نیوز لیٹرز اور کمیونٹی اپ ڈیٹس کو دلکش ویڈیوز میں بدلیں

لوگ ہمیشہ لمبی ای میلز نہیں پڑھتے، لیکن وہ ویڈیوز ضرور دیکھتے ہیں۔ چاہے آپ کمپنی کی تازہ ترین معلومات شیئر کر رہے ہوں، انڈسٹری کی بصیرتیں دے رہے ہوں یا کنٹینٹ راؤنڈ اپس بھیج رہے ہوں، HeyGen کے ساتھ آپ آسانی سے سٹیٹک نیوز لیٹرز کو دلکش ویڈیوز میں بدل سکتے ہیں جو آپ کے ناظرین کو باخبر اور دلچسپی سے منسلک رکھتی ہیں۔

فائدے اور قدر

بصری طور پر دلکش اپ ڈیٹس جو آپ کا ناظرین واقعی دیکھے گا

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


A digital interface featuring an AI-generated avatar of a woman in a white blazer presenting a market trends update

Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



a man is standing in front of a screen that says generate video

Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


a man in a suit sits at a desk in front of a screen that says real estate update

HeyGen کے ساتھ نیوز لیٹرز اور کمیونٹی اپ ڈیٹس کیسے بنائیں

  1. HeyGen کھولیں

چند منٹ میں پروفیشنل معیار کی ویڈیو نیوز لیٹرز اور کمیونٹی اپ ڈیٹس بنانا شروع کریں—نہ ویڈیو پروڈکشن ٹیم کی ضرورت، نہ ایڈیٹنگ اسکلز درکار۔


  1. کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا بالکل نئے سرے سے شروع کریں
  1. اپنا اسکرپٹ شامل کریں اور ایک اواتار منتخب کریں
  1. اپنی ویڈیو کو حسبِ منشا بنائیں
  1. دنیا بھر کی ٹیموں کے لیے ترجمہ اور مقامی بنائیں
  1. اپنی ویڈیو جمع کرائیں

عمومی سوالات

HeyGen کیا ہے اور یہ نیوز لیٹر اور کمیونٹی اپ ڈیٹس میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟

HeyGen ایک AI سے چلنے والا ویڈیو تخلیق پلیٹ فارم ہے جو کاروباروں کو بغیر کسی پروڈکشن ٹیم کے دلکش اور بڑے پیمانے پر کارپوریٹ ویڈیو ٹریننگ تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ بہت تیزی اور مؤثر انداز میں کمپلائنس ٹریننگ، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر ٹیوٹوریلز اور DEI پروگرامز بنا سکتے ہیں۔

مجھے روایتی ای میلز کے بجائے AI سے چلنے والی ویڈیوز کیوں بنانی چاہئیں؟

روایتی نیوز لیٹرز اور کمپنی کی اپ ڈیٹس اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں یا ان پر توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ ویڈیو مواد ثابت شدہ طور پر توجہ حاصل کرتا ہے اور انگیجمنٹ بڑھاتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ آپ آسانی سے سادہ ای میلز کو متحرک ویڈیوز میں بدل سکتے ہیں جنہیں ناظرین کے دیکھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔

میں HeyGen کے ساتھ کس قسم کی ویڈیو اپ ڈیٹس بنا سکتا ہوں؟

HeyGen مختلف قسم کی نیوز لیٹر اور کمیونٹی اپ ڈیٹ ویڈیوز بنانے کے لیے بالکل موزوں ہے، جن میں شامل ہیں:

  • کمپنی کے اعلانات – لیڈرشپ کی تازہ ترین معلومات، سہ ماہی جائزے، ملازمین کی نمایاں کارکردگی کی جھلکیاں
  • مواد کے خلاصے – بلاگ پوسٹس، انڈسٹری رپورٹس یا سوشل میڈیا کی نمایاں جھلکیوں کا خلاصہ پیش کرنا
  • انڈسٹری کی خبریں اور رجحانات – اپنی آڈینس کے لیے مارکیٹ کی بصیرت اور ابھرتے ہوئے رجحانات کو آسان انداز میں پیش کریں
  • کمیونٹی اپ ڈیٹس – آنے والے ایونٹس، اہم سنگ میل اور خصوصی مواد کے ذریعے ممبرز کو متحرک رکھیں

