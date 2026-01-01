HeyGenpara sa Real Estate

Maging pinagkakatiwalaang mukha ng iyong merkado, kahit walang kamera

Ang real estate ay nakasalalay sa tiwala, at ang tiwala ay nanggagaling sa palagiang pagharap. Gawin mong video ang iyong mukha, boses, at lokal na kaalaman na nakikita ng merkado mo bawat linggo. Lahat ito nang walang kamera, crew, o kahit anong editing skills.

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G2G2 #1 Pinaka-makatotohanang mga avatar
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13,500+

Mga Ahente

118M+

Mga nalikhang video

177+

Mga wika at diyalekto

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
Mga gamit

Lahat ng uri ng video na kailangan ng merkado mo, ikaw ang bida

Mga spotlight ng listing, update sa merkado, gabay sa mga neighborhood, at pagpapakilala ng mga ahente—lahat naka-built in at handa nang gamitin. Piliin lang ang format na bagay sa’yo, at gagawin ito ng HeyGen na isang tapos na video gamit ang boses mo, handang i-post.

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Update sa merkado

Magpatibay ng awtoridad mo sa iyong merkado gamit ang tuloy-tuloy na video updates na magpapatunay na ikaw ang pinagkakatiwalaang lokal na eksperto.

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Sinematik na paglilibot

Iangat ang mga luxury listing gamit ang cinematic, film-grade na mga visual na lumilikha ng emosyonal na impact at nagbibigay-katwiran sa premium na pagpepresyo.

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Hosted tour

Magbuo agad ng tiwala sa mga buyer sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong mukha at boses sa bawat listing.

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Tampok na listahan

Maglabas agad ng mga bagong listing online gamit ang maikli pero malakas ang dating na video na inilahad ng avatar, gamit lang ang mga kasalukuyang larawan.

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Mga kuwento ng customer

Pinagkakatiwalaan ng mga real estate agent sa buong U.S.

3 orasnaipon sa bawat session ng pagkuha ng video
2 oraspara makagawa ng higit 10-minutong video

"Ang pisikal na pag-upo sa harap ng kamera ay hindi kumikita ng kahit isang sentimo para sa akin. Ang pagsusulat ng mga script, pagpe-presenta ng mga ito, at paglalabas ng mga iyon—doon pumapasok ang pera."

Scott Henninger

Affiliate Broker

Paano ito gumagana

Tatlong hakbang para sa isang

bidyo na ikaw mismo

Hakbang 1 - I-record ang sarili mo

Hakbang 1 - I-record ang sarili mo

Maglaan ng 15 segundo sa harap ng kamera. Kukunin ng HeyGen ang hitsura mo, boses mo, at paraan ng pagsasalita mo. Puwede ang kahit anong telepono, kahit anong background.

Hakbang 2 - Piliin ang iyong format

Hakbang 2 - Piliin ang iyong format

Piliin ang video na kailangan mo: market update, hosted home tour, o listing spotlight. Kami na ang gagawa ng script para sa’yo — o i-paste mo ang sarili mong script.

Hakbang 3 - I-post ito

Hakbang 3 - I-post ito

Suriin ang natapos na video, gumawa ng anumang pagbabago, at ibahagi ito sa iyong merkado. Naka-format para sa Instagram, Facebook, o YouTube.

Palagiang video nang walang gastos sa produksyon

Sa isang mundong inuuna ang video, 75% ng mga may-ari ng bahay ang mas gustong maglista kasama ang isang ahente na gumagamit ng video. Pero ang problema ay hindi naman talaga na mahirap ang video sa teknikal na aspeto. Ang tunay na hamon ay ang palagiang pagharap sa camera, na kumakain ng oras, badyet, enerhiya, at ng iyong kumpiyansa sa harap ng camera tuwing linggo.

Ang hadlang sa produksyon

Walang oras, walang crew, walang kagamitan, at wala pang editing skills. Isang listing video lang, ubos na kalahati ng araw mo.

Ang hadlang sa kumpiyansa

Ayaw mong laging nasa harap ng camera araw‑araw, o ma-burn out kakagawa nito. Isa kang ahente, hindi artista.

