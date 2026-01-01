Para kay Pedro Casanova, Founder at CEO ng The KREN Group, ang video ay hindi lang basta isa pang marketing channel. Ito ang paraan kung paano bumubuo ang kanyang real estate team ng mga relasyon sa mas malawak na saklaw.
Pagkalipas ng mahigit 18 taon sa real estate, naunawaan ni Pedro ang mga limitasyon ng tradisyonal na pagpo-prospect. Ang pagpapalago ng negosyo ay nangangahulugang mas maraming tawag, mas maraming pintong kakatukin, o mas madalas na pagdalo sa mga networking event. Bawat bagong kliyente ay nangangailangan ng mas maraming oras.
"Ang tanging paraan para madoble o matriple natin ang negosyo sa ganung paraan ay sa pamamagitan ng pagtawag pa nang mas marami sa telepono, na ibig sabihin ay mas maraming oras ang gugugulin," sabi ni Pedro.
Nag-alok ang video ng ibang modelo.
"Dahil dito, nagawa kong gawing 80 oras ng watch time ang isang 30-segundong video. Hindi ko na kinailangang gumugol ng 80 oras kakasalita," sabi ni Pedro.
Matagal nang nag-eeksperimento si Pedro sa paggawa ng video mula pa noong 2013, pero hindi niya ito nagagawa nang tuloy-tuloy. Matagal ang proseso ng pagre-record ng sarili niya at madalas itong nauuwi sa isa pang gawain na naitutulak pababa sa listahan ng mga prayoridad.
"Mga isang taon na ang nakalipas, nagpasya kami na seryosohin na talaga namin ang paggawa ng video matapos lumabas ang mga AI avatar," sabi niya.
Ang desisyong iyon ang nagdala sa kanya sa HeyGen.
Ngayon, nakabuo na si Pedro ng isang AI-powered na content engine na araw-araw naglalabas ng mga educational na video, na tumutulong sa kanyang team na maabot ang mga bagong audience habang ilang minuto lang ang ginugugol sa paggawa ng bawat video.
Pagpapalit sa manwal na produksyon gamit ang awtomatikong workflow
Bago ang HeyGen, nakadepende ang paggawa ng content kay Pedro kung makakahanap siya ng oras para humarap sa camera.
"Ayokong mag-record araw-araw," sabi niya. "Minsan wala ka talagang ganang magpagupit. Wala rin akong ganang mag-ahit noong araw na 'yon."
Ngayon, halos ganap nang awtomatiko ang kanyang workflow.
Tuwing umaga, nire-review ni Pedro ang mga lokal na balita gamit ang Google Alerts at isang lokal na pahayagan bago niya ipasok ang isang kuwento sa isang custom na Claude workflow. Gumagawa si Claude ng iba’t ibang hooks, captions, voiceover scripts, at image prompts bago ipadala ang lahat sa pamamagitan ng Zapier papunta sa HeyGen para malikha ang tapos na video.
"Ang oras na ginugugol ko sa isang karaniwang video ay 5 hanggang 10 minuto," sabi ni Pedro. "Kapag handa na ito, nagpapadala sa akin ng email ang HeyGen. Babalikan ko ito nang ilang minuto, at kapag masaya na ako sa kinalabasan, mayroon na akong tapos na produkto."
Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri, awtomatikong nai-pi-publish ang mga video sa iba’t ibang social platforms. Gumawa rin si Pedro ng mga AI avatar para sa iba’t ibang miyembro ng kanyang team.
Ang workflow ngayon ay umiikot sa labinlimang magkaibang template, kaya nagagawa ng team na mag-publish ng sariwang content araw‑araw nang hindi ginugugol ang maraming oras sa pagfi-film.
Pinalalago ang audience sa pamamagitan ng pag-educate, hindi pagbebenta
Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang pag-adopt ng AI, kundi ang pagbabago mismo ng nilalaman.
Sa halip na mag-post lang ng mga anunsyo ng listings, nagsimula si Pedro na gumawa ng mga educational na video tungkol sa lokal na komunidad, mga kalye at barangay, at sa merkado ng real estate.
“Dati, nagpo-post lang kami ng ‘Kakabenta lang namin ng bahay na ito. Kakakalista lang namin ng bahay na ito,’ na content na halos walang nakikibahagi,” sabi ni Pedro.
Napakalaki ng naging resulta. Sa loob lamang ng isang 90-araw na panahon, nakalikom ang mga video ng team ng mahigit 2 milyong views.
Lumago ang Instagram mula 2,124 followers hanggang mahigit 11,700, habang ang Facebook ay lumampas sa 6,000 followers.
Mas mahalaga, nagiging mga customer na ang audience.
"Nakapag-generate na kami ng mahigit $120,000 sa GCI. May pipeline pa kami na nasa pagitan ng $200,000 hanggang $300,000 pa," sabi niya.
Isang educational na video pa lang ang nakakuha ng mahigit 400,000 views sa Instagram, isa pang 200,000 views sa Facebook, at 53 inbound leads.
Pagbuo ng ugnayan bago pa man ang unang pag-uusap
Para kay Pedro, ang pinakamalaking bentahe ng AI ay ang makapagtayo ng tiwala bago pa man makipag-ugnayan ang isang kliyente.
“Kapag nakipag-ugnayan na sa iyo ang estrangherong iyon, hindi na, ‘Naghahanap ako ng limang ahente.’ Nabuo na nila ang relasyon, at tumatawag na sila para sabihing, ‘Tulungan mo akong bumili ng bahay. Tulungan mo akong ibenta ang bahay ko,’” sabi ni Pedro.
"Iba na talaga ang pakikitungo dahil nakikita na nila ang halaga. Sa totoo lang, ang clone talaga ang lumikha ng halagang iyon," sabi niya.
Na-automate na rin ng team ang mga follow-up, kaya ang mga bagong follower ay awtomatikong nakakatanggap ng newsletters at mga hiniling na resources nang hindi na kailangan ng manu-manong pag-asikaso.
Naniniwala si Pedro na mas mahalaga ang pagiging palagian kaysa sa pagiging perpekto.
"Ang mahalaga ay ang pagiging consistent sa ibinibigay mo araw‑araw. Iyan ang gusto ng algorithm," sabi ni Pedro.
Ang payo niya para sa iba pang mga propesyonal sa real estate ay simple lang.
"Gumawa ka ng mas maraming content hangga't kaya mo, kahit hindi mo balak i-post. Doon ka matututo," sabi niya.
At higit sa lahat:
“Kailangan mong magpursigi na hindi lang aralin ang tool kundi gamitin din ito nang tuloy-tuloy. Kapag ginawa mo ito nang tuloy-tuloy, makikita mo ang parang ‘hockey-stick’ na pag-angat,” sabi niya.
Para kay Pedro, binago ng HeyGen ang paggawa ng video mula sa paminsan-minsang gawain sa marketing tungo sa isang paulit-ulit na growth engine na tumutulong sa kanyang team na magturo sa mga buyer, magtayo ng tiwala, at lumikha ng bagong negosyo araw-araw.