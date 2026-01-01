Ano ang HeyGen?

Ang HeyGen ay isang AI video generation platform na nagbibigay-daan sa mga user na agad at mahusay na makagawa ng de-kalidad na mga video sa malakihang produksyon sa higit sa 170 wika at diyalekto. Kung gumagawa ka man ng content para sa marketing, training, e-learning, o sales, ginagawa ng HeyGen na mabilis, scalable, at madaling ma-access ang paggawa ng video.

15M+

Mga gumagamit ng HeyGen

17M+

Mga nalikhang photo avatar

1.2M+

Agad na nalilikhang mga avatar

Ginagawang abot-kaya ang paggawa ng mga video na nagkukuwento

Ang HeyGen ay itinatag sa isang simpleng paniniwala: ang paggawa ng video ay dapat madali at abot-kaya para sa lahat. Ang tradisyunal na produksyon ng video ay masyadong magastos, mabagal, at nakaka-intimidate. Napagtanto ng aming founder na si Joshua Xu na sa pamamagitan ng AI at pag-alis ng mismong kamera, maaaring ma-unlock ang pagkamalikhain ng bawat isa. Ngayon, gamit lamang ang isang script, kahit sino ay makakagawa ng de-kalidad na mga video nang hindi kailangang mag-shoot, mag-edit, o mag-alala sa laki ng budget.

50%

Mas kaunting oras sa post-production

3 oras

Naiipon sa bawat video

80%

Pagbaba sa gastos sa pagsasalin

Ang iyong katuwang sa paggawa ng AI na video

Ang AI video platform ng HeyGen ay idinisenyo para tugunan ang pangangailangan ng makabagong storytelling sa malakihang antas. Mula sa paggawa ng avatar-led na mga video hanggang sa real-time na interactivity, translation, at personalization, bawat produkto ay ginawa para tulungan kang makipag-ugnayan sa iyong audience nang mabilis, eksakto, at madali.

Wala nang hiwa-hiwalay na AI video tools

Ang hanay ng mga makabagong AI product ng HeyGen ay pinagsasama ang lahat sa iisang platform para sa mas maayos at tuloy-tuloy na karanasan ng user. Dinisenyo para sa scale at makapangyarihang storytelling, inaalis ng HeyGen ang abala ng hiwa-hiwalay na mga tool habang tahimik na tinutugunan ang hindi nakikitang pamantayan ng kalidad na inaasahan ng iyong audience. Isa itong makapangyarihan at intuitive na alternatibo na nagtataas ng bagong pamantayan kung ano ang kayang gawin ng AI video.

Isang plataporma, walang limitasyong gamit

Marketing

Binibigyan ng HeyGen ang mga marketer ng kalayaang gumawa ng mga propesyonal na video on demand. Sa isang script at ilang pag-click lang, maaari mong gawing kapana-panabik at akmang-akma sa brand na video content ang anumang asset—mula sa PDFs, blogs, hanggang slide decks—kahit kailan, nang hindi sumisira sa iyong budget.

Mga video ad

Gumawa ng mga kapansin-pansing ad sa mas maikling oras at mag-scale ng high-impact na content nang hindi pinapalaki ang budget o pinapagod ang iyong team.

Social media

Maging kapansin-pansin gamit ang mga video na talagang nakakahinto sa pag-scroll—mabilis gawin, madaling i-scale, at matipid—para sa anumang platform, kabilang ang LinkedIn, TikTok, Instagram, at iba pa.

How-to na content

Sanayin ang mga empleyado, i-onboard ang mga customer, o magbahagi ng kaalaman gamit ang mga propesyonal na tutorial video, sunod-sunod na gabay, at mga best practice na tutorial.

Pagkatuto at Pagpapaunlad

Binibigyan ng kapangyarihan ng HeyGen ang mga team na lumikha ng nakaangkop na mga karanasan sa pagsasanay—mula sa compliance hanggang sa pag-unlad ng empleyado at tuloy-tuloy na upskilling. Pinapadali ng aming AI video platform ang pag-scale ng makabuluhang pagkatuto nang hindi isinasakripisyo ang kalidad o bilis.

Mga kursong pangpag-aaral

Laktawan ang mahabang production cycle at gumawa ng de-kalidad na learning courses sa loob lamang ng ilang minuto, kung lecture, tutorial, o step-by-step na gabay man ang ginagawa mo.

Pagsasanay batay sa kasanayan

Madaling gumawa ng AI videos na ginagawang mas interaktibo, kaengganyo, at epektibo ang skills-based training, na nagreresulta sa mas mataas na completion rate at mas magagandang resulta.

Pagsasanay sa Korporasyon

Gawing mataas na kalidad na corporate training videos ang anumang text-based na kurso para mapahusay ang pag-unawa at pag-alala ng kaalaman, nang hindi nangangailangan ng magastos na production teams.

Pagbebenta

Binibigyang-daan ng HeyGen ang mga sales team na maghatid ng personalisadong outreach sa malakihang antas, mula sa prospecting hanggang sa follow-ups at product demos. Tinutulungan ng aming AI video platform ang mga sales rep na maging kapansin-pansin sa punuang inbox, pabilisin ang deal cycles, at bumuo ng mas matibay na relasyon sa mga customer.

