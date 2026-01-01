HeyGen x n8n
HeyGen و n8n يجعلان إنتاج الفيديو خطوة سهلة في أي سير عمل، يتم تشغيلها بواسطة حدث في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو إرسال نموذج، أو جدول زمني، أو وكيل ذكاء اصطناعي، وكل ذلك من دون كتابة تكامل مخصص أو فتح محرر فيديو.
حوّل سير عملك الآن إلى إنشاء فيديو
إنتاج الفيديو عادةً يكون خارج منظومة الأتمتة الخاصة بك تمامًا. البيانات تمر عبر n8n ثم يقوم شخص ما يدويًا بأخذ هذه المخرجات وتحويلها إلى فيديو. هذه المرحلة الانتقالية هي عنق الزجاجة في العملية.
مع عقدة HeyGen، يختفي هذا الجزء تمامًا من العملية. أضف عقدة HeyGen في أي مكان داخل سير العمل في n8n. مرّر إليها نص السكربت مكتوبًا مباشرة، أو مستخرجًا من عقدة سابقة، أو مُنشأ بواسطة عقدة ذكاء اصطناعي، مع إعدادات الأفاتار والصوت الخاصة بك. تقوم العقدة باستدعاء HeyGen API، وتتحقق دوريًا من اكتمال المعالجة، ثم تُخرج رابط الفيديو المُنتَج إلى الخطوة التالية: رسالة Slack، أو رفع إلى Google Drive، أو أي وجهة أخرى يحتاج أن يصل إليها.
افتح لوحة Nodes وابحث عن HeyGen
سجّل الدخول إلى نسخة n8n الخاصة بك، وافتح أي سير عمل في المحرّر، ثم انقر على + في أعلى اليمين لفتح لوحة العقد (Nodes). ابحث عن HeyGen واختر عقدة HeyGen الموثّقة لإضافتها إلى مساحة العمل (canvas) الخاصة بك.
إكمال إعداد بيانات اعتماد مالك المثيل
تتطلّب العقد الموثوقة إعدادًا لمرة واحدة من مالك نسخة n8n. يقوم المالك بإضافة مفتاح HeyGen API الخاص بك — الموجود في heygen.com/settings/api — إلى مخزن بيانات الاعتماد في النسخة. بعد الحفظ، تصبح العقدة متاحة لجميع المستخدمين دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية.
اضبط العقدة باستخدام الأفاتار والنص والصوت الخاصين بك
في إعدادات عقدة HeyGen، اختر معرّف الأفاتار والصوت من مكتبة حسابك على HeyGen، وحدّد اللغة، ثم اربط نص السكربت إمّا بكتابته مباشرة أو بربطه بمخرجات عقدة سابقة، مثل عقدة OpenAI أو Google Sheets.
أضف عقدة انتظار، ثم وجّه مخرج الفيديو
تستغرق فيديوهات HeyGen لحظة حتى يتم إنشاؤها. أضف عقدة Wait بعد HeyGen للاستعلام عن حالة الاكتمال، ثم وجّه مخرج video_url إلى أي من أكثر من 1,000 تطبيق متصل في n8n.
مدخلات ومخرجات عقدة HeyGen
يمكن إدخال كل حقل في عقدة HeyGen مباشرةً بالكتابة أو ربطه ديناميكياً بأي عقدة سابقة في المسار؛ مثل صف في جدول بيانات، أو استجابة من نموذج ذكاء اصطناعي، أو حقل في نموذج، أو حمولة Webhook.
avatar_id
معرّف الأفاتار الذي سيتم استخدامه. يمكنك العثور على معرّفات الأفاتار في مكتبة حسابك على HeyGen أو من خلال عملية العقدة «Get Avatars».
نصّ السكربت
النص الذي سيتحدّث به الأفاتار. يمكن كتابته مباشرة هنا أو ربطه من عقدة سابقة في سير العمل (مثل مخرجات OpenAI، أو خلية في Sheets، أو حقل في محتوى طلب webhook).
voice_id
الصوت الذي يستخدمه الأفاتار. يمكنك استرجاع معرّفات الأصوات المتاحة باستخدام عملية Get Voices، أو استخدام صوت محفوظ من حسابك.
اللغة
رمز اللغة للتعليق الصوتي (مثل en أو es أو ja). الإعداد الافتراضي هو الإنجليزية. يدعم أكثر من 175 لغة ولهجة
البُعد
نسبة العرض إلى الارتفاع في الإخراج. استخدم الوضع الأفقي أو الرأسي أو المربّع حسب منصة النشر المستهدفة.
الخلفية
لون سداسي أو رابط صورة لاستخدامه كخلفية للفيديو. اربط هذا من عقدة خاصة بالهوية البصرية أو من خلية في Sheets لتغيير الخلفيات لكل فيديو.
ما الذي تُؤتمته الفرق باستخدام HeyGen في n8n
أي سير عمل ينتج نصًا من مشغّل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو نموذج، أو جدول زمني، أو وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه الآن إنشاء فيديو في نهايته.
أتمتة الأخبار والمحتوى
اسحب المحتوى من موجز RSS أو النشرة البريدية، مرّر المحتوى إلى عقدة OpenAI لكتابة النص، ثم أنشئ فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي عبر HeyGen، وانشره على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts بشكل آلي بالكامل وفق جدول زمني محدد.
فيديو تواصل مخصص على نطاق واسع
فعّل سير عمل عند حدوث حدث في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو عند وصول عميل محتمل جديد، واستخدم عقدة ذكاء اصطناعي لكتابة نص مخصص لكل عميل محتمل، ثم أنشئ فيديو أفاتار من HeyGen وأرسله عبر البريد الإلكتروني أو LinkedIn بدون أي تسجيل يدوي.
إحاطات وتقارير مؤتمتة
اسحب المقاييس من Google Sheets أو قاعدة بيانات أو أداة تحليلات، واكتب ملخصاً باستخدام عقدة ذكاء اصطناعي، وأنشئ فيديو إحاطة على HeyGen، ثم انشره على Slack أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى أصحاب المصلحة كل أسبوع، من دون الحاجة لاستخدام كاميرا.
محتوى التدريب والتأهيل للموظفين الجدد
فعّل سير عمل عند تسجيل مستخدم جديد أو انضمام أحد أعضاء الفريق، وأنشئ فيديو ترحيب مخصصاً باستخدام HeyGen، ثم أرسله إلى صندوق الوارد لديهم، لتوسيع مخرجات التعلم والتطوير دون استهلاك وقت فريق التعلم والتطوير.
مسارات محتوى متعددة اللغات
ترجم النص باستخدام عقدة لغة، ثم مرّر كل نسخة إلى عقدة HeyGen بالصوت المطابق، وأنشئ فيديوهات أفاتار محلية لكل سوق في نفس تشغيل سير العمل، من دون إعادة تسجيل أي شيء.
