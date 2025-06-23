TechMix هي شركة رائدة عالميًا في تغذية صحة الحيوانات، وتقدّم منتجات مصممة لدعم الحيوانات خلال فترات التوتر مثل الولادة، والفطام، والنقل، والضغوط المرتبطة بالطقس. تمتد مجموعة منتجاتهم لتشمل الأبقار الحلوب، ولحوم الأبقار، والخنازير، والحيوانات المرافقة مثل الكلاب والخيول. ومن خلال إنشاء محتوى تعليمي يساعد المزارعين وشركاء التوزيع على فهم فوائد منتجاتهم وطرق استخدامها، تهدف TechMix إلى تحسين صحة واستدامة الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم.

لسد فجوة اللغة والتعلّم بين TechMix وشركائها الدوليين في التوزيع، لجأت TechMix إلى HeyGen لتقديم محتوى فيديو محلي وشيّق يدعم التعليم المستمر حول منتجاتها.

إنشاء نظام متكامل ومتعدد اللغات

في السابق، واجهت TechMix تحديات في تثقيف شركائها الدوليين، خاصة عند التعامل مع حواجز اللغة ونقص الأدوات التعليمية التفاعلية. كان النهج التقليدي يعتمد على المستندات النصية والتناقل الشفهي للمعلومات، وهو ما لم يوفّر غالبًا إرشادات بصرية واضحة حول كيفية استخدام المنتج. كانت TechMix بحاجة إلى طريقة تضمن تمكّن الشركاء في بلدان مختلفة من الوصول إلى مواد تدريبية محلية عالية الجودة.

قال جون سوكانسكي، منسق التسويق في TechMix: "ما أردناه هو حل يمكنه إشراك شركائنا الدوليين في التوزيع، وإزالة حواجز اللغة، ومنحهم إمكانية الوصول إلى المعرفة بالمنتج بطريقة ممتعة واحترافية."

باستخدام HeyGen، بدأت TechMix في تحويل مقاطع الفيديو الحالية الخاصة بالمنتجات والتدريب إلى محتوى ديناميكي ومحلي، مع الاستفادة من الأفاتارات والترجمات. هذه المقاطع، التي تُقدَّم بلغة الشركاء الأم، تضمن الوضوح وتعزّز الفهم.

أدركت TechMix أيضًا أهمية جعل المحتوى التعليمي أكثر جاذبية. ففي قطاعهم، لا يكفي تقديم تدريبات تعتمد بشكل كبير على النصوص. كان عليهم التأكد من أن شركاء التوزيع يفهمون المنتجات ويشعرون بالحماس والتمكين لتثقيف فرقهم.

قال جون: "كنا نعلم أن الاكتفاء بتقديم محتوى مكتوب لن يكون فعّالًا في الحفاظ على تفاعل شركائنا. باستخدام أفاتارات HeyGen، استطعنا إنشاء محتوى معلوماتي وممتع وتفاعلي. هذا يجعل تجربة التعلّم أكثر ديناميكية."

أفاتارات قابلة للتخصيص وسير عمل لإنشاء الفيديو