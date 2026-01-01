يصبح فيديو الأفاتار مقنعًا فقط عندما يظل الشخص متسقًا مع نفسه بمرور الوقت. عندما ينحرف الوجه قليلًا، أو تتغيّر الأسنان، أو تختل مزامنة الشفاه، أو تُعاد حركة الجسد بين المقاطع، يلاحظ الناس ذلك فورًا. هذا الأمر أكثر أهمية في الأفاتار مقارنة بالعديد من مهام إنشاء الفيديو الأخرى، لأن المشاهد يراقب شخصًا محددًا يتحدث، غالبًا من مسافة قريبة، ولفترة طويلة.

في عالم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي اليوم، ما زالت مدة الفيديو واحدة من أكثر القيود وضوحًا. كثير من النماذج والمنتجات تتيح الإنشاء على شكل مقطع ثابت الطول — بضع ثوانٍ فقط، مع أنظمة قليلة قادرة على إنشاء أكثر من بضع دقائق. بالنسبة لمنتجات الأفاتار، يظهر هذا القيد مباشرة في سير عمل العملاء. العملاء يريدون مشاهد/فيديوهات أطول ومتسقة لاستخدامها في فيديوهات التدريب، وعروض المبيعات، والجولات التعريفية بالمنتج، والتعليم، والدعم، والوكلاء الذين ينبغي أن يواصلوا التحدث حتى إتمام المهمة، كما يريدون أيضًا معاينة سريعة للتكرار على الموجّهات، والحركة، والنص.

في HeyGen، تَرجَم ذلك إلى ثلاثة متطلبات ملموسة:

اتساق المشهد الطويليجب أن يحافظ الأفاتار على الهوية، ومزامنة الشفاه، وتعبيرات الوجه، واستمرارية الحركة ليس فقط في مقطع قصير واحد، بل عبر العديد من مقاطع الفيديو المُنشأة. لا يوجد حد ثابت للمدةقد يستغرق التوليد عشر ثوانٍ، أو عشر دقائق، أو يكون جلسة مباشرة مفتوحة المدة. معاينة سريعة، وتوليد في الوقت الفعلي أو أسرع من الوقت الفعلييجب أن يبدأ النظام في إنتاج الإطارات بسرعة، وأن يتيح حتى بث الإطارات المُولَّدة أثناء استمرار عملية الاستدلال.

تستعرض هذه التدوينة إطار الاستدلال الذي بنيناه لتلبية تلك المتطلبات.

البنية الأساسية للنموذج

تم بناء هذا الإطار حول نماذج HeyGen لإنشاء فيديوهات الأفاتار، عائلات Avatar IV وAvatar V. على مستوى عالٍ، يستقبل النموذج صورة أو فيديو مرجعيًا، وصوتًا مُوجِّهًا، ونصًا اختياريًا أو تهيئة للمشهد، ثم يُنشئ فيديو لهذا الأفاتار وهو يتحدث بالهوية والتعبير والحركة الصحيحة.

نموذج التوليد الأساسي هو Diffusion Transformer أو DiT، مُدرَّب باستخدام تقنية flow matching. بدلاً من ضغط الشخص في تمثيل هوية صغير، يعتمد النموذج على رموز مرجعية غنية حتى يتمكّن من الحفاظ على التفاصيل المهمة للأفاتار: شكل الوجه، الأسنان، نسيج البشرة، حركة الفم، أسلوب الإيماءات، وإيقاع الكلام.

مسار الاستدلال في بيئة الإنتاج يمر عبر ثلاث مراحل رئيسية:

إنشاء فيديو من الصوت. ينشئ نموذج DiT أساسي تمثيلات كامنة لفيديو منخفض الدقة انطلاقًا من هوية مرجعية، وميزات الصوت، وإشارات التكييف. يركّز هذا المرحلة على الحركة، ومزامنة الشفاه، والتناسق الزمني. تحسين فائق مدرك للهويةيعمل نموذج ثانٍ على تحسين هذه التمثيلات الكامنة إلى مخرجات عالية الدقة، مع تركيز إضافي على المناطق التي يكون فيها الناس أكثر حساسية للعيوب، خاصة الوجه والفم. Streaming VAE decode. A VAE decoder converts high-resolution latents into RGB frames chunk by chunk, so frames can be emitted before the full video is complete.

لإنشاء مقاطع فيديو طويلة، يعالج النظام البيانات على شكل أجزاء متتابعة. يعتمد الجزء الأول بالكامل على المرجع الثابت، بينما تستخدم الأجزاء اللاحقة بيانات الحدود من المقاطع السابقة. يتيح ذلك للأفاتار الاستمرار في التحدث بشكل طبيعي دون إعادة ضبط وضعيته أو هويته من البداية.

The Streaming Framework and Pipeline Loop

للتكيّف مع التنفيذ المعتمد على الأجزاء، يستخدم إطار الاستدلال بنية معيارية من ثلاث طبقات تعمل على نوافذ زمنية محلية، وتُحرِّر الموارد مباشرة بعد معالجة كل جزء.

الوحدة : غلاف يحيط بنموذج محدد ونقطة الحفظ الخاصة به (مثل A2V DiT، وSuper-Resolution DiT، ومكوّنات VAE، ومشفّرات النص/الصوت).

: غلاف يحيط بنموذج محدد ونقطة الحفظ الخاصة به (مثل A2V DiT، وSuper-Resolution DiT، ومكوّنات VAE، ومشفّرات النص/الصوت). المرحلة : وحدة تنفيذ ذات نوع محدد تنسّق واحدًا أو أكثر من الوحدات (مثل توليد السياق، وتحسين الدقة الفائقة).

: وحدة تنفيذ ذات نوع محدد تنسّق واحدًا أو أكثر من الوحدات (مثل توليد السياق، وتحسين الدقة الفائقة). Pipeline: The execution graph that wires stages together, manages shared state, and coordinates streaming or batch execution modes.

The initialization phase encodes the reference identity into latents once per request. The pipeline then executes a continuous loop across the remaining stages until the input audio stream is exhausted: