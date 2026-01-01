Maligayang pagdating sa iyong AI video jumpstart na gabay para sa real estate
May mga listing ka bang ibebenta, merkadong pangungunahan, at personal na brand na bubuuin? Sa HeyGen, maaari mong agad gawing nasusukat at parang studio ang kalidad ng iyong video content gamit ang sarili mong mukha, boses, at lokal na kaalaman — sa loob lang ng ilang minuto, hindi linggo.
Tutulungan ka ng gabay na ito na magmula sa ideya hanggang sa maging published na video, habang pinapalakas ang iyong presensya, bilis, at kredibilidad sa iyong merkado. Matututuhan mo kung paano gawin ang iyong unang video, tuklasin ang mahahalagang pinakamahusay na praktis, at pag-aralan ang mga estratehiya para palawakin ang iyong epekto sa bawat listing, bawat channel, at bawat komunidad ng mga buyer na iyong pinaglilingkuran.
Nangungunang mga gamit: paano ginagamit ng mga propesyonal sa real estate ang HeyGen
Higit pa sa isang video tool ang HeyGen. Isa itong presence engine para sa mga ahente, broker, at property manager na nakakakuha ng negosyo sa pamamagitan ng tiwala at mataas na visibility.
Mga update sa merkado
- Jim McDonner: Mula sa paggawa ng 1 hanggang 2 video kada linggo, naging 5 video kada linggo sa pamamagitan ng pagbuo ng AI-powered na content system, at ngayon ay nakakaklose na ng mga deal mula sa mga relocation buyer sa Memphis at California na nakakita sa kanya sa pamamagitan ng mga educational na YouTube video.
Cinematic na home tour
- Craig Veroni: Pinalago niya nang 4x ang mga follower niya sa Instagram sa loob ng 10 buwan, at ngayon ay umaabot na sa mahigit 770,000 na account bawat buwan sa pamamagitan ng pag-publish ng 2 HeyGen Reels kada araw, na nakabatay sa cinematic na avatar na content.
Tampok na listahan
- Scott Henninger: Binuo niya ang buong negosyo niya sa real estate sa paligid ng isang YouTube channel na pinapagana ng HeyGen avatars, na nagsasara ng 25 hanggang 30 transaksyon bawat taon mula sa mga lead na nagmumula sa mga video.
Ang kalagayan ng real estate marketing
Ang puwang na iyon ang pagkakataon. (NAR 2025 Technology Survey)
Hindi na opsyonal ang video. Ito ang pundasyon ng paraan ng mga buyer sa pag-research, pagpili, at pagtiwala sa ahenteng una nilang tinatawagan.
Ang hamon
- Ang tradisyonal na paggawa ng video ay nagkakahalaga ng $500 hanggang $2,000 o higit pa bawat listing, na hindi kayang panatilihin kapag maraming listing.
- Karamihan sa mga ahente ay nagsasabing oras at gastos ang pangunahing hadlang nila sa paggawa ng tuloy-tuloy na mga video.
- Ang mga multilingguwal na merkado ay nangangailangan ng isinaling content na karamihan sa mga ahente ay hindi kayang gawin nang abot-kaya.
- 46% ng mga REALTOR ay gumagamit na ng AI-generated na content. 32% ang hindi pa nagsisimula. Ang puwang na iyon ang oportunidad (NAR 2025 Technology Report).
Ano ang naibubukas ng AI video
- Bilis.Lumipat si Scott Henninger mula sa multi-camera na setup sa sala hanggang sa tapos na ang video sa loob lamang ng wala pang dalawang oras.
- Pagtipid sa gastos. Palitan ang isang $2,000 na workflow kasama ang videographer ng isang HeyGen subscription na mas mababa sa $50 kada buwan.
- Sukat.Sabay-sabay gumawa ng maraming content para sa iba’t ibang listing, merkado, o wika.
- Pagkakapare-pareho.Panatilihin ang regular na presensya ng video sa bawat channel nang hindi nauubos ang lakas.
- Lokalisasyon. Maglingkod sa mga komunidad ng mamimili na nagsasalita ng Spanish, Mandarin, Vietnamese, at iba pang wika sa kanilang sariling wika gamit lang ang isang click.
Paggawa ng iyong unang AI na video
Panimula
Bago ka pa lang sa paggawa ng video o unang beses mong susubukan ang HeyGen? Gagabayan ka ng seksyong ito sa bawat hakbang para makagawa ka agad ng de-kalidad na mga video.
Bago mo pindutin ang "Create," linawin muna ang layunin mo. Tanungin ang sarili mo:
- Layunin: Ano ang gusto mong makamit ng video na ito? Mga halimbawa: makakuha ng mga tanong mula sa mga bumibili, palawakin ang pagkakakilala sa iyo sa iyong network, alagaan ang mga dati mong kliyente, at manalo sa isang listing presentation.
- Audience:Kanino ka nakikipag-usap? Mga halimbawa: mga first-time buyer, mga move-up seller, mga kliyenteng investor, isang multilingguwal na komunidad.
