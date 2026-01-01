Nick Krem maagang natutunan sa kanyang real estate career na ang pagkuha ng mga lead ay isa lang bahagi ng kabuuang equation. Kailangan din ng mga ahente ang isang madaling makilalang brand.
Habang nagtatrabaho sa isang real estate call center, gumugol si Nick ng hanggang 15 oras bawat araw sa pakikipag-ugnayan sa mga lead sa buong bansa. May isang pattern na kapansin-pansin.
"Halos sa bawat pagkakataon, ang mga ahenteng may malakas na brand ang talagang umaarangkada kasama namin," sabi ni Nick.
Dahil sa napagtantong iyon, nagtayo si Nick at ang kanyang kapatid ng isang real estate marketing company na lumago at nakapag-expand sa lahat ng 50 estado at 13 bansa sa loob lamang ng wala pang dalawang taon. Ang team ni Nick ang humahawak sa strategy, scripting, production, editing, at distribution.
Gumana ang modelo, pero hindi ito madaling i-scale.
"Napagtanto namin na gumagastos ang mga ahente ng libo-libong dolyar para rito, gayong maaari naman kaming gumamit ng mga kumpanyang tulad ng HeyGen para magawa ito sa mas maliit na bahagi lang ng gastos," sabi ni Nick.
Ngayon, tinutulungan ni Nick ang mga real estate professional na buuin ang kanilang personal na brand gamit ang AI-powered na mga video na inaalis ang production bilang pinakamalaking hadlang sa kanilang tuloy-tuloy na pagpo-post at pagharap sa audience.
Pag-alis sa pinakamalaking balakid sa tuloy-tuloy na paggawa ng video
Bago ang HeyGen, gumagawa na ang team ni Nick ng kumpletong content strategies para sa mga kliyente, pero ang pagpapakuha ng aktuwal na video sa mga real estate agent ang nagpapabagal sa lahat.
Nag-aalala ang mga ahente tungkol sa mga camera, mikropono, ilaw, damit, at kung saan kukuha ng oras para mag-shoot. Maaaring lumipas ang ilang linggo bago may kahit sinong makapag-record.
Para malutas ang problema, lumipad ang mga kliyente papuntang Orlando para sa dalawang-araw na production sessions, kung saan nag-shoot sila ng content na sasapat para sa ilang buwan. Gumana ang proseso, pero hindi ito pangmatagalan.
"Kumikita ang mga real estate agent kapag nakikipag-usap sila sa mga tao," sabi ni Nick.
Pinakamalinaw niyang nakita ang hamon pagdating sa mga solo agent.
"Sumasagot sila ng mga tawag, humahawak ng mga transaksyon, lumulutas ng mga problema, at naglilingkod sa mga kliyente. Ang video ang nagiging huling bagay na nagkakaroon sila ng oras para gawin," sabi ni Nick.
Binago iyon ng HeyGen.
"Dati, lumilipad pa mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang mga ahente para ikuwento ang kanilang istorya, mag-shoot ng videos, at gumastos nang libo-libong dolyar kasama kami para lang magawa ’yon," sabi ni Nick. "Ang ginagawa ng HeyGen para sa kanila ay puwede nilang kunin ang pinaka-maayos nilang itsura—’yung pinakamagandang ayos ng buhok, pinakamagandang makeup, pinakamagandang damit—at magamit nila ito nang paulit-ulit."
Sa halip na mag-asikaso pa ng panibagong araw ng production, isang beses lang gumagawa ng digital twin ang mga ahente at tuloy-tuloy pa rin silang nakakapag-publish kahit matagal nang na-impake ang mga kamera.
Pagpapalawak ng kakayahan ng isang tao na parang buong content team
Unang na-realize ni Nick ang halaga ng HeyGen nang masolusyunan niya ang sarili niyang problema. Gusto ng team niya na mag-publish ng dalawang YouTube video bawat linggo, pero bawat episode ay kailangan pang mag-record si Nick ng panibagong introduction.
