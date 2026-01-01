HeyGen x Granola
تسجّل Granola كل ما يُقال في اجتماعاتك. HeyGen تحوّل ذلك إلى فيديو واقعي بأفاتار وصوت. من خلال الاتصال بـ Claude عبر MCP، يكفي برومبت واحد فقط للانتقال من ملاحظات المكالمة إلى فيديو مكتمل مع تعليق صوتي.
Granola تقرأ الأجواء، وHeyGen تنشئ الفيديو
عندما تكتب موجّهًا يشير إلى اجتماع في Granola وفيديو من HeyGen في الجملة نفسها، يحدّد Claude الأدوات التي يحتاجها ويستدعيها بالتسلسل، فيبدأ أولًا بقراءة سجل اجتماعاتك من Granola، ثم يقوم بإنشاء الفيديو عبر HeyGen.
يستدعي Claude أداة list_meetings لتحديد المكالمة الصحيحة بالاسم أو التاريخ أو الحضور، ثم يستخدم get_meetings لجلب الملاحظات الكاملة. بعد ذلك يكتب نصًا بطول يناسب الفيديو من هذا المحتوى، ثم يمرّره إلى create_video_agent. يتولى الوكيل بقية العملية، وتحصل على فيديو في مكتبة HeyGen الخاصة بك عند اكتمال المعالجة.
“استورد آخر اجتماع لي على Granola وحوّله إلى فيديو HeyGen مدته 60 ثانية يمكنني مشاركته في Slack للأشخاص الذين لم يحضروا.”
ربط Granola في Claude Connectors
في Claude، انتقل إلى القائمة في أعلى اليسار → Customize → Connectors. انقر على + ثم Browse connectors، وابحث عن Granola، ثم انقر على +. ستفتح صفحة تسجيل الدخول — سجّل الدخول إلى حسابك في Granola لمنح Claude صلاحية الوصول. بالنسبة إلى Claude Code، شغّل الأمر التالي: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
أضف HeyGen كموصل مخصص
انتقل إلى developers.heygen.com/mcp/overview وانسخ عنوان URL لنقطة نهاية MCP. عُد إلى Claude Connectors، وانقر على + → Add custom connector، وسمّه HeyGen، ثم الصق نقطة النهاية: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
تأكد من تفعيل كلا الموصلين
قبل بدء المحادثة، تأكد من تفعيل موصلي Granola وHeyGen في جلسة Claude النشطة. يجب أن يكون كلاهما مفعّلًا في الوقت نفسه حتى يتمكن Claude من استدعائهما في سير العمل نفسه. يمكنك التحقق من الأدوات المتاحة بسؤال Claude: What MCP tools do you have access to?
شغّل أول برومبت لك واحصل على رابط الجلسة
جرّب موجّه عناصر الإجراءات أعلاه، أو ابدأ بالآتي: اسحب آخر اجتماع Granola خاصتي وحوّله إلى فيديو HeyGen مدته 60 ثانية يمكنني وضعه في Slack.
كيف تتكامل ثلاثة أنظمة في برومبت واحد
Claude يعمل كمنسّق، يقرأ من Granola، ويحلّل المحتوى، ثم يكتب إلى HeyGen. لا يعرف أي من الأداتين بوجود الأخرى. Claude هو الجسر الذي يربط بينهما.
غرانولا يوفّر النغمات
يُتيح سجل الاجتماعات كأدوات قابلة للاستعلام، حيث يطّلع Claude على الملاحظات والنصوص المسجّلة وقوائم الحضور من هنا.
Claude يقرأ السياق
ينسّق عمل كلٍّ من MCPs. يلخّص الملاحظات في نصّ جاهز ويستدعي HeyGen لإنشاء الفيديو.
HeyGen تنشئ الفيديو
يتلقى الموجّه ويُنشئ فيديو، ثم يعيد حالة التنفيذ ومعرّف الفيديو عند الاكتمال.
الأدوات التي يستدعيها Claude فعليًا
كل أداة مذكورة هنا حقيقية، ومأخوذة من وثائق MCP المنشورة لكل من Granola وHeyGen. يختار Claude هذه الأدوات ويرتّب تسلسل استخدامها استنادًا إلى ما يطلبه موجّهك.