Ang hadlang sa distribusyon

Kailangan ng sariling bersyon para sa bawat platform—Instagram, YouTube, TikTok, at email. Hindi sapat ang isang video lang.

Ang hadlang sa tiwala

Sinisira ng AI slop ang kredibilidad mo. Pagdating sa pagbuo ng tiwala, mas masama pa ang mukhang pekeng video kaysa sa walang video.

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Bakit HeyGen para sa Real Estate

Magpakita bilang lokal na eksperto na tunay na ikaw

Palaguin ang iyong negosyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong tunay na sarili. Ang HeyGen para sa Real Estate ay ginawa para sa totoong paraan ng pagtatrabaho ng mga ahente, kaya hindi na maglalaban ang pagiging visible at ang aktuwal na paggawa ng trabaho.

Magpakita nang palagian

Ang real estate ay tungkol sa relasyon. Panalo ang pinakamahusay na mga ahente dahil kilala na sila ng mga tao bago pa man sila mangailangan sa kanila. Gawing tuloy-tuloy na mga video ang iyong mukha, boses, at lokal na kaalaman, para ang pagharap sa mga tao ay hindi na sumasabay sa mismong paggawa ng trabaho.

Ginawa para sa real estate

Magsimula sa mga video na ginagawa na ng mga ahente: mga spotlight ng listing, mga update sa merkado, mga gabay sa iba’t ibang lugar, at mga pagpapakilala ng ahente. Walang blangkong screen, walang generic na template na pilit inaangkop sa trabaho mo—mga format lang na talagang ginagamit na sa real estate.

HeyGen White Glove

Sa HeyGen White Glove, kami na ang gagawa ng mga video mo mula umpisa hanggang dulo. I-text mo lang kami at makikipagtrabaho kami sa’yo para planuhin, i-polish, at likhain ang mga video mo. Mag-post bawat linggo at maging mukhang kinikilala at pinagkakatiwalaan ng mga buyer sa market mo. Available para sa mga user sa U.S. lang.

Ikaw ito, hindi basurang gawa ng AI

Dapat kamukha at kapareho ng boses mo ang video mo, dahil nakataya ang reputasyon mo. Ang mukha mo ang iyong brand, at ang pagiging makatotohanan ang susi para ligtas na mapalawak ang brand na ’yan. Kinilalang #1 Pinaka-Realistic na Avatars ng G2, kaya ang agent na nakikita ng market mo ay parang ikaw mismo.

Ikaw ang tunay, hindi basta AI na walang kwenta

Ang iyong presensya, sa malakihang antas

Nakalagay sa alanganin ang reputasyon mo sa bawat post. Ang generic na AI content na hindi mukhang ikaw o hindi tunog ikaw ay mas masama pa kaysa walang content. Ang HeyGen for Real Estate ay ginawa batay sa isang pamantayan: pakiramdam ba ay ikaw talaga ito?

G2#1 Pinaka-makatotohanang mga avatar, ayon sa G2
Parang robot, hindi natural ang boses
Stock na avatar, hindi ikaw
Generic na script, walang lokal na konteksto
Mukhang gawa ng AI
Nakakasira ng tiwala kapag napansin

Ang mga video na hinihintay ng iyong merkado na mapanood

Magsimula sa mga format na ginagawa na ng mga agent. Walang blangkong canvas, walang panghuhula kung ano ang ipo-post.

Pag-update sa merkado

Manatiling una sa isip nila, nang walang kahirap-hirap

Panatilihing laging updated at maalala ka ng iyong network gamit ang paulit-ulit na avatar-led na video na ginagawang engaging na content ang lokal na market stats—handang ipadala linggo-linggo o buwan-buwan nang hindi mo kailangang humarap sa camera.

Manatiling una sa isip nila, nang walang kahirap-hirap

Maging ahenteng hindi malilimutan ng iyong merkado

Magpakita bilang lokal na eksperto na ikaw na talaga, nang hindi kailangan ng kamera, crew, o lingguhang pagod.

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HeyGen para sa Real Estate | Maging ang Pinagkakatiwalaang Mukha ng Iyong Merkado