Mga presentasyon sa pagbebenta

Gumawa ng nasusukat at mataas ang impact na sales presentations na nagbibigay-edukasyon sa mga buyer at nagpapausad ng mga deal kahit bago pa kayo mag-usap sa tawag.

Pag-abot sa mga benta

Mula sa outbound pitches hanggang sa pre-call intros at post-meeting recaps, magpakitang-gilas sa bawat yugto ng sales process gamit ang mga personalized na video.

AI SDRs

Ang mga interactive AI avatar ng HeyGen ay kumikilos bilang mga virtual na AI SDR na sumasagot sa mga tanong ng mga prospect, nagku-qualify ng mga lead, at nagbo-book ng mga meeting 24/7.

Tingnan kung gaano karami ang matitipid mo sa HeyGen

Alamin kung gaano karaming oras at badyet ang matitipid ng iyong team gamit ang AI video platform ng HeyGen sa pamamagitan ng pagsukat ng pagbawas sa gastos, pagtaas ng kahusayan sa produksyon, at potensyal na kita.

Gamitin ang HeyGen API para walang kahirap-hirap na maisama ang AI video generation sa iyong mga workflow

Pay-as-you-go na API para gumawa ng mga video gamit ang Video Agent, isalin ang mga video gamit ang Video Translation, lumikha ng boses gamit ang mga Text-to-Speech model, at pabilisin ang iyong workflow sa pamamagitan ng paglikha ng mga avatar, pag‑generate ng mga video gamit ang Studio API, at pagbuo ng mga template

Mga Madalas Itanong

Ano ang HeyGen?

Ang HeyGen ay isang AI video creation platform na nagbibigay-daan sa iyo na agad makagawa ng mga de-kalidad na video sa malakihang produksyon. Hindi mo kailangan ng camera, crew, o karanasan sa pag-edit. Sinusuportahan nito ang mahigit 170 wika at diyalekto at idinisenyo para sa iba’t ibang gamit sa marketing, learning and development, sales, at marami pang iba.

Ano ang pinagkaiba ng HeyGen sa iba pang AI video tools?

Ang HeyGen ay isang all-in-one na platform na pinagsasama ang scripting, avatars, editing, at localization sa iisang tuloy-tuloy na workflow. Hindi tulad ng hiwa-hiwalay na mga tool o mga platform na mahirap pag-aralan, ang HeyGen ay intuitive, mabilis, at dinisenyo para sa external-grade na content na madaling i-scale ayon sa pangangailangan mo.

Kailangan ko ba ng karanasan sa video production para magamit ang HeyGen?

Hindi naman. Ang madaling gamitin na interface ng HeyGen ay nagpapadali para sa kahit sino na makagawa ng makinis at propesyonal na mga video sa loob lamang ng ilang pag-click.

Maaari ba akong gumawa ng custom avatars gamit ang HeyGen?

Oo. Maaari kang pumili mula sa malawak na library ng mga realistic na avatar o gumawa ng sarili mong digital na tagapagsalita na babagay sa iyong brand. Ikaw ang may ganap na kontrol sa tono ng boses, mga galaw, at istilo ng pag-deliver.

Paano gumagana ang video translation sa HeyGen?

Sa built-in na video translation ng HeyGen, maaari mong isalin ang iyong content sa mahigit 170 na wika at diyalekto na may makatotohanang dubbing, eksaktong lip sync, at nae-edit na script. Ito ay isang matipid na paraan para i-localize ang mga video nang hindi muling nagre-record o kumukuha ng mga voice actor.

Ano ang personalized na video, at paano ko ito magagamit?

Ang personalized na video ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng natatanging video para sa bawat manonood gamit ang CRM data o iba pang variable, tulad ng pangalan, kumpanya, o lokasyon. Isa itong makapangyarihang paraan para pataasin ang engagement sa marketing, outreach, onboarding, at customer success.

Ano ang mga interactive avatar?

Ang mga interactive avatar ay mga AI-powered na virtual presenter na kayang makipag-ugnayan sa mga manonood nang real time. Maaari silang sumagot ng mga tanong, gumabay sa mga user, o maghatid ng dynamic na content sa pamamagitan ng pag-connect sa mga script o knowledge base, na ginagawang two-way na karanasan ang dating static na content.

Anong mga uri ng kumpanya ang gumagamit ng HeyGen?

Mahigit 85,000 kumpanya—mula sa mga startup hanggang sa malalaking enterprise brand—ang gumagamit ng HeyGen sa iba’t ibang departamento kabilang ang marketing, L&D, customer support, at sales. Kabilang sa mga kilalang gumagamit nito ang OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy, at marami pang iba.

Gaano karaming oras at pera ang matitipid ko sa HeyGen?

Sa karaniwan, iniulat ng mga user na nababawasan ng 50% ang oras ng post-production, nakakatipid ng 3 oras kada video, at nababawasan ang gastos sa pagsasalin ng hanggang 80%. Gamitin ang aming ROI calculator para tantiyahin ang posibleng matitipid ng iyong team.

Maaari ko bang i-integrate ang HeyGen sa mga kasalukuyan kong gamit na tools?

Oo. Nag-aalok ang HeyGen ng mga integration sa mga kilalang platform, CRM, at mga learning system para matulungan kang i-streamline ang mga workflow at i-personalize ang content sa malakihang antas.