- Distribusyon:Saan ilalagay o ipapakita ang video na ito? Halimbawa: Instagram Reels, iyong listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook:Ano ang makakahatak ng atensyon sa unang ilang segundo?
Mabilisang tip
Kailangan mo ba ng pangalawang opinyon? Magtanong kay ChatGPT o Claude:
"Gumagawa ako ng real estate video para sa [property type/market]. Ang layunin ko ay [goal]. Ang audience ko ay [audience]. Ang hook ko ay [hook]. Maaari ka bang magmungkahi ng mga paraan para mas maging kapana-panabik ito?"
Hakbang 1: I-set up ang iyong HeyGen workspace para sa pag-scale
Para sa mga solo na real estate agent, ang iyong brand ay ang iyong mukha. Pinipili ng mga buyer at seller ang mga agent na pinagkakatiwalaan nila, at ang iyong AI avatar ang paraan para palagi kang present sa bawat video nang hindi kailangang mag-film sa bawat pagkakataon.
Bago ka gumawa ng iyong unang video, ihanda muna ang dalawang bagay:
- Ang iyong digital twin. Ito ang pinakamahalagang asset mo sa HeyGen. Isang 15-segundong recording lang ang kailangan para makagawa ng avatar na kamukha at kapareho ng boses mo. Maaari kang tumalon na agad sa Step 2 para gawin muna ito kung gusto mo.
- Ang Brand Kit mo. Idagdag ang mga kulay, logo, at font ng brokerage mo para awtomatikong nakaayon sa brand ang bawat video. I-paste ang URL ng website ng brokerage mo para awtomatikong ma-import ang brand style mo, o i-upload nang mano-mano ang mga asset.
Pro tip
Ang iyong digital twin ang iyong brand. Mas natural at mas may ekspresyon ang iyong recording, mas tunay na maipapakita ng iyong avatar ang iyong personalidad sa screen.
Hakbang 2: Piliin ang tamang AI avatar
Ang iyong avatar ang nagsisilbing presensya mo sa screen. Gumawa ng custom avatar na akma sa iyong brand, o, para sa mas personal na dating, likhain ang iyong digital twin sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang lifelike avatar feature ng HeyGen!
Sa real estate, tiwala ang puhunan na nakakapagpanalo ng mga listing. Ang Avatar V, na sinanay gamit ang 15-segundong video mo, ang nagbibigay ng pinaka-realistic na full-body digital twin at siyang pinakamainam na pagpipilian para sa mga agent na nagbuo ng personal na brand. Mahusay naman ang Avatar IV para sa mga photo-based na itsura o hindi-taong karakter at ito ang default na engine.
Tandaan: Nag-aalok din ang HeyGen ng mga handang gamitin na public avatars, kung gusto mong makapagsimula na bago pa man maging handa ang iyong digital twin.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Makukuha Mo
Pinakamainam Para sa
15-segundong pagre-record ng video
Isang makatotohanang avatar na kumukuha ng eksaktong galaw, kilos, at mga ekspresyon mo. Pinapagana ng Avatar V para sa kumpletong upper-body na performance na may cinematic na kalidad.
Mga agent na gustong gamitin ang tunay nilang mukha at presensya sa bawat video. Ito ang pinaka-authentic na opsyon para sa personal na branding.
1 litrato
Isang makatotohanang avatar na ginawa mula sa isang still image, na may AI-generated na galaw at lip sync. Pinapagana ng Avatar IV.
Mga ahente na walang available na video footage o gustong magkaroon ng mabilis na panimulang punto.
Stock na avatar
Hindi na kailangan mag-record
Isang handa nang avatar mula sa library ng HeyGen, na available sa malawak na hanay ng mga estilo at wika.
Mga ahente na gustong magsimula kaagad nang hindi gumagawa ng custom na avatar.
Nabuong avatar
Text prompt
Isang ganap na AI-generated na avatar na may custom na itsura, galaw, boses, at lip sync.
Mga branded na maskot, kathang-isip na persona, o hindi-taong mga karakter.
Tip mula sa eksperto
Gamitin ang HeyGen’s generating looks na feature para palitan ang pose, paligid, o kasuotan ng iyong avatar gamit lang ang isang text prompt. Ilagay ang sarili mo sa isang luxury property, kilalang lugar sa inyong neighborhood, o sa opisina ng iyong brokerage nang hindi umaalis sa iyong desk.
Mahuhusay na gawi: gumawa ng perpektong digital twin
Kung mataas ang kalidad ng ilalagay mo, mataas din ang kalidad ng lalabas. Mas maganda ang mga litrato, video, at prompts mo, mas magiging makatotohanan at pulido ang avatar mo. Lahat ng nasa training video mo—mula sa mga galaw, ekspresyon ng mukha, hanggang sa tono ng boses—ay makikita sa magiging final na resulta.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Mahuhusay na Gawi
15-segundong video
Mag-record gamit ang smartphone sa cinematic mode o 4K. Gumamit ng simpleng background na may natural na ilaw. Maging expresibo: ang enerhiyang ibinibigay mo ay siya ring enerhiyang makukuha mo. Iwasang takpan ang iyong mukha o magsuot ng malalaking aksesorya.