قائمة_الاجتماعات
امسح قائمة اجتماعاتك حسب العنوان أو التاريخ أو الحضور. تُرجع معرّف الاجتماع والعنوان والتاريخ والمشاركين. في الخطط المدفوعة، تتضمّن الملاحظات المُشارَكة معك ويمكن تصفيتها حسب المجلد.
get_meetings
جلب محتوى الاجتماع الكامل عبر المعرّف — الملاحظات الخاصة، الملاحظات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة الحضور. هذه هي الأداة التي تسترجع جوهر الاجتماع الفعلي الذي يستخدمه Claude لكتابة نص الفيديو.
query_granola_meetings
تحدّث مباشرة مع ملاحظاتك في Granola. مفيد للأسئلة المفتوحة مثل: "ماذا قررنا بشأن التسعير في جميع مكالماتي الشهر الماضي؟"
get_meeting_transcript
تكبّر عرض النص الخام مع تمييز المتحدثين. مفيد عندما تحتاج إلى اقتباسات دقيقة في نص الفيديو بدلًا من ملاحظات مُلخَّصة بالذكاء الاصطناعي.
إنشاء وكيل فيديو
إنشاء فيديو من موجّه واحد فقط. يتولى الوكيل كتابة النص، واختيار الأفاتار، وتكوين المشهد، وعملية الإخراج تلقائياً.
get_video_agent_session
استعلم عن الحالة والتقدّم وvideo_id لجلسة وكيل نشطة. يستدعي Claude هذا بعد create_video_agent لمعرفة وقت جاهزية الفيديو واسترجاع رابط التنزيل.
إنشاء_فيديو_من_أفاتار
إنشاء فيديو بشكل صريح باستخدام معرّف أفاتار محدد، ومعرّف صوت محدد، ونص مكتوب. استخدم هذا بدلاً من create_video_agent عندما تريد تحكماً مباشراً في مظهر الأفاتار واختيار الصوت.
تصميم_الصوت
اعثر على أصوات تطابق وصفًا باللغة الطبيعية. يعيد ما يصل إلى 3 مطابقات. مفيد للموجّهات التي لا تشير إلى صوت محدد.
إنشاء ترجمة فيديو
ترجم فيديو مُنشأ إلى لغة أو أكثر من اللغات المستهدفة باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. اربط هذه الخطوة بعد create_video_agent لإنتاج مقاطع فيديو تلخيصية متعددة اللغات.
تحويل الاجتماعات إلى زخم مستمر
الهدف ليس مجرد فيديو ملخّص، بل فيديو يدفع أصحاب المصلحة المعنيين إلى التفاعل واتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب، حتى أولئك الذين لم يكونوا حاضرين في المكالمة.
بنود الإجراءات للاجتماع
سير العمل الأساسي: اسحب أحدث اجتماع، وأنشئ فيديو مدته 60 ثانية يبدأ بعرض النتيجة، ثم يستعرض كل قرار تم اتخاذه، ويذكر اسم كل مسؤول مع مهمته والموعد النهائي لها، وينتهي بطلب واحد واضح ومحدد. بعد ذلك شاركه في Slack.
إحاطات أصحاب المصلحة
استخرج الملاحظات من اجتماع استراتيجية أو إطلاق أو اجتماع تنفيذي، وأنشئ فيديوًًا مُعلَّقًا صوتيًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى اتخاذ إجراء لكنهم لم يحضروا الاجتماع. ليس ملخصًا عامًا، بل توجيهًا مباشرًا لما يحتاجون إلى معرفته والقيام به.
قرارات الإطلاق والمشاريع
عندما يتم اعتماد استراتيجية الإطلاق أو توجّه المشروع أو قرار أساسي في اجتماع، أنشئ فيديو يوضّح هذا القرار للجميع بوضوح. بيّن من المسؤول عن كل جزء من الإطلاق، وما الذي تم اعتماده نهائيًا، وما الذي لا يزال بحاجة إلى مدخلات إضافية ومتى يجب تقديمها.
مساءلة مشتركة عبر الاجتماعات
استخدم query_granola_meetings لإظهار عناصر الإجراءات التي لا تزال مفتوحة عبر عدة مكالمات، ثم أنشئ فيديو يذكر كل مسؤول معلّق وكل مهمة معلّقة.
ملخصات اجتماعات متعددة اللغات
أنشئ فيديو بنقاط الإجراءات من ملاحظات Granola باللغة الإنجليزية، ثم اربطها باستدعاء create_video_translation لإنشاء النسخ الدولية — نفس النقاط البارزة، بلغتهم، مع مزامنة الشفاه — من موجّه واحد في Claude.