میں HeyGen کی AI کے ساتھ ویڈیو نیوز لیٹر کتنی تیزی سے بنا سکتا ہوں؟

HeyGen کے ساتھ، آپ چند منٹ میں مکمل تیار شدہ، اعلیٰ معیار کی ویڈیو نیوز لیٹر بنا سکتے ہیں۔ بس ایک ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اپنی اسکرپٹ شامل کریں، ایک AI اواتار چنیں، اور اپنی ویژولز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں—بغیر فلم بندی، وائس اوورز یا پوسٹ پروڈکشن کی ضرورت کے۔

کیا ان ویڈیوز میں میری برانڈ کی شناخت کو برقرار رکھنا ممکن ہے؟

جی ہاں! HeyGen آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کو اپنی برانڈ کے رنگوں، فونٹس، لوگوز اور بصری عناصر کے ساتھ حسبِ ضرورت ڈھالیں، تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کی کمپنی کی شناخت اور پیغام رسانی کے عین مطابق ہو۔

کیا میں مختلف ناظرین یا سیگمنٹس کے لیے AI ویڈیوز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکتا ہوں؟

بالکل۔ HeyGen آپ کو مختلف خطوں، ٹیموں یا آڈینس سیگمنٹس کے لیے ویڈیو مواد کو آسانی سے حسبِ ضرورت بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ تیزی سے میسجنگ میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ویژولز بدل سکتے ہیں، اور ایک ہی اپ ڈیٹ کی متعدد ورژنز بنا سکتے ہیں تاکہ ہر جگہ مواد متعلق اور موزوں رہے۔

کون سے پلیٹ فارم AI ویڈیو نیوز لیٹر اور اپ ڈیٹس شیئر کرنے کی سہولت دیتے ہیں؟

HeyGen ویڈیوز کو متعدد فارمیٹس میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے شیئر کیا جا سکتا ہے:

  • ای میل نیوز لیٹرز (براہِ راست ایمبیڈ کریں یا لنک شیئر کریں)
  • سوشل میڈیا پلیٹ فارمز (LinkedIn، YouTube، Instagram، Twitter وغیرہ)
  • کمیونٹی پلیٹ فارمز (Slack، Discord، نجی فورمز)
  • اندرونی کمیونیکیشن چینلز (کمپنی انٹرانیٹ، HR پورٹلز، ٹیم اپ ڈیٹس)

کیا HeyGen کثیر لسانی ویڈیو نیوز لیٹرز کی سہولت فراہم کرتا ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen کی AI ترجمہ اور lip-sync خصوصیات آپ کو بہت کم اضافی محنت کے ساتھ عالمی ناظرین تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں۔

AI ویڈیو جنریٹر استعمال کرنے سے پیسے اور وقت کیسے بچتے ہیں؟

HeyGen مہنگی فلم بندی، ایڈیٹنگ اور وائس اوور کے کام کی ضرورت ختم کرتا ہے، جس سے کاروبار اور تخلیق کار کم لاگت اور کم وقت میں پروفیشنل معیار کی ویڈیو اپ ڈیٹس تیار کر سکتے ہیں۔

میں اپنی ویڈیو نیوز لیٹرز کو نئے مواد کے ساتھ کیسے تازہ کروں؟

HeyGen کے ساتھ ویڈیو مواد کو اپ ڈیٹ کرنا بہت آسان ہے — بس اسکرپٹ میں ترمیم کریں، ویژولز اپ ڈیٹ کریں، اور چند منٹوں میں ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ پیچیدہ ایڈیٹنگ، جب چاہیں تازہ اپ ڈیٹس حاصل کریں۔