1 litrato
Propesyonal na headshot o portrait na ikaw lang ang nasa larawan, maliwanag ang ilaw at mataas ang resolution. Iwasan ang pagsuot ng sunglasses, sombrero, paggamit ng filters, o pagmay kasamang ibang tao sa frame.
Tip na partikular sa real estate
I-record ang iyong training video suot ang damit na gusto mong maiugnay sa iyong brand, kung ito man ay business professional o business casual. Tutularan ng iyong avatar ang hitsurang iyon sa bawat video na gagawin mo.
Mahuhusay na gawi: paglikha ng de-kalidad na custom na AI na boses
Mayroong napakalaking library ang HeyGen ng mga stock na AI-generated na boses sa mahigit 175 na wika, diyalekto, at emosyonal na tono, pero minsan ang custom na voice clone na eksaktong katunog mo ang mas makapangyarihang opsyon para makabuo ng tiwala sa mga kliyente sa real estate.
Custom na uri ng boses
Paraan ng paglikha
Pinakamainam para sa
Awtomatiko kapag gumagawa ng Hyper-Realistic Avataro
Realistic na pagkopya ng boses batay sa tunay mong boses at intonasyon. Sumusuporta sa iba’t ibang emosyon.
Isang voice clone na tunog na tunog ikaw
Text prompt na tumutukoy sa mga katangian (edad, accent, kasarian, tono, pitch, emosyon)
Ganap na AI-generated na boses batay sa prompt.
Isang pare-parehong branded na boses na hindi sa iyo, para sa content ng buong team o brokerage
Panlabas na AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic na voice clone na sinanay gamit ang tunay mong boses at intonasyon. Nag-iiba ang mga fine-tune control depende sa serbisyo. Mahusay na opsyon para sa isang digital twin, pero kadalasan ay may karagdagang bayad.
Mas mataas na kontrol sa pag-fine-tune
Para sa pinakamahusay na kalidad ng boses, magsimula sa malinaw at maayos na source audio. Narito kung paano makakakuha ng mahusay na recording:
• Gumamit ng de-kalidad na mikropono o smartphone at ilapit ito nang mga 6–8" mula sa iyong bibig
• Mag-record sa isang tahimik na lugar na walang ingay
• Magsalita nang malinaw na may natural na paghinto at bahagyang pagpapahayag ng emosyon
• Mag-upload ng maraming sample na may iba’t ibang emosyonal na tono para sa mas maraming paraan ng paggamit (para sa HeyGen Custom Voice Clones lamang)
Gusto mo pa bang mas lumalim dito?
→ Pinakamahusay na gabay sa hyper-realistic na Custom Voice Cloning
Mga pinakamahuhusay na gawi: mag-prompt na parang eksperto
Ang prompting ay ang proseso ng maingat na pagbuo at paulit-ulit na paghasa ng mga tekstong tagubilin (na tinatawag na prompts) na ginagamit para gabayan ang mga AI tool sa paglikha ng bagong content mula sa simula, gaya ng mga larawan, galaw, o audio.
Ang prompting ay isang makapangyarihang kasanayan para sa sinumang AI creator. Kapag pinagsama sa HeyGen, nagbubukas ang prompting ng napakaraming paraan para gumawa ng mga video na may malaking epekto, kung saan ang iyong imahinasyon lang ang tanging limitasyon! Ihanda ang sarili para sa pag-eeksperimento at paulit-ulit na paghasa.
Tampok
Gamit
Gamitin Ito Para sa
Baguhin ang pose, kapaligiran, o kasuotan ng isang Custom Avatar
Bigyang-buhay ang Photo Avatars
Paglikha ng Mga Custom Avatar (realistic o animated)
Paglikha ng Mga Custom na Boses
Pinakamahuhusay na gawi sa pagpo-prompt
Maging tiyak
Mas malinaw na maipapakita ng AI ang gusto mong mangyari kung mas malinaw mong ilalarawan ang gusto mo (tono, itsura, kilos, emosyon).
Magsimula sa istruktura
Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga visual, tono ng boses, at direksyon ng galaw.
Isama ang konteksto at layunin
Ipaalam sa AI ang layunin: Para ba ito sa product demo? Isang social ad? Isang tutorial? Nakakatulong ang konteksto para maangkop nang mabuti ang magiging resulta.
Gumamit ng masusing paglalarawan
Gumamit ng mga pang-uri na nagpapahayag ng damdamin, estilo, o linaw (hal., “kumpiyansa,” “minimalist,” “mataas ang enerhiya,” “kalma ang pacing”).
Ulitin at pinuhin
Huwag kang makuntento sa una mong subok. Maliit na pag-adjust sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!
Maaaring bahagyang mag-iba ang pinakamahuhusay na paraan ng pag-prompt depende sa kung ano ang ginagawa mo
Suriin ang mga resource sa ibaba para mas malalim mong mapag-aralan ang bawat uri at masulit ang paggamit ng iyong mga prompt!
