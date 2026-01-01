HeyGen x Autohive
وكلاء Autohive يتولّون أعمال شركتك، والآن يمكنهم تولّي أعمال الفيديو أيضًا. فعِّل HeyGen كقدرة لدى الوكلاء ليتمكّن زملاؤك بالذكاء الاصطناعي من إنشاء فيديوهات أفاتار، وإنشاء أفاتارات صور، وإنتاج محتوى متوافق مع هوية علامتك التجارية.
فعّل HeyGen ودَع وكلاءك يتولّون الباقي
يحتوي كل وكيل Autohive على لوحة قدرات. عند تفعيل HeyGen، يحصل ذلك الوكيل على إمكانية الوصول إلى مجموعة أدوات HeyGen الكاملة لإنتاج الفيديو، بما في ذلك عرض قائمة الأفاتارات، واختيار الصوت، وإنشاء الأفاتار من الصور، وإنشاء الفيديو، والتحقق من حالة التنفيذ. يمكن تشغيل كل ذلك عبر اللغة الطبيعية في المحادثة أو كخطوات ضمن سير عمل مؤتمت.
أنت لا تضبط استدعاءات API ولا تكتب JSON. كل ما عليك هو إخبار الوكيل بما تحتاج إليه باللغة الإنجليزية البسيطة، وهو يحدد أداة HeyGen المناسبة، يستدعيها، ثم يعيد رابط الفيديو الجاهز إلى مساحة عملك ليكون جاهزًا لتضمينه في بريد إلكتروني، أو إضافته إلى نظام CRM، أو مشاركته مع أحد العملاء.
“أنشئ فيديو تحديث منتج مدته 45 ثانية لعملاء الشركات. استخدم الأفاتار التنفيذي، بنبرة مهنية، وباللغة الإنجليزية.”
وصّل HeyGen بمساحة عملك في Autohive
في Autohive، انتقل إلى ملفك الشخصي → Connections أو Manage workspace. ابحث عن بطاقة تكامل HeyGen وانقر على Connect. ستُطالَب بتفويض الوصول باستخدام مفتاح HeyGen API الخاص بك من Settings → API في HeyGen.
افتح وكيلاً وفعّل HeyGen
افتح أي وكيل موجود وانتقل إلى إعدادات الوكيل → إضافة القدرات. فعّل قدرة HeyGen. يمكنك اختيار أدوات HeyGen الفردية التي يمكن لذلك الوكيل الوصول إليها، أو تفعيلها جميعًا دفعة واحدة.
وجّه الوكيل بلغة بسيطة
لا حاجة لأي إعدادات إضافية بعد ذلك. ابدأ محادثة مع الوكيل واصفاً الفيديو الذي تحتاج إليه، مثل نمط الأفاتار، النبرة، اللغة، وتوجيه النص. يختار الوكيل أدوات HeyGen المناسبة وينفّذ الطلب نيابةً عنك.
استخدمه في سير العمل والمهام المجدولة
إضافةً إلى المحادثة المباشرة، يمكنك إضافة خطوات HeyGen إلى سير عمل Autohive والمهام المجدولة بحيث يتم إنشاء الفيديو تلقائيًا كجزء من أتمتة الأعمال الحالية لديك دون الحاجة إلى تشغيل يدوي.
ما الذي يمكن لوكلائك القيام به باستخدام HeyGen
فعّل هذه الإمكانية مرة واحدة لكل وكيل، وستصبح كل الأدوات أدناه متاحة عبر اللغة الطبيعية في المحادثات وسير العمل المجدول والمهام المؤتمتة.
أنشئ مقاطع فيديو بالأفاتار
أنشئ مقاطع فيديو احترافية متعددة المشاهد باستخدام أفاتار مع نصوص وخلفيات وتعليقات صوتية وطبقات مخصصة، انطلاقًا من تعليمات بسيطة لوكيلك.
أنشئ مقاطع فيديو لأفاتار الصور
أنشئ فيديو متحدثًا من صورة واحدة مع إمكانية تخصيص العمر، والجنس، والعرق، والوضعية، والأسلوب. لا حاجة إلى أي تسجيل.
تصفّح واختر الأفاتارات
اعرض جميع الأفاتارات الجاهزة والمخصّصة المتاحة في حسابك على HeyGen، واسترجع التفاصيل وروابط المعاينة، ودَع الوكيل يختار الأفاتار الأنسب للمهمة.
الوصول إلى مئات الأصوات
استعرض الأصوات حسب اللغة والجنس والعمر والعاطفة، بما في ذلك اللهجات الإقليمية والمتغيرات المحلية، بحيث يختار وكيلك الصوت الأنسب لكل فيديو تلقائياً.
تتبّع واسترجاع مقاطع الفيديو المنتهية
تحقق من تقدّم عملية الإخراج واسترجع روابط التنزيل عند الاكتمال. يمكن استخدامه كخطوة لاحقة في أي سير عمل يحتاج إلى تمرير رابط فيديو إلى أداة أخرى.
إعدادات محلية لكل سوق
اكتشف اللغات المتاحة واللهجات الإقليمية لإنشاء مقاطع فيديو بالمتغير اللغوي المناسب لأي جمهور من خلال توجيه واحد للوكيل.
المهام التي يمكن لوكيلك الآن التعامل معها من البداية إلى النهاية
العمل الذي كان ينتهي بعبارة "…ثم يحتاج شخص ما إلى تسجيل فيديو" لم يعد يصطدم بهذا الحاجز. الوكيل يتولى الأمر بالكامل حتى يصل إلى رابط فيديو جاهز.
إعادة توظيف المحتوى تلقائياً
وكيل يقوم بتفريغ بودكاست، وكتابة ملخص، ثم إنتاج نسخة فيديو يرويها أفاتار، محولًا قطعة محتوى واحدة إلى عدة صيغ مختلفة من دون أي خطوات بشرية بينهما.
تواصل مبيعات مخصص
يقوم وكيل المبيعات بسحب بيانات العملاء المحتملين، وكتابة نص مخصص، وإنشاء فيديو أفاتار من HeyGen لكل جهة اتصال يتم تسليمها كجزء من سير عمل تواصل يعمل وفق جدول زمني محدد.
مقاطع تدريبية عند الطلب
يتولى وكيل التعلم والتطوير الاستجابة لطلبات التدريب من خلال إنشاء فيديو قصير يقدّمه أفاتار يشرح أي موضوع. لا قوائم انتظار للإنتاج ولا حاجة لجدولة المواعيد، فقط فيديو جاهز خلال دقائق.
محتوى متعدد اللغات على نطاق واسع
بعد إنشاء فيديو، وجّه الوكيل نفسه لإنشاء نسخ بلغات إضافية باستخدام بيانات اللغات الصوتية من HeyGen. وكيل واحد، أسواق متعددة، ولا حاجة لإعادة التسجيل.
سير عمل تهيئة العملاء الجدد
عندما تتم إضافة عميل جديد إلى نظامك، يقوم سير عمل Autohive المجدول بتشغيل فيديو ترحيبي من HeyGen مخصص باسمه والمنتج الذي اشتراه، ويتم إرساله قبل تدخّل أي موظف بشري.
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.