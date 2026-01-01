HeyGen x n8n
HeyGen و n8n يجعلان إنتاج الفيديو خطوة ضمن أي سير عمل، يتم تشغيلها بواسطة حدث في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو إرسال نموذج، أو جدول زمني، أو وكيل ذكاء اصطناعي، دون الحاجة إلى كتابة تكامل مخصص أو فتح محرر فيديو.
حوّل سير عملك الآن إلى إنشاء فيديو
عادةً ما تكون عملية إنتاج الفيديو منفصلة تماماً عن حزمة الأتمتة لديك. تمر البيانات عبر n8n ثم يتولى شخص ما يدوياً استخدام تلك المخرجات وتحويلها إلى فيديو. هذه المرحلة الانتقالية هي نقطة الاختناق.
مع عقدة HeyGen، يختفي هذا الجزء تمامًا. أضف عقدة HeyGen في أي مكان داخل سير العمل في n8n. مرّر إليها نصًا مكتوبًا مباشرة، أو مستخرجًا من عقدة سابقة، أو مُنشأً بواسطة عقدة ذكاء اصطناعي، مع إعدادات الأفاتار والصوت الخاصة بك. تستدعي العقدة واجهة HeyGen API، وتتحقق دوريًا من الاكتمال، ثم تُخرج رابط الفيديو المُنتَج إلى الخطوة التالية: رسالة Slack، أو رفع إلى Google Drive، أو أي وجهة أخرى يحتاج الوصول إليها.
افتح لوحة Nodes وابحث عن HeyGen
سجّل الدخول إلى بيئة n8n الخاصة بك، وافتح أي سير عمل في المحرّر، ثم انقر على + في أعلى اليمين لفتح لوحة العقد (Nodes). ابحث عن HeyGen واختر عقدة HeyGen الموثوقة لإضافتها إلى مساحة العمل (canvas) الخاصة بك.
إكمال إعداد بيانات اعتماد مالك المثيل
تتطلّب العقد الموثوقة إعدادًا لمرة واحدة من قِبل مالك مثيل n8n. يقوم المالك بإضافة مفتاح HeyGen API الخاص بك — الموجود في heygen.com/settings/api — إلى مخزن بيانات الاعتماد في المثيل. بعد الحفظ، تصبح العقدة متاحة لجميع المستخدمين دون أي إعداد إضافي.
قم بضبط العقدة باستخدام الأفاتار والنص والصوت الخاصين بك
في إعدادات عقدة HeyGen، اختر معرّف الأفاتار والصوت من مكتبة حسابك في HeyGen، وحدد اللغة، ثم اربط نص السكربت إما بكتابته مباشرة أو بربطه بمخرجات عقدة سابقة، مثل عقدة OpenAI أو Google Sheets.
أضف عقدة انتظار، ثم وجّه مخرج الفيديو
تستغرق مقاطع فيديو HeyGen لحظة للمعالجة. أضف عقدة Wait بعد HeyGen للاستعلام عن حالة الاكتمال، ثم وجّه مخرج video_url إلى أي من أكثر من 1,000 تطبيق متصل في n8n.
مدخلات ومخرجات عقدة HeyGen
يمكن إدخال كل حقل في عقدة HeyGen مباشرةً بالكتابة أو ربطه ديناميكياً بأي عقدة سابقة؛ مثل صف في جدول بيانات، أو استجابة من الذكاء الاصطناعي، أو حقل في نموذج، أو حمولة Webhook.
avatar_id
معرّف الأفاتار الذي سيتم استخدامه. يمكنك العثور على معرّفات الأفاتار في مكتبة حسابك على HeyGen أو عبر عملية العقدة Get Avatars.
نصّ السكربت
النص الذي سيتحدث به الأفاتار. يمكن كتابته مباشرة هنا أو ربطه من عقدة سابقة في سير العمل (مثل مخرجات OpenAI أو خلية في Sheets أو حقل body في طلب webhook).
voice_id
الصوت الذي يستخدمه الأفاتار. يمكنك استرجاع معرّفات الأصوات المتاحة باستخدام عملية Get Voices، أو استخدام صوت محفوظ من حسابك.
اللغة
رمز اللغة للتعليق الصوتي (مثل en أو es أو ja). الإعداد الافتراضي هو الإنجليزية. يدعم أكثر من 175 لغة ولهجة
البعد
نسبة العرض إلى الارتفاع في المخرجات. استخدم الوضع الأفقي أو العمودي أو المربّع حسب منصة النشر المستهدفة.
الخلفية
لون سداسي أو رابط صورة لاستخدامه كخلفية للفيديو. اربط هذا من عقدة خاصة بالهوية البصرية أو من خلية في Sheets لتغيير الخلفيات لكل فيديو.
ما الذي تقوم الفرق بأتمتته باستخدام HeyGen في n8n
أي سير عمل ينتج نصًا من مشغّل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو نموذج، أو جدول زمني، أو وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه الآن إنشاء فيديو في نهايته.
أتمتة الأخبار والمحتوى
اسحب المحتوى من موجز RSS أو النشرة البريدية، مرّر المحتوى إلى عقدة OpenAI لكتابة النص، ثم أنشئ فيديو أفاتار من HeyGen، وانشره على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts بشكل آلي بالكامل وفق جدول زمني محدد.
فيديو تواصل مخصص على نطاق واسع
شغّل سير عمل من حدث في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو من عميل محتمل جديد، واستخدم عقدة ذكاء اصطناعي لكتابة نص مخصص لكل عميل محتمل، وأنشئ فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي عبر HeyGen، ثم أرسله عبر البريد الإلكتروني أو LinkedIn دون أي تسجيل يدوي.
إيجازات وتقارير مؤتمتة
استخرج المقاييس من Google Sheets أو قاعدة بيانات أو أداة تحليلات، وأنشئ ملخصاً باستخدام عقدة ذكاء اصطناعي، ثم أنشئ فيديو إحاطة من HeyGen، وانشره في Slack أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى أصحاب المصلحة كل أسبوع، من دون الحاجة إلى استخدام الكاميرا.
محتوى التدريب والتأهيل
فعّل سير عمل عند تسجيل مستخدم جديد أو انضمام عضو إلى الفريق، وأنشئ فيديو ترحيب مخصصاً باستخدام HeyGen، ثم أرسله إلى صندوق الوارد لديهم، مما يتيح توسيع مخرجات التعلم والتطوير دون استهلاك وقت فريق التعلم والتطوير.
مسارات محتوى متعددة اللغات
ترجم النص باستخدام عقدة لغة، ثم مرّر كل نسخة إلى عقدة HeyGen بالصوت المطابق، وأنشئ فيديوهات أفاتار محلية لكل سوق ضمن سير عمل واحد، من دون إعادة تسجيل أي شيء.
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.