انٹرایکٹو AI اواتارز کو اپنے سب سے مؤثر سیلز نمائندوں میں تبدیل کریں

سیلز میں رفتار بہت اہم ہوتی ہے، لیکن آپ کی ٹیم ہر جگہ ایک ساتھ موجود نہیں ہوسکتی۔ HeyGen کے انٹرایکٹو AI اواتار ورچوئل AI سیلز اواتار کے طور پر کام کرتے ہیں جو ممکنہ گاہکوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، لیڈز کو کوالیفائی کرتے ہیں، اور 24/7 میٹنگز بُک کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ویب سائٹ اور Zoom کالز پر زیادہ دل چسپ اور ذاتی نوعیت کا خریداری کا تجربہ فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے کنورژنز میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔

فائدے اور قدر

اپنی سیلز پائپ لائن کو تیز کریں اور گاہکوں کو درست سمت میں آگے بڑھائیں

Personalize sales outreach at scale without adding more headcount

Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.

An image showing how to chat with an interactive video avatar.

Engage and qualify leads 24/7 to capture every opportunity

Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.

a man and a woman are having a conversation on a video call

Free up your team for high-value deals

Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.

a doctor is talking to another doctor in different languages

دریافت کریں کہ سیلز ٹیمیں AI سیلز اواتارز کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کرتی ہیں

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

کیسے کریں

HeyGen کے ساتھ طاقتور AI سیلز اواتار بنائیں

  1. HeyGen کھولیں

HeyGen کھولیں اور لاگ ان کریں تاکہ آپ اپنا انٹرایکٹو اواتار سیٹ اپ کرنا شروع کریں جو 24/7 آپ کے ممکنہ گاہکوں سے رابطہ کرے، سوالات کے جواب دے اور لیڈز کو کوالیفائی کرے — کسی انسانی سیلز ٹیم کی ضرورت نہیں۔

  1. ایک اواتار منتخب کریں اور اس کی نالج بیس تیار کریں۔
  1. اپنے اواتار کی آواز اور شناخت کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں۔
  1. جوابات کو ٹیسٹ کریں اور بہتر بنائیں
  1. اپنے اواتار کو وہاں تعینات کریں جہاں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہو۔
  1. امکانات والے گاہکوں کو متوجہ کرنا شروع کریں۔

عمومی سوالات

AI سیلز اواتار کیا ہے؟

AI سیلز اواتار ایسے ورچوئل اسسٹنٹ ہوتے ہیں جو ہر وقت سوالوں کے جواب دے کر، لیڈز کو کوالیفائی کر کے اور میٹنگز بُک کر کے آپ کی سیلز کو بہتر بناتے ہیں۔ مفت سائن اپ کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کے سیلز کے ورک فلو کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔

HeyGen کے انٹرایکٹو اواتارز لیڈز کو کس طرح کوالیفائی کرتے ہیں؟

HeyGen کے انٹرایکٹو اواتارز آپ کے ممکنہ گاہکوں کو سیلز فنل کے ہر مرحلے سے ذاتی نوعیت کی بات چیت کے ساتھ گزارते ہیں، اور بڑے پیمانے پر لیڈز کو کوالیفائی ہونے کو یقینی بناتے ہیں۔ مزید جانیں اور آج ہی لیڈز کو مؤثر طریقے سے کوالیفائی کرنا شروع کریں۔

کیا میں اپنا SDR ٹیم بدلنے کے لیے انٹرایکٹو اواتار استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، آپ HeyGen کے AI اواتارز کو لیڈ کوالیفیکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی SDR ٹیم اپنی توجہ سیلز کے لیے تیار ممکنہ گاہکوں کو کلوز کرنے پر مرکوز رکھ سکے۔ اپنی ضروریات کے مطابق ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک مفت اکاؤنٹ بنائیں اور خود دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے کیسے کام کرتے ہیں۔

میں اپنی ویب سائٹ پر انٹرایکٹو اواتار کیسے ڈپلائے کر سکتا ہوں؟

اپنی ویب سائٹ پر HeyGen کا حل انٹیگریٹ کر کے اپنا انٹرایکٹو اواتار تعینات کریں اور وزیٹرز کے ساتھ ریئل ٹائم انگیجمنٹ حاصل کریں۔ مفت آزمائیں اور بے رکاوٹ انٹیگریشن کا تجربہ کریں۔

کیا HeyGen کے انٹرایکٹو اواتارز کو لائیو سیلز کالز میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟

جی ہاں، آپ HeyGen کے اواتارز کو Zoom کالز میں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ عمومی سوالات (FAQs) کے جواب دیں اور بغیر کسی لائیو نمائندے کے اپنے ممکنہ گاہکوں کو مصروف رکھیں۔ لائیو انٹرایکشن کا تجربہ کرنے کے لیے مفت سائن اپ کریں۔

انٹرایکٹو اواتار موجودہ سیلز ٹولز کے ساتھ کیسے ضم ہوتے ہیں؟

HeyGen کے اواتار آپ کے موجودہ سیلز ٹولز کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ضم ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کے ورک فلو کو بہتر بنائیں، بغیر آپریشنز میں خلل ڈالے۔ آج ہی مفت آزمائش شروع کریں اور انٹیگریشنز کو دریافت کریں۔

کیا انٹرایکٹو اواتار متعدد زبانوں میں بات چیت کر سکتے ہیں؟

جی ہاں، HeyGen کے انٹرایکٹو اواتار متعدد زبانوں میں بات چیت کر سکتے ہیں، جس سے عالمی ناظرین تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ مفت میں شروع کریں اور دنیا بھر سے رابطہ قائم کریں۔

میں کتنی جلدی ایک انٹرایکٹو اواتار سیٹ اپ کر سکتا ہوں؟

HeyGen کے ساتھ ایک انٹرایکٹو اواتار سیٹ اپ کرنا بہت تیز ہے، جس سے آپ تقریباً فوراً ہی اپنے ممکنہ گاہکوں کے ساتھ انگیج ہونا شروع کر سکتے ہیں۔ ایک مفت اکاؤنٹ بنائیں اور اپنے سیٹ اپ کے عمل کو آسان بنائیں۔

کون سی صنعتیں انٹرایکٹو اواتارز استعمال کرنے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟

سیلز، مارکیٹنگ، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ادارے HeyGen کے انٹرایکٹو اواتارز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ مشغولیت اور کارکردگی میں اضافہ ہو سکے۔ مفت آزمائش دریافت کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کی انڈسٹری کی ضروریات کے لیے کس طرح موزوں ہے۔

