Tamer Abdel ay isang habambuhay na technologist at negosyante na may higit sa 25 taon ng karanasan, at ang founder at CEO ng The AI Department, isang done-for-you na kumpanya ng AI services na tumutulong sa mga negosyo na magpatupad ng AI sa marketing, operations, automation, at video.
Habang pinaglilingkuran ng kumpanya ang iba’t ibang industriya mula healthcare hanggang legal at automotive, ang real estate ay naging isa sa pinakamabilis nitong lumalagong larangan. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ang The AI Department sa mga brokerage at mahigit 100 real estate agents, tinutulungan silang bumuo ng mas malalakas na personal na brand sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na AI-powered na mga video.
"Talagang ipinapares namin ang isang human expert sa gawain at sa magiging resulta," sabi ni Tamer. "Sa halip na mag-install ng kung anu-anong AI tools, mag-i-install ka ng iisang pinagsama-samang AI department."
Ang pilosopiyang iyon ang humuhubog sa lahat ng ginagawa nila, lalo na pagdating sa video.
Ginagawang paulit-ulit na proseso ang paggawa ng video
Ayon kay Tamer, halos lahat ng kliyente ay gustong pag-usapan muna ang video.
"Masasabi ko na mga 90% ng mga kliyente namin, pagdating nila rito, ang pangunahing bagay na gusto nilang pag-usapan agad ay marketing," sabi niya.
Ang problema ay hindi kakulangan ng mga ideya. Ang problema ay lahat ng nangyayari bago pa man may pumindot ng record.
"Naka-schedule na 'yan sa calendar mo para sa Huwebes ng 1 p.m., pero pagdating ng Huwebes ng umaga, tinititigan mo lang 'yung one o'clock na oras at napapailing ka," sabi ni Tamer.
Kahit na sa wakas makaupo na ang mga propesyonal para mag-record, hindi pa rin nawawala ang pressure.
"Kapag nagkaroon ka na talaga ng lakas ng loob na gawin ang video na 'yan, inuulit mo pa rin ito ng 10 o 15 beses para lang makuha ang perpektong take dahil sa lahat ng kaba at pag-aalala na naipon sa'yo," sabi niya.
Para sa mga abalang propesyonal na mayroon nang matagumpay na mga negosyo, nagiging isa pang gawain na hindi kailanman nauuna sa listahan ang pagre-record ng mga video.
"Simple lang ang pitch namin," sabi ni Tamer. "Hindi mo na kailangang maglaan ng oras at ma-stress sa pagre-record. Kami na ang bahala sa lahat para sa’yo."
Gumagawa ang team niya ng avatar ng bawat kliyente nang isang beses lang, tapos sila na ang bahala sa pagsulat ng script, produksyon, pag-edit, at pag-publish. Lalo itong naging kapansin-pansin ang epekto sa real estate.
"May higit kaming 100 ahente dito lang sa maliit naming bayan na nakikipagtrabaho sa amin," sabi ni Tamer. "Kapag sinimulan na itong gamitin ng broker at nakikita ng lahat ang content, gusto na rin nilang sumunod."
Sa halip na mag-post isang beses sa isang linggo o isang beses sa isang buwan, ngayon ay palagian nang naglalathala ang mga ahente.
"Yung taong dati ay nakakapag-post lang isang beses sa isang linggo o isang beses sa isang buwan ay kaya na ngayong mag-post pitong araw sa isang linggo," sabi ni Tamer.
Paglikha ng brokerage workflow na madaling i-scale
Sa halip na bigyan ang mga brokerage ng panibagong marketing platform na kailangang pag-aralan, gumawa ang The AI Department ng isang kumpletong content workflow gamit ang HeyGen.
Nagla-log in ang mga ahente sa isang dashboard na puno ng mga ideya sa content tungkol sa mga paksang gaya ng mga update sa merkado, mga unang beses na bibili ng bahay, mga insight tungkol sa mga komunidad, at edukasyon sa pagmamay-ari ng bahay.
Pipili sila ng isang paksa, gagawa ang AI ng personalisadong script na gamit ang sarili nilang tono ng pananalita, at si HeyGen ang lilikha ng unang bersyon ng video.
Mula roon, nire-review ng mga editor ng AI Department ang bawat video, nagsasagawa ng quality assurance, nagdadagdag ng mga suportang visual at B-roll, at inihahanda ang pinal na bersyon para sa pag-publish.
"Mayroon kaming human expert na siyang tastemaker sa likod ng bawat isang video," sabi ni Tamer. "Walang video na basta na lang ginagawa at awtomatikong inilalathala. Sila ang nag-e-edit, at ang mga edit na iyon ay nakabatay sa resulta na gusto ng kliyente."
Sa loob ng maraming taon, inilarawan ni Tamer ang workflow bilang isang 80/20 na modelo.
"Ginagawa ng workflow ang 80% ng trabaho, at pagkatapos ay ang natitirang 20% ay ginagawa ng human expert."
Habang patuloy na umuunlad ang HeyGen, nagbago na ang balanse na iyon.
"Napapansin naming mas nagiging 90/10 na ngayon ang balanse."
Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mas malaking bahagi ng proseso ng produksyon sa HeyGen, naihahatid ng kanyang team ang mga pinong video nang mas mabilis habang mas kaunting oras ang ginugugol sa paglipat ng mga proyekto sa iba’t ibang editing tools.
Pagbuo ng tiwala sa halip na habulin ang views
Para kay Tamer, hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng views. Nasusukat ito sa tiwala.
"Hindi naman kami karaniwang nag-o-optimize para sa views," sabi niya. "Nag-o-optimize kami para sa tiwala."
Ang pilosopiyang iyon ang humuhubog sa bawat piraso ng content na ginagawa ng kanyang team. Sa halip na habulin ang mga uso, tinutulungan ng AI Department ang mga real estate agent na tuloy-tuloy na mag-publish ng mga market update, educational video, insight tungkol sa komunidad, at mga sagot sa karaniwang tanong ng mga kliyente, upang maiposisyon sila bilang pinagkakatiwalaang lokal na eksperto.
"Ang tiwala ang pera bago mangyari ang isang transaksyon," sabi ni Tamer.
Mula nang gamitin ang HeyGen, nakagawa na ang AI Department ng mahigit 1,500 na video habang pinaglilingkuran ang mahigit 100 aktibong kliyente. Bawat kliyente ay tumatanggap ng humigit-kumulang 15 video bawat buwan, na katumbas ng mahigit 100 video na naipapublish araw‑araw sa buong customer base nito.
Higit pa sa pagiging consistent ang mga resulta. Ang mga kliyenteng dati’y gumagastos ng $3,000 hanggang $5,000 kada buwan para sa tradisyunal na video production ay ngayon ay nakakagawa na ng mas marami at mas makabuluhang content sa maliit na bahagi na lang ng dating gastos.
"Sa HeyGen, nakakapasok kami roon nang mas mababa ang gastos at nakakagawa pa kami ng mas marami at mas de-kalidad na mga video," sabi ni Tamer.
Para sa kanya, gayunpaman, ang pinakamalaking panalo ay hindi tungkol sa pera.
"Ang pinakamagandang bahagi na gustong marinig ng kahit sinong propesyonal ay na hindi na sila kailanman muling magre-record ng isa pang video," sabi niya.
Sa halip na gumugol ng oras sa pagfi-film, makakapagpokus ang mga ahente sa paglingkod sa kanilang mga kliyente habang tuloy-tuloy na binubuo ang kanilang personal na brand sa pamamagitan ng video.