HeyGen برانڈ گائیڈ لائنز
یہ صفحہ HeyGen کے برانڈ اثاثوں، ٹریڈ مارکس اور کاپی رائٹ شدہ مواد کے درست استعمال کا طریقہ بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے پارٹنرز، میڈیا، اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایسا مواد تیار کرتا ہے جس میں HeyGen شامل ہو یا اس کا حوالہ دیا گیا ہو۔ ان ہدایات پر عمل کرنے سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ ہمارا برانڈ تمام تھرڈ پارٹی مواد میں درست اور مستقل انداز سے پیش کیا جائے۔
HeyGen مکمل لوگو
مکمل HeyGen لوگو لاک اَپ ہمارا بنیادی ورژن ہے اور زیادہ تر صورتوں میں اسی کا استعمال ہونا چاہیے۔ عمودی لاک اَپ صرف اُس وقت استعمال کریں جب جگہ محدود ہو یا لے آؤٹ کو زیادہ کمپیکٹ فارمیٹ کی ضرورت ہو — جیسے تنگ جگہوں، سوشل پوسٹس یا ڈیجیٹل ڈسپلے میں — جہاں مکمل لوگو کا واضح طور پر نظر آنا پھر بھی ضروری ہو۔
HeyGen ثانوی لوگو
HeyGen نے ایک سادہ خیال سے آغاز کیا — ویڈیو بنانے کے عمل کو بے جھنجھٹ بنانا۔ آج ہم AI کے ذریعے کہانی سنانے کے انداز کو بدل رہے ہیں اور ہر کسی کو یہ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ بغیر کسی حد کے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکے۔
HeyGen ترتیعی لوگو
HeyGen سمبل
شراکت داری
جب HeyGen کا لوگو کسی پارٹنر کے لوگو کے ساتھ دکھایا جائے تو دونوں لوگوز بصری طور پر متوازن اور سائز میں برابر نظر آنے چاہئیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ یکساں رکھیں — تقریباً اتنا جتنا ایک HeyGen آئیکن کی چوڑائی ہو۔ HeyGen کا لوگو ہمیشہ بائیں طرف ہونا چاہیے، اور پارٹنر یا اسپانسر کا لوگو دائیں طرف۔ دونوں لوگوز کو لے آؤٹ کے اندر افقی طور پر درمیان میں رکھا جانا چاہیے۔ جہاں ممکن ہو، دونوں لوگوز کے لیے ایک جیسا رنگی انداز استعمال کریں تاکہ بصری ہم آہنگی پیدا ہو۔ اگر پارٹنر کا لوگو اپنے اصل رنگوں میں ہی رہنا ضروری ہو تو پس منظر کے لیے پارٹنر کے پیلیٹ سے لیا گیا رنگ استعمال کریں اور اس پر سفید HeyGen لوگو لگائیں تاکہ کنٹراسٹ اور یکسانیت برقرار رہے۔
HeyGen ٹریڈ مارک گائیڈ لائنز
یہ ٹریڈ مارک گائیڈ لائنز ("گائیڈ لائنز") پارٹنرز، لائسنس یافتہ فریقوں، میڈیا، اور دیگر مجاز تیسرے فریقوں ("آپ") کی مدد کے لیے تیار کی گئی ہیں تاکہ وہ HeyGen کے برانڈ اثاثوں کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں — جن میں ہمارے لوگوز، ٹریڈ مارکس، سروس مارکس، پروڈکٹ کے نام، اور وہ تمام شناختی نشان شامل ہیں جو HeyGen کی مصنوعات یا سروسز کی نشاندہی کرتے ہیں ("HeyGen برانڈ اثاثے")۔
آپ HeyGen برانڈ اثاثے صرف ان گائیڈ لائنز اور HeyGen اسٹائل گائیڈ کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان شرائط سے ہٹ کر کوئی بھی استعمال قابلِ قبول نہیں ہے۔ HeyGen کو کسی بھی وقت ان گائیڈ لائنز کو اپ ڈیٹ یا تبدیل کرنے کا حق حاصل ہے۔
