصل البيعي
زوّد فرق المبيعات بأدوات تتيح لهم إرسال عروض فيديو أو متابعات فائقة التخصيص على نطاق واسع، باستخدام HeyGen لتقديم يشبه التقديم البشري وPlainly لتخصيص سلس قائم على البيانات.
