Curt Landry Ministriesهي منظمة إنسانية غير ربحية مكرّسة لخدمة المجتمع وبناء الروابط المجتمعية. توفّر مساحات افتراضية وحضورية مرحِّبة تتيح للأفراد التفاعل مع التعاليم الكتابية، مع تعميق فهمهم وتقديرهم للتراث اليهودي وصلته الجوهرية بالمسيحية.

داريل باكيت، مدير الوسائط الإبداعية في Curt Landry Ministries، يشرف على جميع الجوانب الإبداعية في المنظمة، مع تحقيق توازن بين الابتكار ونهج يركّز على الأعمال. يولي باكيت الأولوية للبيانات والتحليلات والوصول العضوي لتوسيع رسالة الخدمة الإنجيلية وتعزيز تأثيرها.

فريقه، المدفوع بشغف لنشر الرسالة النبوية والروحية لـ Curt Landry إلى جمهور عالمي، استكشف عدة خيارات لتوسيع نطاق المحتوى بسرعة وبالعديد من اللغات. بعد تجربة عدة منافسين، استخدم Darrell وفريقه HeyGen لتوسيع نطاق الوصول، وتكبير حجم المحتوى متعدّد اللغات، وتحويل قدراتهم على التواصل العالمي.

الوصول إلى شعوب مختلفة بلغاتهم الأم

أراد داريل الارتقاء بالكلمة المنطوقة إلى مستوى جديد من خلال الوصول إلى جماهير عالمية متنوعة بطريقة يمكنهم الارتباط بها وتشعرهم بالأصالة. لدى Curt Landry Ministries مبادرة بعنوان "Reaching the Nations" تهدف إلى الوصول إلى الناس بلغتهم الأم من خلال المحتوى الروحي للحاخام كيرت.



بعد أن أمضى عامين ونصف مع الخدمة، كان أحد الأهداف الأساسية لداريل هو إتاحة تعاليم الحاخام كيرت الروحية بلغات متعددة عبر قناتهم على YouTube. كانت عمليات الترجمة التقليدية والدبلجة مكلفة، وتستغرق وقتًا طويلًا، وغالبًا ما تفتقر إلى الاتساق. تمثلت متطلباتهم الأساسية في نبرات صوت واقعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، والحفاظ على الإيقاع العاطفي، وهي جميعها عناصر حاسمة للمحتوى الروحي.



قال داريل: "إن سماع الكلمة المنطوقة بلغتك الأم أمر بالغ التأثير. أردنا أن نضمن أن تصل رسالة الحاخام كيرت لاندري بشكل أصيل، لكن القيام بذلك يدويًا لم يكن قابلاً للتوسّع. كان لا بد أن يكون أداء الذكاء الاصطناعي قريبًا من الكمال. فعندما يشاهد الناس محتوى دينيًا، فإنهم يرتبطون بعمق بشخصية المتحدث ومشاعره."



الحفاظ على العمق العاطفي باستخدام الذكاء الاصطناعي



منصّة HeyGen لفيديوهات الذكاء الاصطناعي برزت بسرعة كأكثر أداة موثوقة لتلبية احتياجاتهم. يمكنها الحفاظ على العمق العاطفي والنبرة والإيقاع لدى المتحدثين الأصليين، مع توفير مزامنة شفاه واقعية باللغات المترجمة.



بدأ الفريق بترجمة المحتوى إلى اللغة الإسبانية، وإطلاق قناة YouTube بعنوان “Curt Landry en Español” كإثبات للمفهوم. يشمل سير العمل تقطيع المحتوى الطويل، مثل خدمات السبت (Shabbat) والبودكاست، إلى مقاطع فيديو يسهل التعامل معها. يرفع الفريق لقطات فيديو نظيفة إلى HeyGen للترجمة والمعالجة، ثم يراجع المخرجات مع أحد أعضاء الفريق ثنائيي اللغة لضمان الدقة والملاءمة الثقافية، ويقوم بتوزيع المحتوى عبر YouTube ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيق Curt Landry Ministries’ One New Man Network.



في المتوسط، يترجم الفريق أربع خدمات شبات شهريًا، بمجموع يقارب 4.5 ساعات من المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، ينتجون أربع حلقات رئيسية من البودكاست شهريًا، تبلغ مدة كل منها حوالي 40 دقيقة، ويُنشئون مقطع فيديو قصيرًا واحدًا يوميًا، ما ينتج عنه حوالي 30 مقطعًا قصيرًا في الشهر.



من خلال الاستفادة من تقنية HeyGen المتقدّمة في ترجمة الفيديو، تمكّنت الخدمة من تجاوز عوائق اللغة والوقت والموارد لتوصيل رسالتها بصدق وكفاءة إلى جمهور عالمي. وقال داريل: "إنها تُمكّننا من الوصول إلى الناس بلغاتهم الخاصة، بفريقنا الصغير، وعلى نطاق لم يكن ممكنًا من قبل".



نمو الجمهور بمقدار خمسة أضعاف وقابلية توسّع عالمية

كانت نتائج المرحلة التجريبية باللغة الإسبانية سريعة وملحوظة في آن واحد. ففي غضون العام الأول فقط، نما عدد مشتركي قناة Curt Landry en Español على YouTube من الصفر إلى أكثر من 5,700 مشترك، متجاوزًا بكثير الهدف الأولي للفريق البالغ 1,000 مشترك.

قال داريل: "كانت التقنية دقيقة للغاية لدرجة أننا لاحظنا تفاعلًا فوريًا. بدت أصيلة، وتجاوبت معها الجماهير بقوة."

لقد أثبت نجاح القناة الإسبانية صحة الاستراتيجية للغات المستقبلية. تخطط Curt Landry Ministries لإطلاق قناة باللغة الماندرين، تليها ترجمات إلى العبرية والعربية. وبحلول نهاية عام 2025، يتمثل الهدف في الوصول إلى 25,000 مشترك في قناة Curt Landry en Español، مع خطط لدمج المحتوى في موقع المنظمة الإلكتروني وتطبيقها على الأجهزة المحمولة، لتقديم تجربة أكثر شمولاً للجمهور الناطق بالإسبانية.

قال داريل: "إذا أغمضت عيني، أحتاج أن يكون الصوت قريبًا قدر الإمكان من الصوت والنبرة الأصليين ولكن بلغة مختلفة". "HeyGen حققت ذلك بدقة، ولهذا يمكن توسيع نطاق استخدامها. والآن يعود الأمر إلى فريقي لوضع الاستراتيجية المناسبة لها والبناء عليها."