"Matutulog ako sa gabi na ang iniisip ko lang, 'Kailangan kong kunan ng video ang intro na iyon,'" sabi niya.
Sa huli, sinabi niya sa kanyang team na palitan na lang ang mga intro na iyon gamit ang kanyang HeyGen avatar.
"Ngayon, wala na talaga sa akin ang problemang iyon. Hindi ko na kailangang matulog na iniisip na kailangan ko pang mag-shoot ng intro video dahil si HeyGen na ang gumagawa ng mga intro ko sa bawat pagkakataon ngayon," sabi ni Nick.
Nagulat siya sa naging resulta.
"Mas maganda talaga ang performance ng mga AI intro video ko kaysa sa mga sarili kong video," sabi niya. "Hindi lang ako nakakatipid ng oras, mas maganda rin talaga ang performance nila."
Ngayon, lumalabas ang kanyang avatar sa mga video na ginagawa ng kanyang team, kabilang ang mga YouTube intro, landing page, workshop, at maiikling content.
"Kung ano ang nagawa ninyong likhain gamit ang HeyGen ay nagbibigay-daan sa akin na maging exponential," sabi ni Nick. "Dati, linear lang ako dahil kung hindi ko mismo gagawin, kaya ko lang mag-shoot ng 10 video sa isang araw. Sa HeyGen, puwede na akong magsabi ng, 'Hey team, gawin n’yo 20.'"
Binibigyang-kakayahan ang mga ahente na mag-market na parang malalaking brand
Ngayon, ginagamit ng team ni Nick ang HeyGen para gumawa ng lahat mula sa listing videos at market updates hanggang sa YouTube content, landing pages, at mga gabay sa iba’t ibang neighborhood.
Para sa mga listing video pa lang, malaki na ang natitipid nilang oras.
"Hindi mo na kailangang mag-drive papunta sa listing, mag-ayos pa, at kumuha ng sampung iba’t ibang take," sabi ni Nick. "Nakatitipid ka ng oras sa maghapon, daan-daang dolyar sa pag-shoot, at nakukuha mo pa ang perpektong script sa bawat pagkakataon."
Pinalawak din ng HeyGen ang mga puwedeng gawin nang malikhaing paraan. Isang kliyente ang gumamit ng avatar na tumalon mula sa eroplano, lumapag sa labas ng isang listing, at nagsimula ng property tour.
"Talagang pakiramdam ko parang isa akong Hollywood producer," sabi ni Nick. "Maaari kong ilagay ang sarili ko sa iba’t ibang sitwasyon, at wala itong hangganan."
Higit pa sa pagiging malikhain, ginagamit ni Nick ang HeyGen para matulungan ang mga ahente na manalo sa search. Gumagawa ang kanyang team ng mga video na sumasagot sa eksaktong mga tanong na naitatanong na ng mga buyer at seller online.
Isang kliyente ang bumuo ng isang YouTube channel gamit lang ang HeyGen, pinalago ito sa mahigit 3,500 subscribers sa loob ng humigit-kumulang isang taon, at ngayon ay regular nang nakakatanggap ng mga tawag mula sa mga buyer at seller. Ang iba naman ay nakakatanggap ng humigit-kumulang dalawang inbound calls bawat linggo gamit ang parehong strategy.
Para kay Nick, iyan ang tunay na halaga ng HeyGen. Ang mga independent na ahente ay maaari na ngayong mag-market nang may pare-parehong kalidad at antas ng produksyon na dati ay nangangailangan ng mas malaking team at mas malaking budget.
"Hindi na kami muling magiging hadlang sa sarili naming video production," sabi niya. "Ginawa ng HeyGen na posible para ma-scale ko ang sarili ko. Hindi ako pinalitan ng HeyGen sa harap ng camera. Mas lalo nitong pinahusay kung ano ang kaya kong gawin."