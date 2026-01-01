Maging pinagkakatiwalaang mukha ng iyong merkado, kahit walang kamera
Ang real estate ay nakasalalay sa tiwala, at ang tiwala ay nanggagaling sa palagiang pagharap. Gawin mong video ang iyong mukha, boses, at lokal na kaalaman na nakikita ng merkado mo bawat linggo. Lahat ito nang walang kamera, crew, o kahit anong editing skills.
Mga Ahente
Mga nalikhang video
Mga wika at diyalekto
Lahat ng uri ng video na kailangan ng merkado mo, ikaw ang bida
Mga spotlight ng listing, update sa merkado, gabay sa mga neighborhood, at pagpapakilala ng mga ahente—lahat naka-built in at handa nang gamitin. Piliin lang ang format na bagay sa’yo, at gagawin ito ng HeyGen na isang tapos na video gamit ang boses mo, handang i-post.
Magpatibay ng awtoridad mo sa iyong merkado gamit ang tuloy-tuloy na video updates na magpapatunay na ikaw ang pinagkakatiwalaang lokal na eksperto.Gumawa ng sarili mong video
Iangat ang mga luxury listing gamit ang cinematic, film-grade na mga visual na lumilikha ng emosyonal na impact at nagbibigay-katwiran sa premium na pagpepresyo.Gumawa ng sarili mong video
Magbuo agad ng tiwala sa mga buyer sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong mukha at boses sa bawat listing.Gumawa ng sarili mong video
"Ang pisikal na pag-upo sa harap ng kamera ay hindi kumikita ng kahit isang sentimo para sa akin. Ang pagsusulat ng mga script, pagpe-presenta ng mga ito, at paglalabas ng mga iyon—doon pumapasok ang pera."
Scott Henninger
Affiliate Broker
Tatlong hakbang para sa isang
bidyo na ikaw mismo
Hakbang 1 - I-record ang sarili mo
Maglaan ng 15 segundo sa harap ng kamera. Kukunin ng HeyGen ang hitsura mo, boses mo, at paraan ng pagsasalita mo. Puwede ang kahit anong telepono, kahit anong background.
Hakbang 2 - Piliin ang iyong format
Piliin ang video na kailangan mo: market update, hosted home tour, o listing spotlight. Kami na ang gagawa ng script para sa’yo — o i-paste mo ang sarili mong script.
Hakbang 3 - I-post ito
Suriin ang natapos na video, gumawa ng anumang pagbabago, at ibahagi ito sa iyong merkado. Naka-format para sa Instagram, Facebook, o YouTube.
Palagiang video nang walang gastos sa produksyon
Sa isang mundong inuuna ang video, 75% ng mga may-ari ng bahay ang mas gustong maglista kasama ang isang ahente na gumagamit ng video. Pero ang problema ay hindi naman talaga na mahirap ang video sa teknikal na aspeto. Ang tunay na hamon ay ang palagiang pagharap sa camera, na kumakain ng oras, badyet, enerhiya, at ng iyong kumpiyansa sa harap ng camera tuwing linggo.
Ang hadlang sa produksyon
Walang oras, walang crew, walang kagamitan, at wala pang editing skills. Isang listing video lang, ubos na kalahati ng araw mo.
Ang hadlang sa kumpiyansa
Ayaw mong laging nasa harap ng camera araw‑araw, o ma-burn out kakagawa nito. Isa kang ahente, hindi artista.
Ang hadlang sa distribusyon
Kailangan ng sariling bersyon para sa bawat platform—Instagram, YouTube, TikTok, at email. Hindi sapat ang isang video lang.
Ang hadlang sa tiwala
Sinisira ng AI slop ang kredibilidad mo. Pagdating sa pagbuo ng tiwala, mas masama pa ang mukhang pekeng video kaysa sa walang video.
Magpakita bilang lokal na eksperto na tunay na ikaw
Palaguin ang iyong negosyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong tunay na sarili. Ang HeyGen para sa Real Estate ay ginawa para sa totoong paraan ng pagtatrabaho ng mga ahente, kaya hindi na maglalaban ang pagiging visible at ang aktuwal na paggawa ng trabaho.
Magpakita nang palagian
Ang real estate ay tungkol sa relasyon. Panalo ang pinakamahusay na mga ahente dahil kilala na sila ng mga tao bago pa man sila mangailangan sa kanila. Gawing tuloy-tuloy na mga video ang iyong mukha, boses, at lokal na kaalaman, para ang pagharap sa mga tao ay hindi na sumasabay sa mismong paggawa ng trabaho.
Ginawa para sa real estate
Magsimula sa mga video na ginagawa na ng mga ahente: mga spotlight ng listing, mga update sa merkado, mga gabay sa iba’t ibang lugar, at mga pagpapakilala ng ahente. Walang blangkong screen, walang generic na template na pilit inaangkop sa trabaho mo—mga format lang na talagang ginagamit na sa real estate.
HeyGen White Glove
Sa HeyGen White Glove, kami na ang gagawa ng mga video mo mula umpisa hanggang dulo. I-text mo lang kami at makikipagtrabaho kami sa’yo para planuhin, i-polish, at likhain ang mga video mo. Mag-post bawat linggo at maging mukhang kinikilala at pinagkakatiwalaan ng mga buyer sa market mo. Available para sa mga user sa U.S. lang.
Ikaw ito, hindi basurang gawa ng AI
Dapat kamukha at kapareho ng boses mo ang video mo, dahil nakataya ang reputasyon mo. Ang mukha mo ang iyong brand, at ang pagiging makatotohanan ang susi para ligtas na mapalawak ang brand na ’yan. Kinilalang #1 Pinaka-Realistic na Avatars ng G2, kaya ang agent na nakikita ng market mo ay parang ikaw mismo.
Ang iyong presensya, sa malakihang antas
Nakalagay sa alanganin ang reputasyon mo sa bawat post. Ang generic na AI content na hindi mukhang ikaw o hindi tunog ikaw ay mas masama pa kaysa walang content. Ang HeyGen for Real Estate ay ginawa batay sa isang pamantayan: pakiramdam ba ay ikaw talaga ito?
Ang mga video na hinihintay ng iyong merkado na mapanood
Magsimula sa mga format na ginagawa na ng mga agent. Walang blangkong canvas, walang panghuhula kung ano ang ipo-post.
Manatiling una sa isip nila, nang walang kahirap-hirap
Panatilihing laging updated at maalala ka ng iyong network gamit ang paulit-ulit na avatar-led na video na ginagawang engaging na content ang lokal na market stats—handang ipadala linggo-linggo o buwan-buwan nang hindi mo kailangang humarap sa camera.
Maging ahenteng hindi malilimutan ng iyong merkado
Magpakita bilang lokal na eksperto na ikaw na talaga, nang hindi kailangan ng kamera, crew, o lingguhang pagod.