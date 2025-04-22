بالنسبة إلى STUDIO 47، وهي جهة رائدة في بث الأخبار الإقليمية في ألمانيا، فإن تقديم تغطية إخبارية مستمرة لمنطقة شمال الراين-وستفاليا، أكثر ولايات البلاد اكتظاظًا بالسكان، ليس مهمة سهلة. وللبقاء في صدارة الأخبار العاجلة، والصحافة الاستقصائية، والقصص المبتكرة، تحتاج STUDIO 47 إلى غرفة أخبار تحقق إنتاجية عالية وسرعة كبيرة مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الجودة والدقة عند إعداد القصص. منذ دمج أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنتاج الفيديو، لم تعد STUDIO 47 تكتفي بتغطية الابتكار في المنطقة، بل أصبحت هي نفسها تصنع العناوين الرئيسية.
قال ساشا ديفينيه، رئيس التحرير في STUDIO 47: "هدفنا الأساسي هو إتاحة وقت الصحفيين للمهام الأعلى قيمة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي كنوع من 'غسالة الصحافة' التي تتولى الأعمال الروتينية، بحيث يتمكن المحررون من التركيز على التحقيقات والتقارير المتعمقة."
مواجهة محدودية الموارد في غرفة الأخبار
مع أكثر من 650,000 مشاهد وقناة إخبارية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أعاقت محدودية الكوادر والموارد التقنية حجم المحتوى الذي يمكن للمحررين ومقدمي الأخبار إنتاجه في STUDIO 47. وعلى مستوى صناعة الصحافة المحلية بشكل أوسع، واجهت STUDIO 47 التحديات نفسها التي تواجه شركات الإعلام الأخرى: ميزانيات آخذة في الانكماش، وتطور تفضيلات الجمهور، وارتفاع تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، لا تزال أهمية المحطات الإخبارية المحلية ودورها في تقديم محتوى ملائم لجمهورها أمرًا حيويًا. ويجد ساشا نفسه مضطرًا لمساعدة شركته وغيرها من شركات الإعلام في ألمانيا على تجاوز هذه التحديات.
في مقالة مدونة حديثة، يوضح: "الوضع الاقتصادي يؤثر في العديد من شركات الإعلام الإقليمية والمحلية التي تبحث عن تحسين التكاليف. وبما أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن يكونا وسيلة فعّالة لخفض التكاليف دون فقدان الجودة، فلا ينبغي أن نخاف منهما. بل علينا أن نتبنّاهما ونحسن استخدامهما في عملنا التحريري."
الاستفادة من تقنية HeyGen للذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق المحتوى عالي الجودة
مع تركيز STUDIO 47 على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحديث سير العمل، لجأت إلى HeyGen لدعم NewsHub، منصة غرفة الأخبار لديها. بفضل مزايا HeyGen، يمكن للفريق استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء النصوص، وأتمتة إنتاج التعليق الصوتي، وإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لمقدمي الأخبار، ومواءمة المحتوى للتوزيع عبر قنوات متعددة تشمل التلفزيون والويب ووسائل التواصل الاجتماعي. تتيح HeyGen سرداً سلساً، وتوسيعاً لمدى الوصول من خلال التوطين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتسريعاً في تقديم الأخبار، وتوفيراً كبيراً في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تكامل HeyGen عبر واجهة API بسلاسة ضمن حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية لغرفة أخبار STUDIO 47، بما في ذلك NewsHub وBotCast وClipSense.
نظرًا لاعتماد هذا القطاع على مقدمي الأخبار والمراسلين، فإن الميزة الأكثر إقناعًا بالنسبة إلى STUDIO 47 هي أفاتارات HeyGen القابلة للتوسّع وعالية الجودة بالذكاء الاصطناعي.
قبل استخدام HeyGen، كان إنتاج الأخبار اليومية والعاجلة يستهلك الكثير من الموارد والتكاليف؛ إذ كان يتطلب وقتًا مخصصًا في الاستوديو، ويعتمد على توافر محدود للمقدّمين، ويتضمّن أعمال مونتاج ما بعد الإنتاج بتكلفة مرتفعة. مع HeyGen، أنشأ الفريق أفاتارات رقمية لمقدّمي البرامج التلفزيونية المحبوبين، لتبقى وجوهًا مألوفة لمشاهديهم الكُثر.
أفاتارات HeyGen عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي غيّرت سير عمل STUDIO 47 من خلال إلغاء الحاجة إلى تسجيلات الاستوديو وجدولة المراسلين. مكّنت هذه الأفاتارات إنتاج المحتوى على مدار 24/7، ووسّعت العروض متعدّدة اللغات، وقلّلت تكاليف الإنتاج بنسبة 60%، مما أتاح في النهاية لـ STUDIO 47 توسيع نطاق إنتاجها الإخباري.
قال ساشا: "لقد غيّرت HeyGen بشكل جذري طريقة إنتاج STUDIO 47 للأخبار. من خلال دمج أفاتارات الذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار لدينا، أعدنا تعريف الصحافة الإقليمية، وجعلناها قابلة للتوسّع، وفعّالة من حيث التكلفة، ومواكبة للمستقبل."
حلول البث لقطاع أوسع من الصناعة
بالإضافة إلى تقديم الأخبار الإقليمية لأكثر الولايات الألمانية كثافة سكانية، يقدّم STUDIO 47 خدمات إنتاج إعلامي لعملاء في مختلف أنحاء ألمانيا والنمسا وهولندا، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية الإقليمية والمحلية، ومنصات الإعلام عبر الإنترنت، وغرف الأخبار الرقمية. وتشمل هذه الخدمات الإعلامية حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي طوّروها لتمكين غرف أخبار وشركات إعلامية أخرى. وباستخدام HeyGen، حقق STUDIO 47 تسريعًا لإنتاج الأخبار بنسبة 80% وتقليلًا في التكاليف بنسبة 60% في نفقات الاستوديو وما بعد الإنتاج.
من خلال هذه الشراكة يمكن لـ STUDIO 47 إعادة صياغة قواعد العمل في الصحافة، مما يضمن استدامة هذا القطاع في المستقبل عبر خفض التكاليف وبناء محرك مستمر لإنتاج المحتوى.