AI ایڈیٹنگ اسٹوڈیو

جب آپ پہلی بار اپنے ورک ای میل کے ساتھ HeyGen پر سائن اپ کرتے ہیں تو آپ خود بخود اپنے ورک اسپیس کے ایڈمن بن جاتے ہیں۔ ایڈمن کا رول آپ کو مکمل رسائی دیتا ہے، جس میں بلنگ، سیکیورٹی اور پرمیشنز شامل ہیں، تاکہ آپ پہلے دن سے ہی درست بنیاد قائم کر سکیں۔ لاگ ان کرنے کے بعد، آپ اپنے ورک اسپیس کو ایک نام دے کر بنائیں گے — عموماً آپ کی کمپنی یا ٹیم کا نام — اور اسے فوراً پہچانے جانے کے لیے ایک پروفائل امیج یا لوگو اپ لوڈ کریں گے۔
اس کے بعد، آپ ورک اسپیس سیٹنگز میں جائیں گے۔ یہاں آپ اپنے ورک اسپیس کا نام اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، ضرورت ہو تو امیج تبدیل کر سکتے ہیں، اور ماحول کو اپنی برانڈ کے مطابق پرسنلائز کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ جب یہ ہو جائے تو اب وقت ہے اپنی ٹیم کو شامل کرنے کا۔ ممبرز ٹیب کے اندر، آپ لوگوں کو ای میل کے ذریعے مدعو کر سکتے ہیں اور انہیں رولز دے سکتے ہیں: ایڈمنز بلنگ اور سیکیورٹی کو مینیج کرتے ہیں، ایڈیٹرز مواد بناتے اور ایڈٹ کرتے ہیں، اور ویورز بغیر تبدیلی کیے ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر دعوت نامہ آپ کی ٹیم کو مناسب سطح کی رسائی دیتا ہے اور آپ کو مؤثر انداز میں مل کر کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ایڈمن ہونے کی حیثیت سے، آپ سیکیورٹی کے بھی ذمہ دار ہیں۔ سیکیورٹی سیٹنگز میں، آپ Okta یا Microsoft Entra ID جیسے پرووائیڈرز کے ساتھ سنگل سائن آن فعال کر سکتے ہیں، ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور رول بیسڈ پرمیشنز نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ کنٹرولز یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا ورک اسپیس محفوظ رہے اور آپ کا مواد محفوظ ہو۔
ان مراحل کو مکمل کر کے، آپ کے پاس مکمل طور پر کنفیگر کیا ہوا HeyGen ورک اسپیس ہوگا جو تعاون اور ویڈیو تخلیق کے لیے تیار ہے۔ یہ بنیاد آپ کے لیے منظم رہنا، اپنی برانڈ کی حفاظت کرنا، اور اپنی ٹیم میں پروڈکشن کو اسکیل کرنا آسان بنا دیتی ہے۔
یہ تھا HeyGen کا تعارف۔ اگلے ماڈیولز میں، ہم دیکھیں گے کہ برانڈ کِٹ کو کیسے کسٹمائز کرنا ہے، AI Studio کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اواتارز، آوازوں اور ٹیمپلیٹس کے ساتھ اپنی پہلی ویڈیوز بنانا کیسے شروع کرنی ہیں۔