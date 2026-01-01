آئیے آپ کا اکاؤنٹ Getting Started چیک لسٹ کے ساتھ مکمل کریں۔ Getting Started، HeyGen ڈیش بورڈ کے اندر موجود ایک بلٹ اِن چیک لسٹ ہے۔ جب آپ پہلی بار اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں گے تو یہ آپ کو ڈیش بورڈ پر نظر آئے گی۔ یہ خاص طور پر نئے ایڈمنز کی رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ HeyGen ورک اسپیس کو فعال کرنے کے ابتدائی اہم مراحل مکمل کریں اور اپنی ٹیم کو مل کر کام کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔
Getting Started پینل تک رسائی حاصل کریں
اپنے HeyGen اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور ڈیش بورڈ کھولیں۔
ڈیش بورڈ سے "Get Started" منتخب کریں تاکہ آپ اپنی آن بورڈنگ کا تجربہ شروع کر سکیں۔
آن بورڈنگ کے مراحل کو سمجھیں
Getting Started چیک لسٹ میں تین بنیادی مراحل شامل ہیں:
ہر مرحلہ خودکار طور پر مکمل کے طور پر نشان زد ہو جاتا ہے جب آپ مطلوبہ کام انجام دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت چیک لسٹ پر واپس آ سکتے ہیں، اور آپ کو سب کچھ ایک ہی سیشن میں مکمل کرنے کی ضرورت نہیں۔
اپنا ورک اسپیس سیٹ اپ کریں
اس مرحلے میں آپ اپنے HeyGen ماحول کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں گے۔
آپ اپنی برانڈ کی تفصیلات شامل کریں گے، اہم اثاثے اپ لوڈ کریں گے، اور ورک اسپیس سیٹنگز کو اس طرح ایڈجسٹ کریں گے کہ سب کچھ آپ کی ٹیم کی شناخت کے مطابق ہو اور استعمال کے لیے تیار ہو۔
ممبرز کو مدعو کریں
اس مرحلے کو استعمال کریں تاکہ آپ اپنے ٹیم ممبرز کو HeyGen میں لا سکیں۔
آپ اپنے ورک اسپیس میں ممبرز کو مدعو کر کے انہیں مناسب رولز اور پرمیشنز دے سکتے ہیں، تاکہ ہر کسی کے پاس مؤثر انداز میں مل کر کام کرنے کے لیے درکار رسائی موجود ہو۔
سیکیورٹی سیٹنگز کنفیگر کریں
یہ مرحلہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کا ورک اسپیس محفوظ رہے۔
آپ Okta یا Azure جیسے پرووائیڈرز کے ساتھ سنگل سائن آن جیسی سیکیورٹی فیچرز کنفیگر کریں گے، اور اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایکسس کنٹرولز سیٹ اپ کریں گے۔
جب ہر مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو اسے Getting Started پینل میں نشان زد کر دیا جاتا ہے۔ جب تمام مراحل مکمل ہو جائیں، تو آپ کا ورک اسپیس آپ کی برانڈنگ کے مطابق، محفوظ اور آپ کی ٹیم کے لیے ایک مکمل مشترکہ ہب بن جاتا ہے۔