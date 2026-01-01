HeyGen x n8n

إنتاج الفيديو عادةً يكون خارج منظومة الأتمتة الخاصة بك تمامًا. البيانات تمر عبر n8n ثم يقوم شخص ما يدويًا بأخذ هذه المخرجات وتحويلها إلى فيديو. هذه المرحلة الانتقالية هي عنق الزجاجة في العملية.

مع عقدة HeyGen، يختفي هذا الجزء تمامًا من العملية. أضف عقدة HeyGen في أي مكان داخل سير العمل في n8n. مرّر إليها نص السكربت مكتوبًا مباشرة، أو مستخرجًا من عقدة سابقة، أو مُنشأ بواسطة عقدة ذكاء اصطناعي، مع إعدادات الأفاتار والصوت الخاصة بك. تقوم العقدة باستدعاء HeyGen API، وتتحقق دوريًا من اكتمال المعالجة، ثم تُخرج رابط الفيديو المُنتَج إلى الخطوة التالية: رسالة Slack، أو رفع إلى Google Drive، أو أي وجهة أخرى يحتاج أن يصل إليها.