Hakbang 3: Piliin ang iyong panimulang punto
When you open HeyGen as a real estate agent, your homepage shows four video formats built specifically for your work. Each one is a shortcut to a finished, publish-ready video.
Format
Ano ang nalilikha nito
Kailan ito gagamitin
Market Update
Isang propesyonal na avatar-led na video na naghahatid ng lokal na market stats at insights sa iyong network
Weekly or monthly market update for email, Instagram, or YouTube
Sinematik na Home Tour
Isang may kalidad na parang pelikulang pagpapakita ng ari-arian gamit ang Avatar Shots at Seedance 2 upang lumikha ng cinematic, production-grade na mga eksena
Mga luxury listing o anumang ari-arian kung saan ang visual na kalidad ang pangunahing panukli sa pagbebenta
Hosted Home Tour
Isang walkthrough-style na video na ang iyong avatar ang on-screen host, na naglalahad ng mga tampok ng property
Standard listing videos where you want your personal presence front and center
Tampok na Listahan
Isang maikli at malinaw na listing overview na inilahad ng avatar, na may mga larawan ng property at b-roll, perpekto para sa social media at MLS pages
Mabilis na paghahanda ng nilalaman ng listing bago pa ang unang pagpapakita
Paggamit ng Video Agent
Hindi mo ba gusto ang alinman sa apat na format sa itaas? Maaari mo ring gamitin ang Video Agent para ilarawan sa simpleng salita kung ano ang gusto mo. I-type lang ang mga detalye ng iyong listing, target na audience, o paksa ng video at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng kumpletong draft (script, avatar, visuals, at voiceover) para sa iyo.
Dahil kailangan ng eksaktong detalye sa real estate videos (tamang presyo, address, impormasyon tungkol sa neighborhood, at CTA), laging dalhin muna ang draft sa AI Studio bago i-publish. Sa AI Studio, puwede mong i-review at i-edit ang script linya-por-linya, palitan ang b-roll, ayusin ang captions, at i-fine-tune ang anumang detalye bago mag-export.
Para sa mga tip sa pag-prompt at mga malikhaing ideya sa workflow, tingnan ang gabay sa pag-prompt ng Video Agent.
Want to dive deeper? Learn how to use Video Agent in HeyGen Academy.
Bakit ito ang perpektong pagpipilian para sa iyo
Task
Pagsusulat ng iskrip
Mga Biswal
Narration
Pag-edit
Subtitles
Si Video Agent na ang bahala para sa iyo
Ginagawang malinaw at kapana-panabik na kuwento ang iyong paksa o prompt
Auto-selects stock footage or images to match your tone and theme
Adds natural, emotion-aware voiceovers in 175+ languages
Handles pacing, transitions, and timing automatically
Generates accurate captions for clarity and accessibility
Pro tip: Treat prompts like your creative brief. The clearer your idea, the smarter the Agent becomes. Use specific prompts like:
- “Gumawa ng 90-segundong explainer video tungkol sa pagbuo ng personal na brand gamit ang mga digital avatar.”
- “Summarize my latest newsletter as a 1-minute TikTok script.”
- “Gumawa ng product launch video na may mabilis na pacing at masiglang tono.”
Isipin mo ang mga prompt bilang pakikipag-usap sa iyong editor; kung mas detalyado ang ibinibigay mong impormasyon, mas magaganda ang magiging resulta.
Mga propesyonal na tip para sa cinematic na resulta
- Gumawa ng malinaw na brief.Isipin ang prompt mo bilang iyong creative direction, kasama ang tono, format, at layunin. “Gumawa ng 90-segundong explainer tungkol sa pagbuo ng personal na brand gamit ang digital avatars.”
- Use strong visuals. Upload your own product clips or B-roll for a personalized touch.
- Iterate fast. Preview, tweak, and re-generate, the Agent learns from your feedback.
- Mag-global. I-localize agad gamit ang suporta sa multilingguwal na boses.
- Idagdag ang iyong avatar. Pagsamahin ang Video Agent sa iyong HeyGen avatar para sa isang magkakaugnay na brand.
Shortcut: Use Video Agent for your first draft, then refine or customize in AI Studio (Step 5). It’s the fastest way to turn raw knowledge into polished, publish-ready video.
Want to go deeper?
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Mga pinakamainam na gawi: i-fine-tune ang iyong video sa AI Studio
Gusto mo bang mas kontrolado kung ano ang ginawa ng Video Agent? Dalhin ito sa AI Studio. Dito mo puwedeng suriin at i-edit ang bawat detalye bago maging live ang video mo.
Sa AI Studio, magagawa mo ang mga sumusunod:
- Edit the script line by line. Check that the property address, price, neighborhood name, and any key details are accurate.
- Palitan o gumawa ng b-roll. Palitan ang anumang eksena ng larawan ng property, stock footage, o AI-generated na b-roll mula sa isang text prompt.
