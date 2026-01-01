

ربما رأيته من قبل على Instagram. راهب أصلع ذو صوت هادئ يقدّم نصائح عن الحياة في صفحتك. ملايين المشاهدات، وآلاف التعليقات من أشخاص يشعرون بتأثر حقيقي.

يانغ مون ليس شخصًا حقيقيًا. إنه شخصية بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها بالكامل باستخدام HeyGen على يد المبدع Shalev Hani. وحسابات مثله تنتشر بسرعة على Instagram وTikTok وYouTube في الوقت الحالي.

نمّى Shalev حساب Yang Mun ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون متابع على Instagram باستخدام صيغة بسيطة: فكرة واضحة واحدة، حوالي 20 دقيقة من وقت الإنتاج، وHeyGen. بدون كاميرا. بدون استوديو. بدون موهبة تقليدية أو فريق إنتاج تقليدي.

من يشاهد

يتحدث Yang Mun إلى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا ممن يتصفحون Instagram بحثًا عن شيء لا يقدّمه معظم المحتوى. يصف شاليف هاني، المبدع وراء Yang Mun، جمهوره بأنهم “بالغون يسعون إلى الهدوء، والوضوح العاطفي، والتوازن الروحي.” لا يريدون الضوضاء، بل يريدون لحظة من السكون. وهم ليسوا وحدهم. نحن نعيش تحوّلًا في مفهوم العافية، حيث أصبح الإبطاء وإعطاء الأولوية للصحة النفسية ينتقلان من اهتمامات محدودة إلى أولويات سائدة.

الفيديو يحمل الاستراتيجية بأكملها. “الفيديو هو الوسيط الأساسي لنقل الحضور والنبرة وبناء الثقة”، يوضح شاليف. “منشور نصي يمكنه مشاركة الحكمة، أما الفيديو فيجعلك تعيشها.” لهذا السبب يبني كل شيء حول الفيديو ولا يعتمد على أي شيء آخر.

المشكلة

قبل HeyGen، كان كل فيديو يتطلّب جهداً يدوياً كبيراً لكتابة النص وتسجيله وتحريره ونشره. يصف شاليف أسلوبه السابق بأنه«أبطأ وأكثر استهلاكاً للموارد، مما يحد من الاستمرارية»وكان يستطيع إنجاز عدد قليل من الفيديوهات أسبوعياً، وهذا يبدو معقولاً إلى أن تفهم كيف يعمل Instagram فعلياً. الخوارزمية تكافئ الاستمرارية اليومية. عدد قليل من المنشورات أسبوعياً يعني وصولاً أقل، ونمواً أبطأ، وحداً أعلى كان شاليف يشعر به لكنه لم يستطع تجاوزه.

كان التحدي الأعمق هو الاستدامة. “الحفاظ على النشر المنتظم دون إنهاك أو احتراق وظيفي” كان نقطة الألم المحددة. الطبيعة التأملية للمحتوى كانت تتطلب دقة في النبرة والإيقاع. الحفاظ على هذا المستوى مع النشر بوتيرة كافية لتحقيق النمو كان مجهودًا مرهقًا لا يمكن أن يستمر طويلًا.

«استخدم التكنولوجيا لخدمة الرسالة، لا لصرف الانتباه عنها.» — شاليف هاني، مبتكر Yang Mun

لماذا HeyGen

بدأ شاليف بالبحث عن حل لفيديو بالذكاء الاصطناعي عندما أدرك أنه بحاجة إلى «توسيع نطاق المحتوى مع الحفاظ على الأصالة». لم يكن يبحث عن طريق مختصر، بل كان يحتاج إلى أداة يمكنها التعامل مع عبء الإنتاج دون إدخال تأثير الوادي الغريب في النتيجة النهائية.

قام بتقييم عدة منصات واختار HeyGen لسبب واحد. على حد تعبيره، “لقد بدا الأكثر إنسانية والأقل تدخلاً، مع إبقاء التركيز على الرسالة.” بينما أدخلت الأدوات الأخرى عناصر بصرية أو صوتية لافتة جذبت الانتباه إلى التقنية نفسها. أما HeyGen ففعل العكس، إذ تلاشى داخل المحتوى.

كانت عملية الانضمام سريعة. اعتاد شاليف وفريقه على مجموعة الأدوات «في أقل من بضعة أيام.» لم تكن هناك حاجة إلى تعلّم معقّد. ولا إلى تجارب مطوّلة. انتقلوا من أول استخدام إلى مخرجات بجودة الإنتاج تقريبًا على الفور.

كيف يعمل

بالنسبة لحساب Yang Mun، تأتي الأفكار من مصدرين: التحديات المتكررة لدى الجمهور والموضوعات الروحية الخالدة. يقول شاليف إنه لا يلاحق الصيحات الرائجة، بل يبحث عن نقطة التقاء ما يحتاجه الناس الآن مع ما ظل صحيحًا عبر القرون. هذا المزيج يمنح كل فيديو إحساسًا بالآنية وعمقًا في الوقت نفسه.

يكتب نصوصًا قصيرة وبسيطة. هذا هو الدرس الأهم الذي تعلّمه شاليف في وقت مبكر. وعندما سُئل عمّا كان يتمنى لو عرفه منذ البداية، كان جوابه مباشرًا:«النصوص البسيطة تحقق أفضل أداء.» الإغراء مع أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو كتابة محتوى أطول وأكثر تعقيدًا لأن التقنية قادرة على التعامل معه. لكن الجمهور لا يريد التعقيد، بل يريد فكرة واحدة تُقدَّم بوضوح. وعندما لا يكون لديه نص جاهز، يستخدم أداة كتابة النصوص في HeyGen لإنشاء واحد.

الميزات الأخرى التي يعتمد عليها أكثر من غيرها هي “تقديم الأفاتار والصوت.” لا رسومات معقدة، ولا تعديلات متعددة الطبقات. يبقى التنسيق بسيطًا ويركّز أولًا على الرسالة، لأن شاليف كما يقول، “الفيديوهات البسيطة التي تضع الرسالة أولًا هي ما يخلق التواصل مع الناس.” وبما أن إنشاء الفيديوهات على HeyGen سهل للغاية، فهو ينتج المحتوى على شكل دفعات، فيكتب النصوص ويُنشئ عدة فيديوهات في جلسة واحدة، ثم يضع جدولًا لنشرها على مدار الأسبوع.

