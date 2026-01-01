Pabbly + HeyGen
Pabbly هي منصة أتمتة وتكامل تساعد الشركات على ربط التطبيقات، وأتمتة سير العمل، وإدارة التسويق والفوترة والنماذج دون الحاجة إلى برمجة.
حالات الاستخدام
اطّلع على كيفية استخدام الشركات المشابهة لعملك لـ Pabbly مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحفيز النمو.
مقاطع فيديو آلية لمتابعة العملاء المحتملين
فعّل رسائل فيديو مخصصة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen عند التقاط عميل محتمل جديد عبر النماذج أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو الاشتراكات البريدية المتصلة عبر Pabbly، لتعزيز التفاعل وزيادة التحويل.
إعداد العملاء وإشراكهم
أرسل تلقائياً مقاطع فيديو مخصّصة للترحيب أو الإعداد بعد عملية شراء أو تسجيل، باستخدام Pabbly لتتبع الحدث وHeyGen لإنشاء محتوى فيديو شبيه بالبشر وقابل للتوسّع.
حملات فيديو مدفوعة بالأحداث
استخدم Pabbly لمراقبة إجراءات المستخدمين مثل التسجيل في الويبينار، أو إرسال النماذج، أو ترقية الخطط، ثم فعّل مقاطع فيديو HeyGen الموجّهة لإعلامهم أو تثقيفهم أو زيادة المبيعات في اللحظة المناسبة.