- Adjust captions and text overlays. Make sure on-screen text matches your brand style and is easy to read.
- Fine-tune your avatar's delivery. Use Voice Director to adjust tone and pacing, or Pauses and Pronunciation to fix any names or addresses that sound off.
Maaari ka ring magsulat o mag-edit ng mga script mula sa simula gamit ang built-in na AI Script Writer ng HeyGen (i-type ang "/" sa script panel para buksan ang Quick Commands at piliin ang Script Writer), o gumawa muna ng draft sa labas ng HeyGen gamit ang ChatGPT, Claude, o Gemini at i-paste ito rito.
If you're writing or refining a script with AI, these steps help you get a strong result fast:
- Hakbang 1: Magsimula sa malinaw na prompt.Sabihin sa AI kung anong klaseng video ang gagawin mo (listing video, market update, buyer guide), para kanino ito, ano ang layunin, at anong tono ang gusto mo.
- Step 2: Add your key details. Include the property address, key features, price, neighborhood, days on market, or whatever data points are central.
- Hakbang 3: Humiling ng tamang istruktura. Tiyaking parang sinasalita ang script, madaling basahin, at parang natural na usapan, hindi parang nakasulat na listing description.
- Step 4: Review and refine. Preview the video, then edit the script directly in the timeline. Refine based on what you see and hear.
Sample revision prompts:
- "Make this sound more confident and exciting."
- "Gawing mas malakas ang pambungad na hook."
- "Pasimplehin ang pagtatapos at gawing mas nakakaengganyo sa aksyon ang CTA."
- "Gawan mo ako ng 30-segundong bersyon na nakatuon sa nangungunang 3 feature."
Tip mula sa eksperto:
Gamitin ang AI bilang co-writer mo, hindi bilang kapalit mo. Ang pinakamahusay na mga script ay pinagsasama ang lokal mong kaalaman sa bilis ng AI. Ikaw ang nagbibigay ng insight, ang AI ang nagbibigay ng kinis at pino.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
Ngayon na ang oras para buhayin ang iyong video sa loob ng AI Studio ng HeyGen. Idisenyo ang iyong video nang malinaw at may maayos na daloy.
- I-disenyo ang iyong mga eksena sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang Brand Kit o ang mga template na iyong inihanda sa Hakbang 1.
- Reinforce your message with on-screen text, like price, address, or a CTA, and trigger them to appear with animation.
- Browse HeyGen's stock media library for high-quality b-roll, or generate cinematic b-roll from a text prompt using AI video models built directly into AI Studio.
- Use Avatar Shots to place your avatar in cinematic, film-quality scenes, ideal for premium listing videos or luxury brand content.
- Use premium scene transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Magdagdag at mag-customize ng mga caption para gawing mas kaengganyo at mas madaling ma-access ang iyong mga video.
- Use Auto Edit to automatically remove filler words, pauses, or unwanted takes from any footage you bring in.
Tip ng eksperto
Para sa mga listing video, subukan mong patungan ang pagpapakilala ng iyong avatar sa ibabaw ng larawan ng property o AI-generated na exterior b-roll bilang background scene. Nagbibigay ito sa mga buyer ng agarang visual na reference kahit bago pa nila makita ang mga larawan sa MLS. Para sa multilingual na content, gamitin ang multilingual player para pagsamahin ang lahat ng isinaling bersyon sa iisang share link na may dropdown selector.
Want to dive deeper? HeyGen Academy: AI Studio, an in-depth video course covering all editing features
Best practices: adjust pronunciation, emotions, and intonations
Kailangan mo bang tunog na eksakto ang boses ng iyong avatar? Kadalasang may mga pangalan ng kalsada, mga pangalan ng subdivision o barangay, at mga lokal na landmark ang real estate scripts na maaaring mali ang bigkas ng AI. Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para ma-fine-tune ang mga voiceover para maging natural at eksaktong pagbigkas.
Tampok
Paano ito gumagana
Best for
Mga paghinto at pagbigkas
Add pauses and adjust pronunciation directly in the script panel
Pagkuha nang tama sa mga pangalan ng kalsada, barangay, at komunidad
Pag-salamin ng boses
Mag-upload o mag-record ng audio gamit ang paborito mong tono at bilis ng pagsasalita; anumang avatar ang pumili ka, ihahatid nila ito gamit ang sarili nilang boses
Tumutugma sa eksaktong enerhiya na gagamitin mo sa isang listing presentation o buyer consultation
Voice director
Shape emotion and tone with the click of a button
Dialing up warmth and excitement for a new listing, or calm reassurance for a buyer guide
Custom voice clone emotions
Upload extra recordings with different emotional tones for your clone
Pagdaragdag ng saklaw sa iyong personal na voice clone
Gusto mo ba itong makita kung paano gumagana?
Strategies to scale your communication impact
Whether you're growing your sphere, testing what converts, or reaching new buyer communities, these advanced tools help real estate professionals scale with precision.
I-optimize at ulitin na parang propesyonal
Gumawa ng iba’t ibang bersyon ng iyong listing hook, CTA, o intro at ihambing ang mga resulta.
