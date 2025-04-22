بالنسبة إلى STUDIO 47، وهي جهة رائدة في بث الأخبار الإقليمية في ألمانيا، فإن تقديم تغطية إخبارية مستمرة لمنطقة شمال الراين-وستفاليا، أكثر ولايات البلاد اكتظاظًا بالسكان، ليس مهمة سهلة. وللبقاء في صدارة الأخبار العاجلة، والصحافة الاستقصائية، والقصص المبتكرة، تحتاج STUDIO 47 إلى غرفة أخبار تحقق إنتاجية عالية وسرعة كبيرة مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الجودة والدقة عند إعداد القصص. منذ دمج أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنتاج الفيديو، لم تعد STUDIO 47 تكتفي بتغطية الابتكار في المنطقة، بل أصبحت هي نفسها تصنع العناوين الرئيسية.

قال ساشا ديفينيه، رئيس التحرير في STUDIO 47: "هدفنا الأساسي هو إتاحة وقت الصحفيين للمهام الأعلى قيمة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي كنوع من 'غسالة الصحافة' التي تتولى الأعمال الروتينية، بحيث يتمكن المحررون من التركيز على التحقيقات والتقارير المتعمقة."

مواجهة محدودية الموارد في غرفة الأخبار

مع أكثر من 650,000 مشاهد وقناة إخبارية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أعاقت محدودية الكوادر والموارد التقنية حجم المحتوى الذي يمكن للمحررين ومقدمي الأخبار إنتاجه في STUDIO 47. وعلى مستوى صناعة الصحافة المحلية بشكل أوسع، واجهت STUDIO 47 التحديات نفسها التي تواجه شركات الإعلام الأخرى: ميزانيات آخذة في الانكماش، وتطور تفضيلات الجمهور، وارتفاع تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، لا تزال أهمية المحطات الإخبارية المحلية ودورها في تقديم محتوى ملائم لجمهورها أمرًا حيويًا. ويجد ساشا نفسه مضطرًا لمساعدة شركته وغيرها من شركات الإعلام في ألمانيا على تجاوز هذه التحديات.