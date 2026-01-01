كيف يقدّم The Weather Network توقعات فائقة التخصيص للمناطق المحلية باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي

تقدّم The Weather Network معلومات الطقس على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة، لأكثر من 40 مليون مستخدم شهريًا عبر مختلف الأسواق. ونظرًا لأن حالة الطقس تعتمد على الموقع الجغرافي، احتاجت The Weather Network إلى طريقة لتقديم توقعات طقس أكثر محلية لكل مجتمع.

للقيام بذلك، أنشأت The Weather Network أول أفاتار مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen. لا يحل محل مقدمي النشرة الجوية على الهواء، لكنه يتيح لهم استخدام الأفاتارات في الرسائل الدعائية. وبموافقة صريحة من خبراء الأرصاد الجوية لديها، يمكن للشركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم توقعات جوية فائقة المحلية على نطاق أوسع، وتوفير فرصة للمجتمعات والاقتصادات المحلية للاستعداد للأحداث المرتبطة بالطقس والتعامل معها.

يقول نانا بانيرجي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Pelmorex Corporation: "الشركات العاملة في قطاعات الإعلام والخدمات المعلوماتية المتعلقة بالطقس مهيأة بشكل مثالي للاستفادة من القوة الاستثنائية للذكاء الاصطناعي لتحسين إيصال المعلومات المنقذة للحياة، وسرد القصص الترفيهية، ومساعدة الناس على اتخاذ القرارات اليومية."

