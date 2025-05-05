منذ البداية، كانت getitAI تدرك أن الثقة والتوقيت أمران لا يمكن التنازل عنهما. فإذا كان للوكلاء الرقميين أن يكونوا مقنعين، فيجب أن يبدوا حقيقيين، ليس فقط من حيث المظهر البصري، بل أيضًا من حيث السلوك والسلاسة. لا توقفات متعثرة، ولا تعليقات صوتية مركّبة، ولا إحساس غريب يثير النفور.

في البدايات، كانت منصات الأفاتار إمّا تعطي الأولوية للجودة على حساب السرعة، أو تقدّم استجابات سريعة لكنها غير واقعية بصرياً. لم ينجح أي من الخيارين. لم يكن بإمكان الوسيط أن يفسد القصة.

قال ألان: "لم نكن نبحث عن وجه فحسب، بل كنا بحاجة إلى شيء معبّر وسريع ويسهل قراءة مشاعره. كان لا بد أن تصل القصة في كل مرة."

كانت HeyGen أول منصة تقدّم المزيج الذي احتاجته getitAI: أفاتارات واقعية للغاية، واستجابة في الوقت الفعلي، وواجهة ملائمة للمطورين قادرة على مواكبة سرد القصص الديناميكي.

لماذا كانت HeyGen الحلقة المفقودة

ما ميّز HeyGen هو مزيجها الفريد من إنشاء الفيديو الواقعي للغاية وبث الأفاتارات في الوقت الفعلي. لم يكن الأمر مجرد عرض للأفاتارات، بل كان يتعلق بالحفاظ على تفاعل سلس ومقنع بحيث لا يشعر المستخدم أبدًا أنه ينتظر البرنامج.

بصفتها من أوائل شركاء الأفاتار التفاعلي لدى HeyGen، عملت getitAI عن كثب مع فريق المنتج لضبط النظام لسيناريوهات استخدام أكثر تطلبًا، مثل منطق التفرّع، ومدخلات المستخدم المرنة، وتقديم المحتوى بطريقة تراعي الجوانب العاطفية.

قال ألان: "كانت الرحلة صعبة في البداية، لكن في النهاية تجاوزنا مرحلة الوادي الغريب، وبنينا شيئًا يشبه المحادثة الحقيقية."

بعد 18 شهرًا من التعاون، تمت دعوة getitAI لعرض عملها في فعالية لمجتمع HeyGen. على المنصة، عبّر الشريك المؤسس لـ HeyGen، واين ليانغ، عن الأمر بوضوح: "getitAI تستخدم تقنيتنا بشكل أفضل مما نفعل نحن."

الإقناع كمنصة

مع أن الزخم الأولي جاء من العلامات التجارية الموجهة للمستهلكين، فإن طموح getitAI الأوسع هو أن يكون أفقيًا: تحويل الثقة والحوار إلى بنية تحتية يمكن أن تعمل في أي مكان تُتَّخذ فيه القرارات.

من إرشاد العملاء في حلول SaaS إلى التعليم والتمويل والرعاية الصحية — في أي مكان يحتاج فيه اتخاذ القرار إلى توجيه، يمكن لوكيل مدرَّب جيدًا أن يتدخل. اختيار القطاع أمر اختياري، أما اللمسة البشرية فليست كذلك.

أفاتارات HeyGen تجعل هؤلاء الوكلاء مرئيين، وgetitAI تجعلهم أكثر إقناعًا.

معًا، يضعون الأساس لنوع جديد من واجهات الاستخدام، حيث لا تتوقف القصة عند زر الدعوة إلى الإجراء (CTA)، بل تمتد عبر كل نقرة وتمرير وسؤال.

الأثر: تفاعل يحرّك الناس

تبلغ مدة الجلسات مع وكلاء getitAI + HeyGen الآن في المتوسط أكثر من 2.5 دقيقة، أي أضعاف نوافذ التفاعل المعتادة. والنتائج لا تقتصر على تفاعل أطول زمنًا، بل تفاعل أعمق أيضًا: حيث يطرح المستخدمون الأسئلة، ويحصلون على ردود مخصصة، ويستمرون في حالة من التركيز والتدفّق.

تتراوح معدلات التحويل لتلك التفاعلات بين 13–21%. لكن التحول الأهم؟ أن المستخدم يتوقف عن التصفّح ويبدأ في أن يصبح جزءًا من القصة.

قال ألان: "انتقل الإنترنت من الصفحات إلى الخلاصات، والآن ينتقل من الخلاصات إلى الشخصيات. نحن نبني النظام الذي يقف وراء هذا التحول."

ما الخطوة التالية

مع استعداد getitAI لإطلاق سوق الوكلاء للمبدعين الخاص بها، تظل HeyGen جزءًا أساسيًا من البنية. ستتمكن الشركات قريبًا من نشر وكلاء مدرَّبين — مكتملين بالصوت والنبرة وأسلوب سرد القصص — بسهولة تعادل إضافة عملية دفع عبر Stripe.

بالنسبة إلى HeyGen، فهذا دليل على ما يحدث عندما يتوقف الأفاتار عن قراءة النصوص المكتوبة ويبدأ في توجيه القرارات. أما بالنسبة إلى getitAI، فهي الخطوة التالية نحو ويب لا يعتمد على النقرات، بل على المحادثة.