- Duplicate scenes to test different property highlights or angles.
- Magpalit ng mga avatar o boses para makita kung aling tono ang mas tumatagos sa mga buyer.
- Sukatin ang oras ng panonood, mga pag-click, at dami ng mga inquiry para mapanatili kung ano ang epektibo.
Mag-global gamit ang pagsasalin
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled, like brokerage name pronunciation or neighborhood names.
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
I-publish gamit ang multilingual player. Nagbibigay ito ng isang share link na may language dropdown para sa bawat rendered na salin sa folder.
Mabilisang tip
Create your listing video once in English, then generate Spanish, Mandarin, and Vietnamese versions in minutes. Post all three with a single caption: "Interested? Watch in your language below."
I-personalize nang malawakan
Add a personal touch to your buyer follow-ups, seller outreach, or sphere campaigns with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the recipient's name, neighborhood, or price range, you create a unique, more engaging experience for each contact.
Pair it with your CRM integrations on HubSpot, Zapier, Make, and Clay for a fully automated video outreach workflow, and use Batch Mode to produce hundreds of personalized videos at once from a spreadsheet.
Gawing biswal ang mga konsepto
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer lumilikha ng mga animated na pamagat, diagram, at social hooks mula sa mga prompt. Mainam para sa mga proseso, framework, at depinisyon (gamit ang generative credits).
- Stock media + mga screen: Palakasin ang pagkatuto gamit ang mga halimbawa, B‑roll, o mga slide overlay.
Turn one video into eight pieces of content
Most real estate creators don't just need more ideas. They need better systems. Because once you build the right system, consistency becomes a whole lot easier.
The most powerful workflow in real estate content right now isn't filming more. It's getting more value from every video you already made. Here's how to turn one listing walkthrough into eight pieces of content inside HeyGen, without recording again.
Step 1: Extract shorts with AI Clipping
Upload your source video to AI Clipping. It automatically analyzes your footage and identifies the strongest standalone moments, no manual scrubbing through a timeline. Choose your clip length (under 30 seconds, 30 to 60 seconds, or longer), output format (vertical, landscape, or square), and captions. One listing walkthrough can become 3 to 5 ready-to-post shorts.
Step 2: Create hook variations with Avatar V / Avatar Shots
Kung maganda ang performance ng isa sa mga shorts mo pero gusto mong subukan ang ibang pambungad, hindi mo na kailangang mag-record ulit. Gamitin ang Avatar V o Avatar Shots para gumawa ng panibagong hook version ng parehong clip. Sa Voice Director, puwede mong ayusin ang partikular na mga salita o pangungusap nang hindi nire-rebuild ang buong video.
Step 3: Translate your strongest clip
Kunin ang pinaka-epektibo mong short at ipadaan ito sa Translate Videos. Pumili ng Spanish, Mandarin, Vietnamese, o alinman sa mahigit 175 na available na wika. Ihahatid ng iyong avatar ang content nang parang katutubong nagsasalita sa target na wika—walang muling pagre-record, walang dubbing, walang kailangang translator. Ang isang video mo ngayon ay umaabot na sa isang ganap na panibagong audience ng mga mamimili.
Step 4: Generate a standalone AI avatar video from the transcript
Your video transcript is already full of content. Head to Projects, open your video, and click Transcript to get the full text. Pull a strong line or section, paste it into Avatar Shots with your Avatar V twin, and generate a new standalone video. Same expertise, different angle, no camera required.
Step 5: Turn the transcript into social posts
Take a useful section of the transcript, clean it up slightly, and publish it as a LinkedIn post, an X post, an email newsletter, or a market insight caption. Your original video is now generating content outside the video format entirely.
Ang 1 listing walkthrough ay nagiging 1 long-form na video + 3 shorts + 1 hook variation + 1 translated clip + 1 AI avatar na video + 1 social post = 8 piraso ng content
And that is nowhere near the limit. The goal isn't to create more content by working harder. It's to build a system that multiplies the value of every video you already make.
Watch the full workflow: Turn one real estate listing into 8 pieces of content with HeyGen
Use case #1: Market updates
Perfect for:
Agents building a sphere of influence, team leaders staying top-of-mind with past clients, and brokerages positioning their brand as the local market authority.
The opportunity
The agents who win referrals are the ones who stay top-of-mind between transactions. A weekly or monthly market update video is the highest-leverage way to do that. Most agents summarize market data in a PDF or a long caption. A 90-second video of your avatar delivering the same insights creates a fundamentally different level of connection, and it works on every major platform.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V para maghatid ng mga update na parang ikaw mismo
- PPT/PDF to Video to convert your existing market data slides automatically
- AI Clipping to extract the most shareable moments for social clips
- Video Podcast para makabuo ng multi-avatar na talakayan sa merkado mula sa iyong data report
- Isalin ang mga video upang mailathala sa iba’t ibang wika para sa mga sakahang may maraming wika
- Batch Mode to produce neighborhood-specific versions of the same update template with different variables
Kuwento ng customer
Jim McDonner entered real estate after retiring from the U.S. Navy and found himself competing against more than 4,000 licensed agents in Northwest Arkansas, one of the country's fastest-growing markets, with roughly 40 new residents arriving every day.
