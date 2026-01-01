Sa loob ng mahigit 20 taon, Michael Vrlaku ay itinayo ang kanyang negosyo sa mortgage sa pamamagitan ng pagyakap sa makabagong teknolohiya. Mula sa mga CRM system hanggang sa workflow automation, palagi siyang naghahanap ng mga paraan para mas maging episyente ang kanyang negosyo.
Ngunit may isang hamon na nanatiling mahirap lutasin: ang palagiang paggawa ng mga video.
Tulad ng maraming propesyonal sa mortgage, hindi kinulang si Michael sa kaalamang maibabahagi. Ang kulang niya ay oras para mag-record, mag-edit, at mag-publish ng mga video habang sabay na inaalagaan ang mga kliyente at pinalalago ang negosyo.
"Isa sa mga bagay na alam ko na agad noon pa man, kung AI man o AI avatar, ay darating ang punto na ang teknolohiyang ito ay hindi na maiiwasan," sabi ni Michael.
Sa halip na maghintay na maging mainstream ang AI video, gusto ni Michael na mauna na rito.
"Ang dahilan kung bakit natuklasan ko ang HeyGen ay dahil naghahanap lang talaga ako ng paraan para ma-automate ang mga kailangan kong gawin," sabi niya.
Sinimulan niyang gamitin ang HeyGen mahigit dalawang taon na ang nakalipas, ginagawa niyang bahagi ng kanyang araw-araw na trabaho ang AI video matagal bago dumating ang pinakabagong henerasyon ng mga avatar.
Ngayon, dahil sa maagang pamumuhunang iyon, nagagawa ni Michael na tuloy-tuloy na gumawa ng mga video na dati ay mangangailangan ng oras-oras na pagkuha at pag-edit.
Pagiging paulit-ulit na routine ang paggawa ng video
Para kay Michael, ang pinakamalaking bentahe ng HeyGen ay hindi ang pagpapalit ng mga tao, kundi ang pagpapalit ng oras ng produksyon.
Kamakailan, may isang promotional video na parang ginawa ng buong production crew, may maraming take, at matinding pag-e-edit. Sa totoo lang, ilang minuto lang ang ginugol ni Michael sa pag-review ng natapos na video.
"Ang team ko ang gumawa niyan. Pinadalhan nila ako ng script, sinabi ko kung ano ang layunin, inilagay nila ito sa HeyGen, at ganyan ang lumabas," sabi niya.
Kung wala ang AI, ang paggawa ng parehong content ay magiging isang lubos na magkaibang proyekto.
"Isipin mo kung gaano katagal aabutin para gawin iyon ng isang tao. Isang buong araw na proyekto iyan para maghanda, lumabas doon, may nagvi-video, kung ilang iba’t ibang edit at take, tapos post-production pa," sabi ni Michael.
Sa halip na ituring ang video bilang isang espesyal na proyekto, isinama na ito ni Michael sa regular na takbo ng kanyang negosyo. Isang virtual assistant ang namamahala sa malaking bahagi ng produksyon, habang nagbibigay naman si Michael ng direksyon at nire-review ang pinal na output.
Ang resulta ay isang workflow na patuloy na gumagawa ng pare-parehong content nang hindi nangangailangan ng mahabang oras sa harap ng kamera.
Pagpapalawak ng nilalaman sa bawat punto ng pakikipag-ugnayan ng customer
Sa halip na gumawa lang ng mga video para sa social media, isinama ni Michael ang AI video sa kabuuan ng kanyang marketing strategy.
Ang kanyang lingguhang gawain ay ngayon kinabibilangan ng mga video market update, video newsletter, isa-isang pakikipag-ugnayan sa mga customer, at mga personalisadong follow-up na mensahe.
Pinalalawak din niya ang paraan ng pakikipagtulungan niya sa mga real estate agent.
Sa tuwing may bagong listing na lalabas sa merkado, plano ni Michael na gumawa ng mga video kasama ang listing agent na magpapaliwanag pareho tungkol sa property at sa mga opsyon sa pagpopondo nito.
"Sa tuwing may makukuha tayong bagong listing, gumawa tayo ng video nang magkasama," sabi niya. "Pwede kong isama ang sarili ko sa listing video at sabihin, 'Ito ay isang napakagandang bahay na may sukat na 4,000 square feet. Ganito ang magiging itsura ng mortgage.'"
Nagsasagawa rin siya ng mga eksperimento gamit ang awtomatikong mga thank-you na video.
Pagkatapos makipag-usap sa isang potensyal na kliyente, maaaring gumawa ang AI ng personalisadong follow-up na nagbubuod ng naging usapan at nagpapatibay sa mga susunod na hakbang, na tumutulong bumuo ng mas matibay na relasyon nang hindi na kailangan ng panibagong recording session.
Para kay Michael, binabago ng mga workflow na ito ang video mula sa paminsan-minsang taktika sa marketing tungo sa isang mahalagang bahagi ng kabuuang karanasan ng customer.
Pagtuon sa nilalaman kaysa sa produksyon
Habang patuloy na umuunlad ang AI video, naniniwala si Michael na mas nagiging hindi na ganoon kahalaga ang mismong teknolohiya kumpara sa halaga ng nilalaman.
"Sa tingin ko, ang kalidad talaga ang mismong laman ng ibinabahagi natin, hindi lang basta audio o video," sabi niya. "Nagbibigay ang HeyGen ng napakagandang kalidad, pero ang tunay na halaga nito ay binibigyan tayo nito ng pagkakataong magpokus sa pinakamahalaga—at iyon ay ang mismong laman."
Ang pilosopiyang iyon ang humuhubog din sa payo niya para sa mga propesyonal na nagsisimula pa lang. Sa halip na maghintay ng perpektong workflow o perpektong mga video, hinihikayat niya ang mga tao na magsimula sa simple muna.
"Ang napatunayan na sa loob ng maraming siglo ay ang simpleng paggawa lang nito," sabi niya. "Isama mo ito sa iyong workflow."
Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinapahusay ni Michael ang kanyang paraan sa pamamagitan ng pagre-record ng audio gamit ang sarili niyang boses, pagkuha ng mga avatar sa iba’t ibang kapaligiran habang naglalakbay, at pag-eeksperimento sa mga bagong feature kapag inilalabas ang mga ito.
Ngunit naniniwala siya na mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa pagiging perpekto. Para sa mga propesyonal na nag-aalala kung tunay at totoo ba ang pakiramdam ng AI-generated na content, may isang simpleng pananaw si Michael.
"Ikaw pa rin iyan," sabi niya. "Digital na bersyon mo lang ito. Naglalabas ka lang ng isa pang bersyon ng sarili mo para makapagbigay ka ng mas maraming content sa mga kliyente at audience mo nang mas tuloy-tuloy."
Para kay Michael, hindi pinapalitan ng HeyGen ang human side ng negosyo. Ginagawa nitong posible na maibahagi niya ang kanyang expertise nang mas tuloy-tuloy, maabot ang mas maraming tao, at gumugol ng mas kaunting oras sa paggawa ng content at mas maraming oras sa pagserbisyo sa mga kliyente.