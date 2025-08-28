تأسست في عام 2016، Pray.com وهي التطبيق رقم 1 للصلاة والتأمل، وتُعد وجهة رقمية للإيمان.

ريان بيك، المدير التقني المشارك في تأسيس Pray.com، حدّد فجوة واضحة في الطريقة التي تستفيد بها المنظمات الدينية من التكنولوجيا. وقال ريان: "نحن نعمل مع أكبر الوزارات والمنظمات غير الربحية حول العالم لمساعدتها على التحول الرقمي والتواصل مع أعضاء جدد عبر الإنترنت".

منذ البداية، كانت رؤية Pray.com هي تقديم أدوات حديثة لقطاع تأخر تاريخيًا في تبني الحلول الرقمية. وسرعان ما تطورت هذه الرؤية لتتركز على الذكاء الاصطناعي (AI). قال رايان: "عندما ظهرت نماذج اللغة الكبيرة ونماذج الانتشار، أدركنا أنه يجب علينا اعتمادها لخدمة شركائنا من الوزارات والمنظمات غير الربحية حتى يتمكنوا من تعزيز رسالتهم وتوسيع أثرهم". عندها لجأت Pray.com إلى HeyGen.

جعل المستحيل ممكنًا عبر الفيديو بالذكاء الاصطناعي

قبل اعتماد HeyGen، لم يكن مستوى الترجمة والتعريب الذي تصوّرته Pray.com ممكنًا عمليًا. فقد أنشأ العديد من شركاء Pray.com مدارس وكنائس ومنظمات إنسانية في مناطق لا تُستخدم فيها اللغة الإنجليزية. ولم يسبق لهؤلاء المؤسسين أن تمكنوا من التواصل مباشرة مع الأعضاء المحليين بلغتهم الأم.

قال رايان: "لم يكن الأمر مجرد تحدٍ، بل كان مستحيلاً. لم تكن لدى هذه المنظمات الأدوات أو الميزانية اللازمة لترجمة آلاف مقاطع الفيديو عبر اللغات والمناطق."

لم يقتصر دور HeyGen على تبسيط العملية فحسب، بل فتح بابًا كان مغلقًا. أوضح رايان: "بفضل الترجمات بالذكاء الاصطناعي، يمكنهم الآن التحدث إلى مجتمعاتهم حول العالم من دون الاعتماد على مترجم". "لم يكن ذلك ممكنًا من قبل".

حدثت لحظة فارقة خلال فعالية هاكاثون داخلية. قدّم أحد الزملاء في الأرجنتين فيديو تجريبيًا استخدم تقنية الترجمة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لإبراز أحد شركاء الخدمة لدى Pray.com، وهو رجل من تكساس يبلغ من العمر 75 عامًا، وهو يتحدث الإسبانية بطلاقة. قال رايان متذكرًا: "هو لا يتحدث كلمة واحدة بالإسبانية، لكن الصوت كان مطابقًا له تمامًا". وأضاف: "أرسلنا له الفيديو فاندهش بشدة".

تلك اللحظة كانت نقطة تحوّل. لقد كانت لحظة مميزة ليس لنا فقط، بل لعملائنا أيضًا. فقد رأوا مباشرة ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي لخدمتهم ورسالتهم.

أصبحت أدوات الترجمة من HeyGen جزءًا أساسيًا من عرض Pray.com. استخدمها أحد القساوسة لإرسال عظة مترجمة إلى لغة التاغالوغ إلى ابن عم زوجته في الفلبين، الذي لم يسبق له أن سمعه يعظ من قبل. قال رايان: "انفجر في البكاء". "لقد كانت تجربة غيّرت حياتهما كليهما".

بالنسبة لرايان، هذه القصص أكثر من مجرد حكايات عابرة. إنها دليل على أن HeyGen تسد الفجوات ثقافيًا ولغويًا وعاطفيًا. قال: "هذه المنظمات تقوم بعمل حقيقي: حملات توزيع الطعام، وتعليم أساسيات الأعمال، ورعاية الأيتام. مع HeyGen، يمكن للمؤسسين التحدث مباشرة إلى الأشخاص الذين يؤثرون في حياتهم. هذا النوع من التواصل لم يكن ممكنًا من قبل."

توسيع نطاق الرسالة، صوت واحد في كل مرة

منذ تطبيق HeyGen، تمكّن موقع Pray.com من توسيع نطاق ما يمكن تقديمه لعملائه بشكل كبير دون زيادة تكاليف الإنتاج أو الحاجة إلى مساعدة خارجية. تشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

انتشار عالمي : تُترجم الآن آلاف مقاطع الفيديو ذات الطابع الديني إلى ما بين 8 و30 لغة في غضون دقائق بدلًا من أشهر.

: تُترجم الآن آلاف مقاطع الفيديو ذات الطابع الديني إلى ما بين 8 و30 لغة في غضون دقائق بدلًا من أشهر. كفاءة المحتوى ما كان يستغرق أسابيع يمكن إنجازه الآن في غضون ساعات، مما يمكّن القادة من توسيع نطاق رسالتهم دون المساس بالأصالة.

ما كان يستغرق أسابيع يمكن إنجازه الآن في غضون ساعات، مما يمكّن القادة من توسيع نطاق رسالتهم دون المساس بالأصالة. الأثر العاطفي: تحتفظ رسائل الفيديو الآن بعاطفة المتحدث وإيقاعه ونبرته حتى عند استخدام لغة مختلفة تمامًا.

يرى Ryan أن هذا مجرد بداية. لقد انتقلنا من ترجمة الصوت فقط إلى ترجمة الفيديو بالكامل. لا تتحرك الأفاتارات بتزامن تام فحسب، بل تحتفظ أيضًا بالعاطفة والإيقاع الطبيعي. ليست دبلجة ثقيلة أو متكلّفة، بل تبدو حقيقية.

بالنسبة له، فإن الجزء الأكثر إرضاءً هو سماع قادة الخدمة يقولون: «أنا صنعت هذا». وقال: «هذا ما تتيحه HeyGen». يمكن لمؤسس أن ينظر إلى آلاف مقاطع الفيديو المترجمة ويقول: «أنا صنعت ذلك». هذا أمر لافت فعلًا.

نصيحته لمن بدأوا للتو في مجال الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟ لم تعد هناك حدود، لا مادية ولا لغوية. إذا كنت منشئ محتوى، فقد تضاعف حجم جمهورك آلاف المرات.

مع HeyGen، لا يقتصر دور Pray.com على مواكبة الابتكار فحسب، بل يقودون حركة تجعل الإيمان أكثر سهولة في الوصول، وأكثر شمولاً، وأكثر تأثيراً على مستوى العالم.