Bago ang HeyGen, ang paggawa ng isang video lang ay maaaring kumain ng halos buong araw. Kahit na kumuha na siya ng propesyonal na videographer para gumawa ng serye ng 12 video, nakakapag-publish lang siya ng isa o dalawa sa isang linggo at madalas pang may mga linggong wala siyang naipo-post kahit isa.
"Hindi ito gaanong consistent. Hindi na nakapagtataka na hindi umusad ang channel ko." Jim McDonner
After completing an AI certification course, Jim built a workflow that is now almost entirely automated. He uses Manus to research market trends, ChatGPT to draft scripts, Gamma to build buyer and relocation guides, and HeyGen's Video Agent to produce polished videos using his brand assets.
"Kaya kong gumugol ng tatlo, apat na oras nang pinakamatagal sa isang Lunes ng umaga at makagawa ng sapat na mga video para sa buong linggo at maayos na ma-iskedyul ang mga ito nang maaga." Jim McDonner
His educational approach has steadily shifted his audience toward buyers aged 25 to 45. One educational listing campaign helped sell a $650,000 property in just seven days. Another video attracted relocation buyers from Memphis, and a campaign targeting California generated inquiries from buyers planning to move to Northwest Arkansas.
"I wouldn't have reached anywhere near the audience that I've reached." Jim McDonner
Read the full story: How Jim McDonner uses HeyGen to stand out in a fast-growing real estate market
5 videos per week, up from 1 to 2 | 3 to 4 hours to create a full week of content | 1,000+ YouTube subscribers
Use case #2: Cinematic home tour
Perpekto para sa:
Agents listing premium or luxury properties, brokerages building a high-production brand, and any agent who wants their content to stand out visually in a crowded social feed.
Ang pagkakataon
Karamihan sa mga listing video ay kinukunan lang gamit ang phone o ipinapagawa sa isang videographer kapalit ng daan-daang dolyar sa bawat shoot. Ang isang cinematic na home tour gamit ang HeyGen ay nagbibigay ng film-quality na produksyon sa mas mababang gastos at oras, gamit ang Seedance 2-powered Avatar Shots para mailagay ang iyong avatar sa mga napakagandang eksena na tumutugma sa karakter ng property.
The result looks like a proper production. The process takes minutes.
Best practices:
- Iayon ang eksena sa mismong property.Gamitin ang Generating Looks para bigyan ng malinaw na gabay ang Avatar Shots tungkol sa istilo ng property: moderno at minimal, mainit at tradisyonal, pang-baybayin, o urban. Dapat maramdaman sa backdrop na parang nasa loob ka ng bahay.
- Pair avatar narration with property footage. Layer your Avatar Shot over actual listing photos or AI-generated exterior b-roll to ground buyers in the real property before the cinematic elements take over.
- Gamitin ang picture-in-picture para sa narasyon. Panatilihing nakikita ang iyong avatar bilang picture-in-picture na tagapagsalaysay habang tumatakbo ang mga visual ng property sa background. Napananatili nito ang iyong personal na presensya nang hindi sinasapawan ang buong frame.
- Panatilihin itong premium.Ang cinematic na home tours ay hindi lugar para sa makakapal na text overlays o mabilis na cuts. Hayaan mong huminga ang mga visual. Gumamit ng mababagal na transition at malilinis na caption.
- Unahin ang lifestyle.Buksan sa pakiramdam ng property bago ang mga detalye: ang liwanag, ang espasyo, ang enerhiya ng kapitbahayan. Una munang nagdedesisyon ang mga buyer base sa emosyon.
Top features:
- Avatar Shots (Seedance 2): film-quality avatar scenes generated from a text prompt, the core tool for cinematic home tour production
- Pagbuo ng Mga Look: itugma ang backdrop at setting ng iyong avatar sa karakter ng property gamit ang text prompt
- Generative B-roll: gumawa ng cinematic na mga visual na katabi ng property mula sa isang text prompt (Sora 2 / Veo 3.1) direkta sa AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin as the on-screen narrator
- Picture-in-picture na layout: panatilihing nakikita ang iyong avatar bilang tagapagsalaysay habang ang mga visual ng property ang bumubuo sa buong frame
- Auto Edit: linisin ang anumang na-record na walkthrough footage bago ito patungan ng avatar narration
- Isalin ang mga Video: gumawa ng cinematic tour sa iba’t ibang wika para sa mga internasyonal o multilingguwal na mamimiling audience
Mabilisang tip
For a luxury property, generate 3 to 4 different Avatar Shots that match the home's aesthetic (interior warmth, exterior architecture, neighborhood lifestyle), and use them as scene transitions between narrated highlights. It gives the video a full production feel without a crew.
