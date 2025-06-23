TechMix هي شركة رائدة عالميًا في تغذية صحة الحيوانات، وتقدّم منتجات مصممة لدعم الحيوانات خلال فترات التوتر مثل الولادة، والفطام، والنقل، والضغوط المرتبطة بالطقس. تمتد مجموعة منتجاتهم لتشمل الأبقار الحلوب، ولحوم الأبقار، والخنازير، والحيوانات المرافقة مثل الكلاب والخيول. ومن خلال إنشاء محتوى تعليمي يساعد المزارعين وشركاء التوزيع على فهم فوائد منتجاتهم وطرق استخدامها، تهدف TechMix إلى تحسين صحة واستدامة الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم.
لسد فجوة اللغة والتعلّم بين TechMix وشركائها الدوليين في التوزيع، لجأت TechMix إلى HeyGen لتقديم محتوى فيديو محلي وشيّق يدعم التعليم المستمر حول منتجاتها.
إنشاء نظام متكامل ومتعدد اللغات
في السابق، واجهت TechMix تحديات في تثقيف شركائها الدوليين، خاصة عند التعامل مع حواجز اللغة ونقص الأدوات التعليمية التفاعلية. كان النهج التقليدي يعتمد على المستندات النصية والتناقل الشفهي للمعلومات، وهو ما لم يوفّر غالبًا إرشادات بصرية واضحة حول كيفية استخدام المنتج. كانت TechMix بحاجة إلى طريقة تضمن تمكّن الشركاء في بلدان مختلفة من الوصول إلى مواد تدريبية محلية عالية الجودة.
قال جون سوكانسكي، منسق التسويق في TechMix: "ما أردناه هو حل يمكنه إشراك شركائنا الدوليين في التوزيع، وإزالة حواجز اللغة، ومنحهم إمكانية الوصول إلى المعرفة بالمنتج بطريقة ممتعة واحترافية."
باستخدام HeyGen، بدأت TechMix في تحويل مقاطع الفيديو الحالية الخاصة بالمنتجات والتدريب إلى محتوى ديناميكي ومحلي، مع الاستفادة من الأفاتارات والترجمات. هذه المقاطع، التي تُقدَّم بلغة الشركاء الأم، تضمن الوضوح وتعزّز الفهم.
أدركت TechMix أيضًا أهمية جعل المحتوى التعليمي أكثر جاذبية. ففي قطاعهم، لا يكفي تقديم تدريبات تعتمد بشكل كبير على النصوص. كان عليهم التأكد من أن شركاء التوزيع يفهمون المنتجات ويشعرون بالحماس والتمكين لتثقيف فرقهم.
قال جون: "كنا نعلم أن الاكتفاء بتقديم محتوى مكتوب لن يكون فعّالًا في الحفاظ على تفاعل شركائنا. باستخدام أفاتارات HeyGen، استطعنا إنشاء محتوى معلوماتي وممتع وتفاعلي. هذا يجعل تجربة التعلّم أكثر ديناميكية."
أفاتارات قابلة للتخصيص وسير عمل لإنشاء الفيديو
مع وجود شركاء توزيع في عدة دول، كانت TechMix بحاجة إلى حل يتيح لها توسيع نطاق إنتاج المحتوى التعليمي. وباستخدام أداة الأفاتار من HeyGen، يقوم الفريق بتصوير موظفيه الفنيين في الاستوديو، لتسجيل عروض تقديمية حول تطبيقات محددة للمنتجات، مثل معالجة الحالات المرتبطة بالتوتر لدى العجول. ثم تُحوَّل هذه المقاطع المصوّرة إلى أفاتارات وتُترجم إلى لغات متعددة باستخدام قدرات الترجمة في HeyGen.
يشرح جون: "من خلال استخدام الأفاتارات، تخلّصنا من الحاجة إلى جلسات التصوير الحية، مما لا يوفر الوقت فحسب، بل يخفف أيضًا الضغط عن موظفينا الذين لا يشعرون بالارتياح أمام الكاميرا. الآن، كل ما عليهم هو تزويدنا بالنص، ونحن نتولى الباقي في الخلفية."
بعد الانتهاء من الترجمة، يعمل فريق TechMix مع شركاء دوليين على تحسين المحتوى ليتناسب مع المناطق المستهدفة تحديدًا، بما يضمن أن تبدو الترجمة طبيعية للجمهور المستهدف. وبفضل منصة HeyGen، تقدّم TechMix لشركائها مقاطع فيديو تعليمية مصممة خصيصًا لهم، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد مع الحفاظ على معايير جودة عالية.
قال جون: "لقد أتاح لنا HeyGen إنشاء مستودع من الفيديوهات التعليمية يمكن لشركائنا الوصول إليه بسهولة في أي وقت. وهذا يمنحهم الثقة والمعرفة التي يحتاجونها لبيع منتجاتنا بلغتهم الأم."
إحداث نقلة نوعية في تواصل TechMix مع شركائها الدوليين
استخدام TechMix لمنصة HeyGen حسّن سير العمل الداخلي وساعد على تعزيز العلاقات مع شركائها في التوزيع حول العالم من خلال جعل المحتوى التعليمي أكثر سهولة في الوصول، وأكثر وضوحًا وجاذبية. ونتيجة لذلك، أصبح الموزعون أكثر ثقة في قدرتهم على تسويق منتجات TechMix وتطبيقها، مما أدى إلى زيادة المبيعات وبناء شراكات أقوى.
مع خطط لتوسيع استخدام HeyGen في السوق الأميركية وتعزيز التجربة التعليمية للموظفين في مزارع الأبقار والخنازير، تمهّد TechMix الطريق لمستقبل تُزوَّد فيه فرقها الدولية والمحلية بأدوات متقدّمة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
الميزات الرئيسية:
- التعلّم التفاعلي: تتيح أفاتارات HeyGen تدريباً ديناميكياً وجذاباً للموزعين حول العالم، مما يضمن ألا يكونوا مجرد متلقين سلبيين للمعلومات، بل مشاركين فاعلين في عملية التعلّم.
- إضفاء الطابع المحلي على نطاق واسع: بفضل قدرات HeyGen متعددة اللغات، يمكن لشركة TechMix توسيع محتوى التدريب لديها بسهولة لدعم مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية.
- إمكانية التخصيص: تستفيد TechMix بالكامل من الأفاتارات القابلة للتخصيص وسير العمل في الفيديو في HeyGen، مما يتيح لها إعداد محتوى تعليمي يتوافق مع الاحتياجات المحددة لكل فئة مستهدفة.
مع HeyGen، أصبحت TechMix في موقع يمكّنها من إحداث نقلة نوعية في طريقة تسويق وتطبيق منتجات صحة الحيوانات على مستوى العالم. ومن خلال الاستفادة من أدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا تكتفي TechMix بتحسين التجربة التعليمية لشركاء التوزيع لديها، بل تبني أيضًا قنوات تواصل أقوى وأكثر كفاءة تسهم في تحقيق النجاح عبر مختلف الأسواق.