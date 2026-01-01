Sa loob ng halos dalawang dekada, Scott Henninger ay tumutulong sa mga bumibili ng bahay na lumipat sa hilagang-silangang Tennessee at timog-kanlurang Virginia. Ngayon, ang kanyang YouTube channel ang nagsisilbing pangunahing makina ng negosyong iyon, kung saan 85 hanggang 90 porsiyento ng kanyang mga kliyente ay nakakakilala sa kanya sa pamamagitan ng mga educational na video tungkol sa paglipat sa rehiyon.
Gumagawa si Scott ng mga long-form na content na tumatalakay sa mga paksa tulad ng mga kalamangan at kahinaan ng pamumuhay sa Tennessee, paghahambing ng iba’t ibang estado, at detalyadong gabay tungkol sa mga lokal na komunidad. Ang mga video na ito ay umaakit ng mga buyer mula sa iba’t ibang panig ng bansa at tumutulong sa kanila na makagawa ng isa sa pinakamalalaking pinansyal na desisyon sa buhay nila nang may kumpiyansa.
"Mahalaga ang tiwala sa lahat ng bagay," sabi ni Scott. "Kadalasan, ito ang pinakamalaking desisyong pinansyal sa buong buhay nila."
Habang nagiging mas mahalaga ang video sa kanyang negosyo, lalo namang naging mahirap ang paggawa nito. Ang pagse-set up ng mga camera, ilaw, teleprompter, at iba pang recording equipment bago ang bawat shoot ay nagiging isang oras-mahabang proseso ng paggawa ng content na madalas nagdudulot ng pagkaantala sa produksyon.
Pero sa HeyGen, sa halip na magtayo ng studio sa tuwing gusto niyang mag-shoot, maaari na lang niyang i-record ang kanyang audio, gumawa ng makatotohanang AI na bersyon ng sarili niya, at ituon ang oras niya sa paglikha ng content na tumutulong sa mga buyer na makagawa ng tamang desisyon.
Mas kaunting oras sa pagfi-film at mas maraming oras sa pagbebenta
Bago ang HeyGen, bawat video ay kinailangang gawing pansamantalang studio ni Scott ang kanyang sala.
"Maglalagay ako ng dalawa o higit pang camera sa magkabilang gilid. Gagamitin ko ang DSLR ko na may teleprompter," sabi niya. "Susubukan kong mag-record ng tatlo hanggang apat na video habang naka-set up na ang lahat."
Bagama’t nakapagbibigay ang workflow ng de‑kalidad na content, may kapalit ito. “Abala lang talaga ang pagse-set up ng studio,” sabi ni Scott.
Ang pagre-record ay madalas mangahulugan ng maraming ulit ng pag-take, maingat na pag-aayos ng ilaw, at pagtiyak na tahimik ang bahay habang nagfi-film. Dahil kailangang buuin at baklasin ang setup sa tuwing magre-record, may mga pagkakataon na umaabot ng ilang buwan si Scott nang hindi nakakapag-publish ng mga bagong video.
Direktang naapektuhan ng kawalan ng consistency na iyon ang negosyo niya. "Sa tuwing nagsisimula ulit akong mag-post ng mga video, umaarangkada ang negosyo," sabi niya.
Alam ni Scott na dapat may mas mabilis na paraan para gumawa ng content nang hindi isinusuko ang tiwalang inaasahan ng kanyang audience.
Paglikha ng makatotohanang AI videos na nagpapataas ng kumpiyansa ng mga mamimili
Matapos mag-research ng mga AI video tool, pinili ni Scott ang HeyGen dahil ito ang nakapag-produce ng pinaka-realistic na mga resulta. “Hindi ako makahanap ng maayos na generator para sa mga video ko,” sabi niya. “Kailangan kamukha ko talaga.”