Kuwento ng customer
Craig Veroni is a real estate agent in Vancouver, British Columbia, covering North Vancouver, West Vancouver, and the city itself. Before real estate, he spent more than a decade as a professional film and television actor, and video had always been at the center of his business.
Matapos mapilitang lumikas ang kanyang pamilya mula sa kanilang tahanan nang halos isang taon dahil sa sunog at baha, tuluyang huminto ang kanyang paggawa ng mga video.
"Nasa labas kami ng bahay namin nang mga siyam na buwan. Hindi ako makagawa ng kahit anong content. Wala akong gamit." Craig Veroni
When he saw fellow agents using HeyGen to grow new social channels with AI avatars, he was skeptical. Over three days in a small training group, he built his digital twin, refined his workflow, and published his first Instagram Reel.
"Nabahala ako dahil kilala ako sa mga video ko. Akala ko magugustuhan ito ng mga tao." Craig Veroni
The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
"The connection was working." Craig Veroni
Read the full story: How Craig Veroni scaled his real estate marketing with HeyGen
4x Instagram followers in 10 months | 2 Reels published per day with HeyGen | 770,000+ accounts reached monthly
Gamit na kaso #3: Pagbibigay-diin sa listahan
Perfect for:
Individual agents, team leads, listing coordinators, and brokerage marketing teams.
The opportunity
Video listings generate up to 403% more inquiries than photo-only listings, but most agents produce zero video because of cost and time. A listing spotlight with HeyGen delivers a professional, avatar-narrated overview in under 10 minutes, ready before the first showing.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
Best practices:
- Gumawa bago ang unang pagpapakita.Ipa-live na agad ang spotlight ng listing mo bago mo ito i-post sa MLS — agad itong makikita ng mga buyer na nagsasaliksik bago pa lumabas sa merkado.
- Unahin ang lifestyle, hindi lang ang specs.Kayang basahin ng mga buyer ang spec sheet. Ikuwento mo ang buhay doon: ang umagang liwanag sa kusina, ang paglalakad papunta sa coffee shop, ang vibe ng kapitbahayan.
- Use picture-in-picture narration. Keep your avatar visible in the corner as a narrator while property photos and b-roll play in the background. It personalizes the video without blocking the visuals.
- Keep it under 90 seconds. Save longer formats for luxury properties. 60 to 90 seconds is the sweet spot for most listings.
- Gumawa agad ng maraming-wikang bersyon.Kung may malaking komunidad ng mga mamimiling nagsasalita ng Spanish o ibang wika sa iyong merkado, isalin ang spotlight kaagad pagkatapos mong i-publish ang English na bersyon.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V: ang iyong digital twin ang maghahatid ng narration ng listing na parang ikaw mismo
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- Pagbuo ng Mga Look: ilagay ang iyong avatar sa likurang eksena na tumutugma sa estilo ng property
- Generative B-roll: bumuo ng mga cinematic na visual na katabi ng property mula sa isang text prompt
- Isalin ang mga Video: isang tampok na listing, mahigit 175 na bersyon ng wika
- Captions: essential for silent autoplay on social and listing platforms
Pro tip
Istruktura ng script na epektibo: Hook (isang bagay na nakakagulat o malinaw sa isip, 10 segundo), Mga highlight ng property (3 hanggang 4 na feature na inuuna ang benepisyo sa lifestyle, 40 segundo), Neighborhood (walkability, mga paaralan, amenities, 20 segundo), CTA (isang malinaw na susunod na hakbang, 10 segundo).
Kuwento ng customer
Scott Henninger has helped buyers relocate to northeast Tennessee and southwest Virginia for nearly two decades. Today, his YouTube channel is the engine behind his entire business: 85 to 90 percent of his clients find him through educational videos about moving to the region.
Bago ang HeyGen, bawat video ay nangangailangan kay Scott na gawing pansamantalang studio ang kanyang sala: maraming camera, isang DSLR na may teleprompter, at maingat na pag-aayos ng ilaw. Dahil kailangang buuin at baklasin ang lahat sa tuwing magre-record siya, may mga panahong umaabot ng ilang buwan na wala siyang naipapublish.
"Anytime I start posting videos again, business takes off." Scott Henninger
After switching to HeyGen, Scott now records his audio, uploads it into HeyGen to generate his avatar video, and finishes the project in Final Cut Pro with graphics, b-roll, and titles.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
Since adopting HeyGen, Scott's videos have accumulated roughly 20,000 views. Only one viewer has ever suggested the videos might be AI-generated. Today he closes 25 to 30 transactions a year, with nearly all of those clients discovering him through YouTube before ever scheduling a call.
"Sitting in front of a camera physically doesn't make me a cent. Writing the scripts and presenting them and getting them out, that's where the money comes in." Scott Henninger
Basahin ang buong kuwento: Paano ginagamit ni Scott Henninger ang HeyGen para gawing makina ng paglago sa real estate ang video
3 oras ang natitipid sa bawat filming session | 2 oras para makagawa ng 10 hanggang 15-minutong YouTube video | Higit sa 25 bahay ang naibebenta taun-taon mula sa mga lead na galing sa YouTube