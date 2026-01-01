Si Roberto Meza ang may-ari ng Meza Mortgage Consulting, isang mortgage brokerage na naglilingkod sa mga kliyente sa buong U.S., na nakatuon lalo na sa Florida at Tennessee. Tinutulungan ni Roberto ang mga homebuyer, investor, at mga dayuhang mamamayan na makakuha ng financing para sa residential at commercial na mga ari-arian.
Marami sa mga kliyente niya ay galing sa Latin America, kaya nagiging napakahalagang bahagi ng bawat usapan ang pagbibigay-edukasyon. Ang ganitong istilo ng pag-eedukasyon ang natural na nagdala sa kanya sa paggamit ng video. Nais niyang turuan ang mga buyer at iposisyon ang kanyang kumpanya bilang isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon.
"Hindi ako komportable sa video. Ayokong humaharap sa camera. Pero sa panahon ngayon, nakikita namin na maraming ibang kumpanya na, pagdating sa kita, hindi naman talaga kalaban namin, ang nakakakuha ng mas malaking bahagi ng merkado dahil palagi silang nasa social media, gamit ang mga video bilang mga subject-matter expert," sabi ni Roberto. "At ‘yun ang nagtulak sa amin na sumabay sa parehong direksyon."
Alam niyang mahalaga ang video, pero bawat pagtatangka niyang gumawa nito ay naging sanhi ng stress imbes na maging kasangkapan para sa paglago.
Sa halip na pilitin ang sarili niyang gumugol ng maraming oras sa pagre-record at pag-e-edit ng mga video, ginagamit ni Roberto ang HeyGen para tuloy-tuloy niyang maibahagi ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng realistiko at avatar na mga video, para maituon niya ang oras niya sa pagpapatakbo ng negosyo.
Pagpapalit ng mga sakit ng ulo sa produksyon sa isang paulit-ulit na workflow
Bago ang HeyGen, napakahaba ng proseso ng paggawa kahit maikling educational video. Kahit na nag-invest na kami sa kagamitan at nag-outsource ng editing, nanatiling hindi nagbabago ang pinakamalaking balakid.
"Noong una, ako lang at ang kamerang binili ko nang isang libong dolyar. Gumagawa lang ako ng maiikling 30-segundong video, pero inaabot ako ng dalawang oras para lang maayos nang husto ang script at hindi magkamali. Pagkatapos, kailangan ko pa iyong i-edit, at kumakain din iyon ng oras. Sa huli, kumuha na ako ng tao para tumulong. Mahaba ang proseso at magastos pa," sabi ni Roberto.
Kahit na nag-invest na siya sa kagamitan at ipinasa na sa iba ang pag-e-edit, nanatiling pareho pa rin ang pinakamalaking balakid.
"Ang pangunahing pasanin ko ay hindi naman talaga ang gastos. Ang pinakamasakit para sa akin ay ang pagharap sa kamera. Buong kalbaryo iyon para sa akin, at hindi ako komportable doon," sabi niya.
Dahil sa sobrang komplikado ng workflow, halos imposibleng maging consistent. Ang goal niya ay mag-publish ng tatlong educational na video bawat linggo, pero sa totoo lang, nakakagawa lang siya ng halos isang video kada tatlong linggo.
Pagbuo ng AI-powered na sistema sa marketing
Nang nagsimulang mag-research si Roberto tungkol sa mga AI avatar, hinarap niya ang desisyon sa parehong paraan ng pagharap niya sa mga produktong pinansyal: sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pagpipilian.
Nag-subscribe siya sa tatlong magkaibang avatar platform bago niya napagdesisyunan kung alin ang pinakaangkop sa negosyo niya.
"Sa HeyGen, doon ako pinakakampante. Mas madali itong i-manage, at napaka-user-friendly ng interface," sabi niya.
Ngayon, lubos nang nagbago ang takbo ng kanyang workflow.
