Ratava هي وكالة وسائط بالذكاء الاصطناعي تمزج بين صناعة الأفلام التقليدية وأفاتارات الذكاء الاصطناعي وأدوات التوليد لإنشاء فيديوهات لاتصالات الشركات بين الأعمال (B2B)، والتسويق، والمبيعات، والرسائل الداخلية. بقيادة المديرين الإبداعيين Maximus Jenkins وKaleb Manske، تعمل Ratava مع عملاء من وكالات التسويق والوسطاء والامتيازات، وجميعهم يحتاجون إلى محتوى فيديو ديناميكي وعالي الحجم من دون الأعباء الثقيلة للإنتاج التقليدي.

قبل دمج HeyGen، واجهت Ratava اختناقات متكررة في سير العمل. كان كل تصوير للعميل، خاصة مع التنفيذيين، يتطلب جدولة دقيقة، وعدة لقطات، وتنسيقًا مكثفًا. قال ماكسيموس: "كنا نجري تصويرًا مع الرئيس التنفيذي وعلينا أن نجعل كل شيء مثاليًا في ذلك اليوم". وإذا لم يتم التقاط شيء ما بالشكل الصحيح، لم تكن هناك طريقة سهلة للعودة وتصحيحه. غالبًا ما كان التنفيذيون مضغوطين بالوقت، وغير مرتاحين أمام الكاميرا، أو غير متاحين لإعادة التصوير، مما يعني أن فرصة واحدة ضائعة يمكن أن تعرقل مشروعًا كاملًا.

زاد سير الإنتاج نفسه من حدة الضغط. فقلّة أيام التصوير المتاحة فرضت مواعيد نهائية ضيقة، في حين أن المواهب المتوترة أو الخجولة أمام الكاميرا كانت تبطئ وتيرة العمل. كما أن مرحلة ما بعد الإنتاج كانت تطيل مدة المشاريع أكثر، مما جعل من الصعب تقديم محتوى جديد بسرعة. أوضح ماكسيموس: "أحد أكبر التحديات كان مجرد إقناع شخص بالوقوف أمام الكاميرا". وبالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى تدفق مستمر من الفيديوهات المخصصة، جعلت هذه القيود توسيع نطاق العمل شبه مستحيل.

إنشاء مكتبة قابلة لإعادة الاستخدام من الأفاتارات لإنتاج المحتوى على نطاق واسع

لقد غيّرت HeyGen كل شيء بالنسبة لشركة Ratava. فمن خلال تصوير التنفيذيين مرة واحدة وبناء مكتبة من الأفاتارات، أصبحت Ratava قادرة على إنشاء محتوى جديد عند الطلب من دون الحاجة إلى جلسة تصوير أخرى، سواء بعد أيام أو أشهر أو حتى سنوات لاحقة. قال ماكسيموس: "يمكننا الآن إنشاء مكتبة تضم من 15 إلى 30 أفاتارًا وإنشاء محتوى جديد في أي وقت يحتاجون إليه". ما كان في السابق مقيدًا بحدود التصوير الحي أصبح نظامًا مرنًا ومفتوحًا لإنتاج الفيديو بشكل مستمر.

اتسع نطاق الإبداع بشكل كبير. تطورت عروض الفيديو من شرائح ثابتة إلى عروض تقديمية ديناميكية تتضمن أفاتارات للمديرين التنفيذيين. أُعيد تصور تسويق الفعاليات من خلال مقاطع فيديو تشويقية مخصصة قبل المؤتمرات، وتقديم المتحدثين أثناء الفعاليات باستخدام أفاتارات مباشرة، ومقاطع فيديو تلخيصية بعد ذلك تمزج بين لقطات الأفاتار والتصوير في الوقت الفعلي. وبدلًا من إنتاجات منفردة، أصبح بإمكان Ratava الآن تنفيذ حملات مستمرة على نطاق واسع.