Mas pinasimple na ngayon nang husto ang kanyang production workflow. Ginagamit ni Scott ang Claude para mag-research ng mga paksa, magbuo ng mga ideya, at magsulat ng mga draft ng script bago niya i-record ang sarili niyang narration. Pagkatapos, ina-upload niya ang audio sa HeyGen para gumawa ng kanyang avatar video at tinatapos ang proyekto sa Final Cut Pro kasama ang graphics, B-roll, at mga title.
"Mula sa oras na mai-record ko ang isa, kaya ko na itong mailabas sa loob ng isa’t kalahating oras o dalawang oras kung gugustuhin ko," sabi ni Scott.
Para sa kanya, ang pinakamalaking improvement ay hindi mas mabilis na pag-edit. Mas mahalaga ang hindi na kailangang mag-setup ng mga camera, ilaw, at home studio sa tuwing gusto niyang mag-record.
"Nakatitipid ito sa akin ng mga dalawa o tatlong oras at nagbibigay pa sa akin ng mas malaking kalayaan," sabi niya.
Mahalaga rin ang pagiging makatotohanan. Dahil karamihan sa mga kliyente ay nanonood muna ng ilang video bago makipag-ugnayan, napakahalaga na mapanatili ang pagiging totoo.
"Karaniwan, nanonood sila ng hindi bababa sa lima sa mga video," sabi ni Scott. "‘Yung mga taong kumokontak sa akin, pakiramdam nila kilala na nila ako, at pakiramdam din nila na gusto nila ako."
Bagama’t nag-alala siya noong una na mapapansin ng mga manonood ang AI, mabilis namang nawala ang mga pag-aalalang iyon.
Mula nang gamitin niya ang HeyGen, nakalikom na ang mga video niya ng humigit-kumulang 20,000 views, pero iisang tao pa lang ang nagsabing baka gawa ito ng AI.
"May isang komento na may nagsabing may AI na ginamit, pero sa tingin ko wala talagang nakakapansin," sabi ni Scott. Pati nanay niya iniisip pa rin na tradisyonal niyang ni-record ang mga video. "Ni ang nanay ko, hindi pa rin niya alam na AI-generated ang mga ’yon."
Pagpapalago ng negosyo sa real estate sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na content
Dahil hindi na hadlang ang production, layunin na ngayon ni Scott na mag-publish ng bagong YouTube video bawat linggo, para mapanatili niya ang tuloy-tuloy na content na nagpapatakbo sa kanyang negosyo.
Sa kasalukuyan, nakakapagtapos siya ng 25 hanggang 30 transaksyon bawat taon, at halos lahat ng mga kliyenteng iyon ay nakakakilala sa kanya sa YouTube bago mag-iskedyul ng tawag.
Binigyan si Scott ng HeyGen ng kalayaang patuloy na lumikha kahit ano pa ang nangyayari sa araw niya. Pagkatapos ng isang maliit na operasyon, nagawa pa rin niyang gumawa ng mga video dahil, sabi nga niya, “Hindi naman ako nito napigilang gamitin ang mic.”
Para kay Scott, ang pinakamalaking benepisyo ay hindi ang pagpapalit ng paggawa ng video, kundi ang pag-aalis ng production work na hindi naman talaga nakakapag-generate ng negosyo.
"Ang pisikal na pag-upo sa harap ng kamera ay hindi man lang ako binibigyan ng kahit isang sentimo," sabi niya. "Ang pagsusulat ng mga script, pagpe-presenta ng mga ito, at paglalabas sa kanila, doon talaga pumapasok ang pera."
Sa halip na gumugol ng oras sa pag-set up ng mga camera at ilaw, ginagamit na ngayon ni Scott ang oras na iyon para mag-follow up sa mga lead, pagandahin ang kanyang negosyo, o kaya’y simpleng maglaan ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya.
"Tinutulungan akong mabawi ang ilan sa oras ko nang hindi nababawasan ang pagiging epektibo," sabi ni Scott. "Hinahayaan akong gawin pa ang mga aktibidad na kailangan kong gawin para makabuo ng negosyo nang hindi kasing tagal ng dati."