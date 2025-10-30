تأسست عام 1843، The Economist تعد من أكثر الصحف الإخبارية احترامًا في العالم، وتشتهر بتحليلاتها المتعمقة، وانضباطها التحريري، ورؤيتها العالمية. تغطي هذه المجلة الصادرة من لندن السياسة الدولية والأعمال والعلوم والثقافة، وتمزج بين السرد الصحفي عبر المطبوعات والمنصات الرقمية والبودكاست والفيديو.

مع تزايد تعددية أشكال استهلاك المحتوى الإعلامي واتساع طابعه العالمي، سعت The Economist إلى إيجاد طرق لتوسيع نطاق انتشارها عبر اللغات والمنصات من دون التفريط في الجودة التحريرية أو زيادة تكاليف الإنتاج. ويتولى قيادة هذا الجهد لودفيغ زيغله، كبير المحررين لمبادرات الذكاء الاصطناعي.

قال لودفيغ: "عملي هو معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في غرفة الأخبار، وهذا ليس سهلاً دائماً."

ولكن عندما تعلّق الأمر بترجمة الفيديو وتعريبه، أصبح الجواب واضحًا بسرعة: HeyGen.

إطلاق الوصول العالمي من خلال ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي

تنتج The Economist تدفقًا مستمرًا من مقاطع الفيديو القصيرة الغنية تحريريًا لمنصات مثل Instagram وTikTok وYouTube. ومع ذلك، كانت هذه المقاطع تُنشر تقليديًا باللغة الإنجليزية فقط بسبب ارتفاع التكاليف وتعقيد ترجمة محتوى الفيديو وإعادة إنتاجه بعدة لغات.

قال لودفيغ: "قبل ترجمة أي فيديو، كان الأمر يتطلب الكثير من المال حتى نتمكن من البدء في نشر واحد أو اثنين فقط. كانت التجارب نفسها مكلفة للغاية."

تغيّر ذلك عندما تعرّف لودفيغ على HeyGen. قال لودفيغ: «سمعت عن HeyGen لأول مرة من ابن أحد الزملاء في مكتبنا في برلين. لقد استخدمها لترجمة مقاطع فيديو تدريبية لفريقه في أوروبا الشرقية. رأيت ذلك وقلت في نفسي: هذا رائع».

بدأ الفريق في اختبار خط ترجمة HeyGen على مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترجموا النسخ الأصلية الإنجليزية إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية والماندرين. وقال لودفيغ: "طريقة استخدامنا لـ HeyGen بسيطة؛ نحمّل الفيديو، فيعطينا ترجمة أولية تقريبية، ثم نستخدم ميزة التدقيق اللغوي لجعلها مثالية".

كانت قدرة المراجعة اللغوية هذه نقطة تحوّل حقيقية. منصات أخرى قدّمت ترجمة تلقائية لكنها لم تتيح أي تحكم تحريري. قال لودفيغ: "أنت تحت رحمة الخوارزمية، وهذا لا يلبّي دائمًا معاييرنا الصحفية". قدرة HeyGen على تعديل الترجمات مباشرة داخل النص ومراجعتها من قبل متحدثين أصليين ضمنت أن يتمكن The Economist من الحفاظ على نبرته ودقته وصوته التحريري.

كانت النتائج فورية. تفوّق بعض مقاطع الفيديو المترجمة على نسخها الأصلية باللغة الإنجليزية، محققة مئات الآلاف من المشاهدات. قال لودفيغ: "كان ذلك لحظة مهمة بالنسبة لنا".

توسيع نطاق التجارب وتغيير الثقافة الداخلية

لقد شكّل نجاح HeyGen أيضًا تحولًا ثقافيًا داخل غرفة الأخبار. قال لودفيغ: "هدفي هو أن أجعل الزملاء يستخدمون هذه التقنية فعليًا". وأضاف: "الجميع لديه إمكانية الوصول، لكن من الصعب تغيير سير العمل. أدوات مثل HeyGen تجعل ذلك أسهل لأن النتائج تتحدث عن نفسها".

