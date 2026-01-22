Dolsten & Co. هي وكالة إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، أسسها سايمون دولستن، وهو مدير إبداعي مخضرم يمتلك خبرة واسعة في صياغة سرديات علامات تجارية فاخرة. بعد قيادته للأعمال الإبداعية لعلامات تجارية عالمية مثل Michelob Ultra وVolkswagen، وإنتاجه لحملات حصدت جوائز إيمي ووصلت إلى مستوى إعلانات Super Bowl، قرر سايمون إنشاء وكالة مصممة لعصر جديد من الإبداع، يكون فيه دور التكنولوجيا تسريع الخيال بدلاً من تقييده.

تعمل Dolsten & Co. مع مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من العلامات التجارية المعتمدة على الشخصيات وصولًا إلى المؤسسات الكبرى، لمساعدتهم على سرد قصص تلامس المشاعر وتواكب وتيرة العصر. ورغم أن أساس سيمون في فن السرد ظل عنصرًا محوريًا، فإن نماذج الإنتاج التقليدية جعلت من الصعب التجربة والنمذجة السريعة وتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع بسرعة.

قدّم HeyGen لشركة Dolsten & Co. وسيلة لإنشاء الأعمال الإبداعية عالية الجودة وتكرارها وإطلاقها خلال أيام بدلًا من أشهر، مما أتاح تحقيق أفكار كانت تبدو مستحيلة في السابق.

أفكار كبيرة تعيقها أساليب الإنتاج التقليدية

قبل استخدام HeyGen، واجهت Dolsten & Co. التحدي نفسه الذي تواجهه معظم الوكالات الإبداعية: الحاجة إلى السرعة. تحويل الفكرة إلى شيء يمكن للعملاء رؤيته والتفاعل معه كان يتطلّب الكثير من العمل التحضيري المسبق.

قال سيمون موضحًا: "لم يكن بإمكانك فعليًا إنشاء نموذج أولي أو إثبات مفهوم بسرعة. كان عليك أن تحضر للعملاء نصًا طويلًا أو عرضًا تقديميًا من 100 صفحة."

في بيئات الإعلان التقليدية، قد يستغرق إنتاج إعلان مدته 30 ثانية فقط عدة أشهر ويكلّف ملايين الدولارات. وبعد انتهاء مرحلة الإنتاج، غالبًا ما تكون الفرق الإبداعية مقيدة بما تم تصويره في موقع التصوير، مع قدرة محدودة على التطوير أو التكرار.

قال سايمون: "بالنسبة للمبدعين، هذا مقيِّد. تريد أن تواصل البناء والاختبار والتحسين، لكن العملية لا تتيح لك ذلك."

هذا أدى إلى إبطاء التعاون، وزيادة المخاطر، وجعل استكشاف الأفكار الجريئة أكثر صعوبة، خاصة تلك التي تتضمن صيغًا ناشئة مثل الأفاتارات التفاعلية أو السرديات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

استخدام HeyGen للنمذجة الأولية والتكرار والإنشاء بسرعة

أحدثت HeyGen تغييرًا جذريًا في طريقة عمل Dolsten & Co. مع الأفكار. فبدلًا من عرض المفاهيم من خلال نصوص مكتوبة أو عروض ثابتة، أصبح بإمكان الفريق الآن تقديم شيء عملي ومكتمل للعملاء خلال أيام قليلة.

قال سايمون: "مع HeyGen يمكنك تقديم شيء يتمتع بالفعل بدرجة عالية من الجودة والقدرات. يصبح إنشاء شيء مؤثر معًا أسرع وأسهل بكثير."

تتيح المنصة للفريق إنشاء نماذج أولية للأفكار فورًا، والتكرار بناءً على الملاحظات، وتطوير المفاهيم مع مرور الوقت. وعلى عكس الإنتاج التقليدي، حيث تكون اللقطات ثابتة، يتيح HeyGen إجراء تحسينات مستمرة.

قال سايمون: "يمكنك إنشاء النسخة الأولى، عرضها على العميل، ثم الاستمرار في تطويرها. إن هذه القدرة على التطور قوية للغاية بالنسبة للمبدعين."