Ngayon, si Roberto ang sumusulat ng kanyang mga script, nagre-record ng narasyon gamit ang sarili niyang boses, at ang kanyang social media manager ang gumagamit ng HeyGen para gumawa ng mga tapos na video.
"Lahat ay ginagawa sa HeyGen, 100%," sabi ni Roberto.
Gumagamit ang kanyang team ng kombinasyon ng Video Agent at AI Studio para pinuhin ang bawat video, tinitiyak na ang bawat isa ay akma sa kanyang brand at istilong pang-edukasyon. Para kay Roberto, ang HeyGen ay naging higit pa sa isang simpleng video tool.
Pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng edukasyonal na nilalaman
Hindi tulad ng maraming kumpanyang pinansyal na gumagamit ng social media pangunahin para sa promosyon, nakatuon si Roberto sa pagsagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa mortgage gamit ang malinaw at diretsong payo.
"Kapag talagang gusto ng mga tao na malaman ang totoo tungkol sa ilang bagay nang walang hype at nang walang kung sino mang nagtatangkang udyukan lang sila na tumawag, tinitingnan nila ang content namin," sabi niya.
Noong una, nag-alala siya na agad makikilala ng mga manonood ang kanyang avatar. Napansin ito ng kanyang pamilya, pero ang iba ay hindi man lang napansin ang pagkakaiba.
"Nakipag-usap ako sa ilang kaibigan at tinanong ko sila, 'Kumusta, nagustuhan n'yo ba ang mga bago kong video?' Sabi nila, 'Grabe, ang galing mo tingnan. Siguro ang dami mong oras na ginugugol diyan.' Nang sabihin ko sa kanila na avatar lang iyon, hindi sila makapaniwala. Doon ako lalo nagkaroon ng kumpiyansa na magpatuloy," sabi ni Roberto.
Kahit na nalaman nilang ginawa ang mga video gamit ang AI, nakipag-ugnayan pa rin ang mga tao sa mga ito sa parehong paraan tulad ng dati.
"Patuloy pa rin nilang pinapanood ang mga video, at nag-iiwan pa rin sila ng mga komento. Sinasabi nila, 'Ang ganda ng content na ’to.' Para bang ako talaga ang nagbabahagi, na sa isang paraan, totoo naman," sabi niya.
Pagpapalago ng negosyo sa pamamagitan ng mas mahusay na operasyon
Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lang ang paggawa ng mas maraming video. Ito ay ang sa wakas ay nagagawa namin silang gumawa nang tuloy-tuloy.
Mula nang gumamit siya ng HeyGen, naitaas ni Roberto ang iskedyul niya sa pag-publish mula sa isang video kada tatlong linggo tungo sa tatlong video kada linggo. Ang ganoong consistency ay nagsisimula nang magbunga ng konkreto at nasusukat na mga resulta.
Ang isang kamakailang educational na video ay nakakuha ng humigit-kumulang 13,700 views, kung saan 30% ng mga manonood ay nanatiling nakatutok nang mga 22 segundo. Umaabot na rin ang content sa mga panibagong audience.
"Karaniwan, ang pinakamalaking bahagi ay mga taong sumusunod na sa amin. Ngayon, hati na sa 50-50. Nagbabago na rin iyon," sabi niya.
Para kay Roberto, gayunpaman, ang pinakamalaking naging balik ay ang kahusayan sa operasyon. Ginugugol ng mga mortgage broker ang malaking bahagi ng kanilang araw sa likod ng mga eksena sa pagproseso ng mga loan, pakikipag-ugnayan sa mga nagpapautang, at pagsuporta sa mga kliyente sa mga kumplikadong transaksyon.
"Para sa akin, talagang game changer ito dahil ngayon may oras na talaga akong makipagkita sa mga realtor na iyon nang hindi napapabayaan ang totoong back-office work ko," sabi niya.
Sa tulong ng HeyGen, nagagawa ni Roberto na tuloy-tuloy na turuan ang kanyang audience habang inilalaan ang oras niya sa mga bagay na nagbibigay ng pinakamalaking halaga.