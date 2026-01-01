HeyGen Academy میں خوش آمدید۔
شروع کرنے کا پہلا مرحلہ اپنا ورک اسپیس سیٹ اپ کرنا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنا ورک اسپیس بنا اور اپنی ضرورت کے مطابق حسبِ منشا ترتیب دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیم مؤثر انداز میں مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو۔
اپنی ورک اسپیس سیٹنگز تک رسائی حاصل کریں
اپنے HeyGen ہوم پیج سے، بائیں نیچے کونے میں اپنے نام کے ساتھ موجود تیر پر کلک کریں۔
Personal کے تحت، آپ کو اپنا ذاتی اکاؤنٹ نظر آئے گا۔
Workspace کے تحت، آپ کو وہ تمام HeyGen ورک اسپیسز نظر آئیں گی جن میں آپ شامل ہو چکے ہیں یا جن میں آپ کو مدعو کیا گیا ہے۔
جب آپ پہلی بار اپنا ذاتی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو عموماً آپ فری پلان پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے انٹرپرائز ورک اسپیس میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو تمام انٹرپرائز فیچرز اور سیکیورٹی سیٹنگز تک رسائی مل جاتی ہے۔
آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ انٹرپرائز ورک اسپیس دیکھ رہے ہیں جب آپ “Enterprise” نیچے بائیں کونے میں دیکھیں گے۔
نیا ورک اسپیس بنائیں اور ترتیب دیں
نیا ورک اسپیس بنانے کے لیے، نیچے بائیں جانب موجود مینو کھولیں اور Settings پر جائیں۔
اپنی ورک اسپیس سیٹنگز میں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں:
آپ AI-Assisted Watermarking کو بھی فعال کر سکتے ہیں تاکہ ورک اسپیس میں بننے والی تمام ویڈیوز پر واٹر مارک لگایا جا سکے۔
منتخب کریں کہ آپ کے ورک اسپیس میں کون شامل ہو سکتا ہے
آپ کے پاس اپنے ورک اسپیس تک رسائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تین اختیارات ہیں:
جب آپ یہ تمام مراحل مکمل کر لیں گے، تو آپ کا ورک اسپیس مکمل طور پر سیٹ ہو جائے گا۔
آپ نے اپنے ورک اسپیس کا نام رکھ لیا ہے، اپنا لوگو شامل کر لیا ہے، اور سیٹنگز کو اپنی برانڈ کے مطابق حسبِ ضرورت تبدیل کر لیا ہے۔
آپ کا ورک اسپیس اب تیار ہے، اور جب بھی آپ تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ ٹیم ممبرز کو مدعو کرنا شروع کر سکتے ہیں۔