أتاح HeyGen أيضًا الجمع بين سرد القصص والتقنية بطرق جديدة. بدأت Dolsten & Co. في تجربة التوائم الرقمية والأفاتارات التي يمكنها التثقيف أو الترفيه أو تقديم الرسائل المؤسسية بقدر عالٍ من الواقعية والبعد العاطفي.

قال سايمون: "أكثر ما فاجأني هو مستوى الوظائف والإمكانات. يمكنك تضمين المعرفة فيها، وجعلها تعليمية أو ترفيهية أو مخصّصة للعلامة التجارية. يمكنها القيام بالعديد من الأدوار."

إطلاق العنان لأفكار كانت تبدو مستحيلة من قبل

مع دفع الفريق للمنصة إلى آفاق أوسع، أتاح HeyGen تنفيذ مشروعات تجاوزت بكثير مجرد تسريع الإعلانات أو النماذج الأولية.

أنشأت Dolsten & Co. فيلماً روائياً طوله ساعة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحوارات واقعية وحركات فم متقنة، وهو ما يصفه سايمون بأنه كان في السابق غير قابل للتصوّر. ما كان يبدو مفهوماً بعيد المنال أصبح مُنتجاً وجاهزاً للطرح في السوق خلال أسابيع قليلة فقط.

قال سايمون: "HeyGen مكّنتنا من القيام بأشياء تجاوزت أحلامنا بكثير".

استكشف الفريق أيضًا تجارب تفاعلية غامرة فردية باستخدام أفاتارات واقعية. ساعدت هذه التجارب في بناء الثقة لدى المستهلكين والعملاء وحتى وسائل الإعلام من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والوجه والصوت البشريين.

قال سايمون موضحًا: "الهدف ليس استبدال التفاعل البشري، بل تعزيزه."

كما جعلت HeyGen عملية التوطين والتوسّع أسهل بكثير. يمكن إحياء قصة واحدة بعدة لغات، مما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى جماهير عالمية دون إعادة إنشاء المحتوى من البداية.

تسليم أسرع، زخم أقوى، وتأثير قابل للقياس

كان الأثر على السرعة والكفاءة فورياً. العمل الذي كان يستغرق ستة أشهر لإنجازه أصبح من الممكن إكماله في غضون ستة أيام فقط.

قال سايمون: "تلك السرعة تغيّر كل شيء. يمكننا بيع المزيد من الأعمال، ويحصل العملاء على النتائج بشكل أسرع، بينما تبقى الجودة عالية."

بعيدًا عن المقاييس، أسهمت HeyGen في خلق زخم حقيقي. رؤية الأفكار تتحول إلى واقع بسرعة منحت فرق العمل الداخلية والعملاء طاقة وحماسًا متجددين.

قال سايمون: "عندما شاهدت أول فيديو أنشأناه باستخدام HeyGen، بدا الأمر أشبه بالسحر. يمكنك أخيرًا أن تُبدع بالسرعة التي تريدها."

ذلك الزخم جعل التعاون أسهل، والتعليقات أكثر قابلية للتنفيذ، والإبداع أكثر تكرارية. وبدلًا من الانتظار لأشهر لرؤية النتائج، أصبح بإمكان العملاء التفاعل مع العمل المنجز تقريبًا على الفور.

بالنسبة إلى سايمون، تكمن القيمة الحقيقية لـ HeyGen في الجمع بين سرد القصص البشري والتقنية المتقدمة.

قال: "ما زلت بحاجة إلى قول شيء ذي معنى. ما زلت بحاجة إلى صياغة السرد. HeyGen فقط يسرّع عملية تحويله إلى واقع."

من خلال إزالة العوائق من عملية الإنتاج، تتيح HeyGen لشركة Dolsten & Co. التركيز على ما هو أهم: العاطفة، والحوار، والتفاعل، والأثر.

قال سايمون: "HeyGen أتاح لنا ما كان يبدو مستحيلاً، فقد حوّل أفكاراً إلى واقع بعد أن كانت مجرد أحلام بالنسبة لنا."