ملکیت اور استعمال
HeyGen کے برانڈ اثاثے قیمتی دانشورانہ ملکیت ہیں جو صرف اور صرف HeyGen کی ملکیت ہیں۔ کسی بھی HeyGen برانڈ اثاثے کو استعمال یا اس کا حوالہ دے کر، آپ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ:
- ان ہدایات اور HeyGen کی شرائطِ خدمت پر عمل کریں۔
- یہ تسلیم کریں کہ HeyGen تمام برانڈ اثاثوں کا واحد مالک ہے۔
- HeyGen کے حقوق کو چیلنج کرنے یا ان میں مداخلت کرنے سے گریز کریں۔
- یقینی بنائیں کہ HeyGen برانڈ اثاثوں کے استعمال سے پیدا ہونے والی تمام نیک نامی اور ساکھ کا فائدہ HeyGen کو ہی پہنچے۔
HeyGen کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ کے اس کے برانڈ اثاثوں کے استعمال کا جائزہ لے اور اپنی صوابدید پر اجازتوں کو منسوخ یا تبدیل کر سکے۔
اگر آپ کا HeyGen کے ساتھ کوئی علیحدہ تحریری معاہدہ ہے — جیسے پارٹنرشپ یا افیلیئیٹ معاہدہ — تو کسی بھی تضاد کی صورت میں ان شرائط کو ان ہدایات پر فوقیت حاصل ہوگی۔
HeyGen برانڈ اثاثوں میں شامل ہیں:
- HeyGen کا ورڈ مارک
- HeyGen کا لوگو (افقی اور عمودی ورژنز)
- HeyGen کا آئیکن
- HeyGen کی پروڈکٹ کے نام، نعرے اور ٹیگ لائنز
تمام ٹریڈ مارکس، لوگوز، اور متعلقہ برانڈ شناختیں HeyGen Inc. کی ملکیت ہیں اور ممکن ہے کہ وہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور دیگر دائرہ اختیار میں رجسٹرڈ ہوں۔
کیا کریں اور کیا نہ کریں
کریں:
- صرف HeyGen Style Guide میں موجود HeyGen Brand Assets کے تازہ ترین اور منظور شدہ ورژنز ہی استعمال کریں۔
- HeyGen کا لوگو مناسب فاصلے اور تناسب کے ساتھ دکھائیں۔
- جب آپ ہمارے برانڈ کا حوالہ دیں تو HeyGen کے ساتھ اپنے تعلق کو واضح طور پر بیان کریں۔
نہ کریں:
- HeyGen برانڈ اثاثوں میں کسی بھی طرح تبدیلی نہ کریں (مثال کے طور پر، رنگ بدلنا، تناسب بگاڑنا، کراپ کرنا، یا ایفیکٹس شامل کرنا)۔
- HeyGen برانڈ اثاثوں کو اپنے لوگو یا برانڈنگ کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کریں — انہیں ہمیشہ الگ اور واضح طور پر نمایاں رہنا چاہیے۔
- HeyGen کے ٹریڈ مارکس یا لوگوز کو اپنے نام، پروڈکٹ، سروس یا ڈومین کا حصہ بنا کر استعمال کریں۔
- HeyGen کی ویب سائٹ، انٹرفیس یا مارکیٹنگ میٹیریلز کی شکل، انداز یا ڈیزائن کی نقل کریں۔
- کسی بھی HeyGen برانڈ اثاثے کو اس طرح استعمال نہ کریں جو تحریری اجازت کے بغیر سرپرستی، توثیق یا شراکت داری کا تاثر دے۔
- HeyGen کے ٹریڈ مارکس کو بطور اسم یا فعل استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ انہیں کسی عمومی وضاحتی لفظ کے ساتھ جوڑیں (مثال کے طور پر، “HeyGen® AI ویڈیو پلیٹ فارم”)۔
سوالات
اگر آپ کو HeyGen کے برانڈ اثاثوں کو استعمال کرنے کے بارے میں یقین نہیں ہے، یا آپ کو کسی مخصوص استعمال کے کیس کے لیے منظوری درکار ہے، تو [email protected] پر رابطہ کریں۔