أثبت عرض مبكر واحد أنه كان حاسمًا. قال لودفيغ متذكرًا: "في المرة الأولى التي رأيت فيها أحد محررينا يتحدث الفرنسية بطلاقة، كان الأمر مدهشًا للغاية. كانت حركات الفم متطابقة، ونبرة الصوت مماثلة تمامًا. بدا الأمر حقيقيًا."

واقعية ترجمة HeyGen ساعدت صحفيي The Economist على رؤية الذكاء الاصطناعي ليس كشيء جديد فحسب، بل كأداة عملية لغرفة الأخبار. هذه الموثوقية فتحت الباب أمام أشكال جديدة من التجريب.

ومنذ ذلك الحين بدأ الفريق في اختبار شروحات معتمدة على الأفاتار، باستخدام صور لمفكرين تاريخيين تُبعث فيها الحياة من خلال حركة وسرد مُنشأين بالذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا المشروع جزءًا من سلسلة جديدة حول الليبرالية تعيد تصور الطرق البصرية لتعليم المفاهيم التاريخية.

قال لودفيغ: "مستقبل الصحافة مرن وقابل للتشكّل". "تكتب مقالًا، ثم تحوّله إلى فيديو، ثم إلى صوت. المستهلك يختار الطريقة التي يريد أن يختبره بها". ساعدت HeyGen في جعل هذه الرؤية ملموسة من دون إعادة هيكلة سير العمل الإنتاجي في The Economist.

تحويل الصحافة عبر فيديو بالذكاء الاصطناعي متعدد اللغات

منذ اعتماد HeyGen، تمكّنت The Economist من فتح قدرات متعددة اللغات جديدة، وتوسيع نطاق وصول جمهورها، وتأكيد جدوى استثمارها في الصحافة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

زيادة نطاق الوصول للفيديو : حصلت بعض مقاطع الفيديو المترجمة على مئات الآلاف من المشاهدات، بما يوازي أو يتجاوز أداء النسخ الأصلية باللغة الإنجليزية.

: حصلت بعض مقاطع الفيديو المترجمة على مئات الآلاف من المشاهدات، بما يوازي أو يتجاوز أداء النسخ الأصلية باللغة الإنجليزية. إتاحة التوطين للمرة الأولى، أصبح بإمكان The Economist تجربة الفيديو متعدد اللغات على نطاق واسع. وقال لودفيغ: "لم يصبح ذلك ممكنًا إلا بعد أن انخفضت التكاليف بما يكفي لجعل التجربة خيارًا قابلًا للتنفيذ".

للمرة الأولى، أصبح بإمكان The Economist تجربة الفيديو متعدد اللغات على نطاق واسع. وقال لودفيغ: "لم يصبح ذلك ممكنًا إلا بعد أن انخفضت التكاليف بما يكفي لجعل التجربة خيارًا قابلًا للتنفيذ". الحفاظ على الجودة التحريرية: أتاحت ميزة التدقيق اللغوي في HeyGen للمتحدثين الأصليين تحسين الترجمات، بما يضمن الدقة ويحافظ على المعايير التحريرية العالية لمجلة The Economist.

بعيدًا عن المقاييس، كان الأثر الإنساني مهمًا بالقدر نفسه. قال لودفيغ: "استخدام HeyGen لإنتاج فيديوهات احترافية أمر مشوّق". "في النهاية يمكنك أن تقول: أنا صنعت هذا. فهو يمنحك القدرة على القيام بأشياء لم تكن لتستطيع القيام بها otherwise."

اليوم، تواصل The Economist تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الفيديو والترجمة والإنتاج التحريري. ولمن يفكّر في استخدام أدوات مشابهة، فإن نصيحته بسيطة.

قال لودفيغ: "إذا كنت مهتمًا بـ HeyGen، فقط جرّبه. حمّل فيديو، واختبر الترجمات، وجرّب أدوات التدقيق اللغوي، وسترى مدى قوة هذه التقنية وسهولة الوصول إليها فعلًا."