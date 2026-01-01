HeyGen x n8n

عادةً ما تكون عملية إنتاج الفيديو منفصلة تماماً عن حزمة الأتمتة لديك. تمر البيانات عبر n8n ثم يتولى شخص ما يدوياً استخدام تلك المخرجات وتحويلها إلى فيديو. هذه المرحلة الانتقالية هي نقطة الاختناق.

مع عقدة HeyGen، يختفي هذا الجزء تمامًا. أضف عقدة HeyGen في أي مكان داخل سير العمل في n8n. مرّر إليها نصًا مكتوبًا مباشرة، أو مستخرجًا من عقدة سابقة، أو مُنشأً بواسطة عقدة ذكاء اصطناعي، مع إعدادات الأفاتار والصوت الخاصة بك. تستدعي العقدة واجهة HeyGen API، وتتحقق دوريًا من الاكتمال، ثم تُخرج رابط الفيديو المُنتَج إلى الخطوة التالية: رسالة Slack، أو رفع إلى Google Drive، أو أي وجهة أخرى يحتاج الوصول إليها.