اطلب الفكرة في ChatGPT. أنتجها مع HeyGen.
حوّل أي محادثة إلى فيديو احترافي — مع الرسوم المتحركة، ولقطات إضافية، وسرد بصري. دون الحاجة إلى تحرير.
كيف يعمل
صِف
أخبر ChatGPT بنوع الفيديو الذي تحتاجه — شرحًا، أو عرضًا تقديميًا، أو درسًا — بلغة بسيطة.
أنشئ
ينتج Video Agent من HeyGen فيديو متكاملًا مع الأفاتار، والرسوم المتحركة، واللقطات الإضافية، والتعليق الصوتي.
حسّن
كرّر التعديلات عبر المحادثة. عدّل النص، أو غيّر العناصر المرئية، أو بدّل النبرة — كل ذلك دون مغادرة ChatGPT.
من الموجّه إلى الإنتاج
من النص إلى فيديو
اكتب نصًا في ChatGPT، واحصل على فيديو منتج بالكامل خلال دقائق.
من الفكرة إلى عرض تقديمي
حوّل فكرة أولية إلى فيديو عرض تقديمي مصقول للمستثمرين أو أصحاب المصلحة.
من المدوّنة إلى فيديو
حوّل المحتوى المكتوب إلى ملخصات فيديو جذّابة.
من العرض التقديمي إلى فيديو
حوّل الشرائح والمخططات إلى عروض فيديو ديناميكية.
من الموجّه إلى مقطع اجتماعي
أنشئ فيديوهات لافتة لوسائل التواصل الاجتماعي من موجّه واحد.
من المحادثة إلى شرح
حوّل أي محادثة في ChatGPT إلى فيديو شرح واضح.
الأسئلة الشائعة
ما هو تطبيق HeyGen في ChatGPT؟
تطبيق HeyGen الأصلي داخل ChatGPT يتيح لك إنشاء فيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من محادثاتك. صِف ما تحتاجه بلغة طبيعية لتحصل على فيديو احترافي مع الأفاتار والرسوم المتحركة واللقطات الإضافية — يُسلَّم لك في المحادثة. يمكنك مراجعة الفيديو وتحريره دون مغادرة ChatGPT.
هل أحتاج إلى حساب HeyGen؟
نعم، تحتاج إلى حساب HeyGen مجاني لإنشاء الفيديوهات. يمكنك التسجيل عبر heygen.com.
ما نوع الفيديوهات التي يمكنني إنشاؤها؟
فيديوهات شرح، وعروض منتجات، ومقاطع لوسائل التواصل، ومواد تدريبية، وفيديوهات عرض تقديمي، وأكثر — جميعها منتجة بالكامل بأفاتار الذكاء الاصطناعي ورسوم متحركة ولقطات إضافية وتعليق صوتي.
كيف يختلف هذا عن منصة HeyGen الرئيسية؟
يتيح لك تطبيق ChatGPT البقاء داخل ChatGPT لتوليد الأفكار وإنشاء الفيديو في تدفق واحد. للتحرير المتقدم، والعلامة التجارية المخصصة، والتعاون الجماعي، استخدم HeyGen مباشرة على heygen.com.
هل استخدامه مجاني؟
تطبيق ChatGPT مجاني للتجربة. يستخدم إنشاء الفيديو رصيد حسابك في HeyGen. تحصل الحسابات الجديدة على رصيد مجاني للبدء.