بالنسبة لماكسيموس، كان الأثر شخصيًا ومهنيًا في آن واحد. بعد أن بدأ مسيرته في صناعة الأفلام التقليدية، رأى في الذكاء الاصطناعي قوة ديمقراطية تتيح للجميع الوصول إلى الأدوات: "الذكاء الاصطناعي يتيح لي القيام بأشياء لم أكن أستطيع فعلها من قبل، سواء لأنها كانت مكلفة جدًا، أو تستغرق وقتًا طويلًا، أو معقدة تقنيًا. الآن يمكنني إنتاج فيديوهات بتأثيرات قفز مظلي ونسخ لغوية متعددة حول العالم من دون الحاجة إلى ملايين الدولارات أو فريق عمل كامل."

قال كاليب: "HeyGen تتيح لنا أن نمنح عملاءنا، وكثير منهم لا يشعرون بالارتياح أمام الكاميرا، صوتًا. هذا هو جوهر سرد القصص، والآن يمكن لأي شخص القيام بذلك". كما أشار إلى مدى بساطة استخدام المنصة: "بصفتي محرر فيديو، لم تكن هناك أي صعوبة في التعلّم. وحتى الشخص الجديد تمامًا في مجال الفيديو يمكنه البدء فورًا في الإنشاء. كل ما عليك هو كتابة النص، ثم تنطلق".

إثبات قوة الذكاء الاصطناعي من خلال النجاحات الشخصية والمهنية

منذ اعتماد HeyGen، وسّعت Ratava نطاق إنتاج المحتوى عبر جميع حالات الاستخدام الرئيسية، مع توفير الوقت وفتح آفاق جديدة للفرص الإبداعية.

السرعة على نطاق واسع : تقليص مدة إنجاز مقاطع الفيديو بأسلوب المقابلات من أسابيع إلى يوم واحد فقط. قال كاليب: "ننتهي ونقول: لقد أنجزت هذا اليوم. هذا لم يحدث من قبل".

انتشار عالمي : الاستفادة من تكييف اللغة للتوسع في الأسواق الناطقة بالإسبانية والفرنسية دون الحاجة إلى الطلاقة فيها. وأضاف ماكسيموس: "أستطيع أن أقدّم عروضاً للمتحدثين بالعربية أو الفرنسية دون أن أعرف اللغة".

تخصيص عميق: ارتفعت معدلات فتح الفيديو في حملات التواصل من 10% إلى 30–40% بفضل رسائل الأفاتار المخصّصة.

جاءت اللحظة الفارقة بالنسبة لماكسيموس عندما رأى جودة مزامنة الشفاه في HeyGen أثناء العمل. قال: "حمّلت صوتي وشاهدت الأفاتار الخاص بي يتحدث بوجه عميلي، وكان يبدو مثالياً". أما بالنسبة لكاليب، فكانت عندما أرسل مقطع فيديو يقول فيه "صباح الخير" لوالدته. "ردّت قائلة: أحبك أنا أيضاً، ولم تكن لديها أي فكرة أنه بالذكاء الاصطناعي. عندها أدركت مدى واقعية ما نفعله".

أصبح HeyGen منذ ذلك الحين عنصرًا أساسيًا في نموذج أعمال Ratava. فقد دمجوه في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديهم، مما أتاح تنفيذ حملات تواصل بالفيديو مؤتمتة ومُحَلْيَة. قال Maximus: "98% من مقاطع الفيديو لدينا تتضمن الآن أفاتارات HeyGen بطريقة ما. لقد أصبح جزءًا من مجموعة أدواتنا، مثل ممثلين يمكننا الاستعانة بهم في أي وقت."

مع استمرار Ratava في التوسع، تظل HeyGen جوهر رؤيتهم: تمكين العملاء من سرد قصص أفضل، بسرعة أكبر، وبجزء بسيط من التكلفة التقليدية. قال ماكسيموس: "لقد بنينا أعمالنا بالاعتماد على HeyGen". وأضاف: "النتائج تتحدث عن نفسها".