MindStamp + HeyGen
Mindstamp هي منصة فيديو تفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو التقليدية إلى تجارب جذابة قابلة للنقر تتضمن أسئلة وأزرارًا ومحتوى مخصصًا.
حالات الاستخدام
اطّلع على كيفية استخدام شركات مشابهة لشركتك لمنصة MindStamp مع HeyGen لتوسيع إنشاء الفيديو وتحفيز النمو.
مقاطع فيديو تفاعلية للتدريب وإعداد الموظفين الجدد
اجمع بين أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي وميزات Mindstamp التفاعلية مثل الاختبارات القصيرة والموجّهات والمنطق المتفرّع لإنشاء محتوى تدريبي جذاب وقابل للتتبع يعزّز احتفاظ المتعلمين بالمعلومات.
تأهيل العملاء المحتملين وفيديوهات مبيعات مخصصة
استخدم HeyGen لإنشاء عروض فيديو مخصصة، ثم قم بتضمين أزرار دعوة لاتخاذ إجراء قابلة للنقر، أو نماذج تواصل، أو أسئلة في Mindstamp لتأهيل العملاء المحتملين وإرشادهم خلال مسار المبيعات في الوقت الفعلي.
تثقيف العملاء وعروض توضيحية للمنتجات
حوّل عروض المنتجات التقليدية إلى تجارب فيديو تفاعلية من خلال الجمع بين سرد HeyGen الشبيه بالبشر وعناصر Mindstamp التفاعلية مثل نقاط التفاعل، والتلميحات، ونقاط اتخاذ القرار، لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزايا بالوتيرة التي تناسبهم.
