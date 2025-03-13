ویبینارز اور پوڈکاسٹس ناظرین کی دلچسپی بڑھاتے ہیں، لیکن ان کی پروڈکشن عموماً وقت طلب اور مہنگی ہوتی ہے۔ HeyGen اس پورے عمل کو آسان بناتا ہے، جس سے آپ چند منٹوں میں پروفیشنل آن ڈیمانڈ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ کسی پروڈکشن ٹیم یا کیمرے کی ضرورت نہیں۔
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
HeyGen کے ساتھ آن ڈیمانڈ ویبینارز اور پوڈکاسٹس کیسے بنائیں
آن ڈیمانڈ ویبینار ایک پہلے سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو پریزنٹیشن ہوتی ہے جسے ناظرین کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، جب کہ لائیو ویبینار صرف مخصوص وقت پر ہوتے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ AI اواتارز، حسبِ ضرورت ٹیمپلیٹس، اور خودکار وائس اوورز کی مدد سے باآسانی پروفیشنل آن ڈیمانڈ ویبینار بنا سکتے ہیں—اس کے لیے کسی ویڈیو پروڈکشن ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔
HeyGen آپ کو آپ کے پوڈکاسٹ مواد کو دلکش ویڈیو پوڈکاسٹس میں تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے، جن میں AI اواتار، کیپشنز اور بصری عناصر شامل ہوتے ہیں۔ بس اپنا اسکرپٹ یا آڈیو اپ لوڈ کریں، ایک اواتار منتخب کریں، اور ایک متحرک ویڈیو پوڈکاسٹ بنائیں جسے مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر کیا جا سکے۔
جی ہاں! HeyGen کے ساتھ آپ آسانی سے مختصر، دلکش پروموشنل ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو ویبینار رجسٹریشنز یا پوڈکاسٹ سننے والوں میں اضافہ کریں۔ آپ اہم لمحات نکال سکتے ہیں، برانڈڈ ویژولز شامل کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا، ای میل مہمات اور لینڈنگ پیجز کے لیے ٹیزر کلپس بنا سکتے ہیں، یہ سب کچھ AI کی مدد سے۔
نہیں۔ HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے، ویڈیو ایڈیٹرز کے لیے نہیں۔ اس کے سادہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹولز کی مدد سے آپ بغیر کسی تکنیکی مہارت یا مہنگے سافٹ ویئر کے اعلیٰ معیار کا ویبینار اور پوڈکاسٹ مواد بنا سکتے ہیں۔
جی ہاں! HeyGen آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو برانڈ کے رنگوں، فونٹس، لوگوز اور اوورلے کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، تاکہ آپ کا مواد ہر پلیٹ فارم پر بصری طور پر یکساں اور ہم آہنگ رہے۔
HeyGen کے ساتھ، آپ طویل فارمیٹ والے مواد کو آسانی سے مختصر، شیئر کرنے کے قابل کلپس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اہم نکات کو نمایاں کریں، سب ٹائٹلز شامل کریں، اور ویڈیوز کو مختلف چینلز جیسے LinkedIn، Instagram، اور ای میل مارکیٹنگ مہمات کے لیے فارمیٹ کریں۔
جی ہاں! HeyGen مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ویڈیو ترجمہ، آواز کی کاپی (voice cloning)، اور لب کی ہم آہنگی (lip-syncing) فراہم کرتا ہے، جس کی مدد سے آپ بغیر اضافی پروڈکشن لاگت کے، ویبینارز اور پوڈکاسٹس کو تیزی سے متعدد زبانوں میں مقامی بنا سکتے ہیں۔
HeyGen کو B2B مارکیٹرز، کنٹینٹ کریئیٹرز، سیلز ٹیموں اور اساتذہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ویب نارز، ویڈیو پوڈکاسٹس اور پروموشنل کنٹینٹ کو مؤثر طریقے سے تیار اور بڑے پیمانے پر تخلیق کر سکیں — اور اکثر اس کے لیے ہماری AI پوڈکاسٹ تخلیق کرنے کی فیچرز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
آپ اپنی ویڈیوز کو مختلف فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں LinkedIn، YouTube، ای میل مہمات، کمپنی کی ویب سائٹس اور اندرونی کمیونیکیشن ٹولز پر شیئر کر سکتے ہیں۔ صارفین Zapier کا استعمال اپ لوڈ کے عمل کو خودکار بنانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔
HeyGen کے ساتھ، آپ چند منٹوں میں مکمل طور پر تیار آن ڈیمانڈ ویبینار یا پوڈکاسٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں، ہفتوں میں نہیں۔ بس ایک ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اپنی اسکرپٹ اپ لوڈ کریں، اواتار چنیں، اور اپنی حتمی ویڈیو ایکسپورٹ کریں — جو شیئر کرنے کے لیے تیار ہو۔
