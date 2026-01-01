Para kay Jim McDonner, ang makilala bilang isang bagong real estate agent ay nangangahulugang gumawa ng kakaiba.
Pagkatapos magretiro mula sa U.S. Navy at magsimula ng pangalawang karera sa real estate, pumasok si Jim sa isa sa pinaka-kompetitibong merkado ng pabahay sa bansa. Ang Northwest Arkansas ang tahanan ng Walmart, Tyson Foods, at J.B. Hunt, at humigit-kumulang 40 bagong residente ang lumilipat sa rehiyon araw-araw. Kasabay nito, mahigit 4,000 lisensyadong ahente ang naglalaban-laban para sa mga kliyenteng ito.
"Nagsimula akong maghanap ng mga paraan para makabuo ng network gamit ang AI," sabi ni Jim.
Sa halip na gumawa ng parehong mga listing video at market update tulad ng iba, nakatuon si Jim sa edukasyon. Bawat linggo, sinasagot niya ang mga tanong na pinakamadalas itanong ng mga buyer at seller, at gumagawa ng mga video na nagpapaliwanag ng merkado sa halip na basta mag-advertise lang ng mga bahay.
Matapos niyang madiskubre ang HeyGen, bumuo si Jim ng isang workflow na nagbibigay-daan sa kanya na tuloy-tuloy na mag-publish ng mga educational na video, maabot ang mga relocation buyer bago pa sila makarating sa Arkansas, at makipagsabayan sa mga ahenteng ilang dekada nang binubuo ang kanilang mga negosyo.
Pagpalit ng oras-oras na pag-e-edit sa isang paulit-ulit na workflow
Bago ang HeyGen, ang paggawa ng isang video lang ay puwedeng kumain ng halos buong araw. Nagsasaliksik si Jim ng mga paksa, sumusulat ng script, nangongolekta ng B-roll, nagre-record ng narration, at mano-manong binubuo ang lahat sa loob ng Canva.
"Inaabot ako ng oras sa pag-edit ng bawat video," sabi niya. "Wala akong ganoong klaseng oras."
Para mapahusay ang kalidad, kumuha siya ng isang propesyonal na videographer para gumawa ng serye ng 12 video. Maganda naman ang naging resulta, pero nanatiling magastos at matagal ang proseso. Kahit ganoon, nakakapag-publish lang siya ng isa o dalawang video bawat linggo at madalas pang may mga linggong hindi siya nakakapaglabas ng kahit ano.
"Hindi ito naging ganoon ka‑consistent," sabi niya. "Kaya hindi na nakapagtataka na hindi umusad ang channel ko."
Alam ni Jim na ang pagiging consistent ang magtatakda kung magiging totoong pang‑negosyong driver ang video, pero kailangan niya ng workflow na babagay sa abalang iskedyul sa real estate.
Pagbuo ng AI-powered na sistema ng nilalaman
Pagkatapos makumpleto ang isang AI certification course, nagsimulang subukan ni Jim ang dose-dosenang AI tools para mabuo ang tamang technology stack para sa kanyang negosyo. Ngayon, halos ganap nang awtomatado ang kanyang proseso.
Gamit niya ang Manus para magsaliksik ng pinakabagong market trends, ang ChatGPT para gumawa ng mga script, ang Gamma para bumuo ng mga buyer at relocation guide, at ang HeyGen's Video Agent para gumawa ng mga pulidong video gamit ang kanyang brand assets.
Tuwing Lunes ng umaga, pinaplano niya ang content para sa buong linggo, sinusulat ang mga script niya, gumagawa ng limang video, iniiskedyul ang bawat isa, at saka na siya nagpapatuloy sa iba pa niyang gawain sa linggo.
"Kaya kong gumugol ng tatlo, apat na oras nang pinakamahaba tuwing Lunes ng umaga para gumawa ng pang-isang-linggong mga video at i-pre-schedule na silang lahat," sabi ni Jim.
Sa halip na i-edit nang mano-mano ang bawat transition, awtomatikong gumagawa ang Video Agent ng kaakit-akit na visuals, captions, at lokal na B-roll.
"Ang Video Agent na ang halos eksklusibo kong ginagamit ngayon," sabi niya.
Nagulat din siya sa pagiging makatotohanan nito. “Sobrang nagulat ako na kaya ninyong kumuha lang ng halos nakapirming larawan at mabuo na ang mga kilos at gawi,” sabi ni Jim. “Karamihan sa mga tao ay hindi nakakahalata maliban na lang kung sabihin ko sa kanila.”
Mas maraming mamimili ang maabot sa pamamagitan ng mga pang-edukasyong video
Mula nang gamitin ang HeyGen, lumayo na si Jim sa mga pangkalahatang market update at nakatuon na siya sa mga educational na content na nakabatay sa totoong tanong ng mga buyer.
"Kapag may nagtanong sa akin ng isang bagay na talagang tumatagos sa akin, sinusulatan ko agad ng kaunting tala," sabi niya. "Pagkatapos ay nagsusulat ako ng script at gumagawa ako ng video tungkol doon."
Ang estratehiyang ito ay unti-unting nagpalaki ng kanyang audience. Ang kanyang YouTube channel ay mayroon na ngayong mahigit 1,000 subscribers, habang patuloy na lumalago ang kanyang mga audience sa TikTok at LinkedIn. Mas mahalaga pa, napapansin niya ang malaking pagbabago sa kung sino ang nanonood ng kanyang content.
Nang una niyang ilunsad ang kanyang channel, karamihan sa mga nanonood ay kapwa rin mga real estate agent.
"Masasabi ko na ngayon, mga 70% ng audience ko ay nasa mahalagang demograpikong iyon," sabi niya, na tumutukoy sa mga bumibili na nasa pagitan ng 25 at 45 taong gulang.
Nagsisimula na ring magdala ng negosyo ang mga video niya. Isang educational listing campaign ang nakatulong na maibenta ang isang property na nagkakahalaga ng $650,000 matapos lamang ang pitong araw sa market. Isa pang video ang nakaakit ng mga buyer na lilipat mula Memphis.
Nakakuha rin siya ng mga inquiry mula sa California matapos magpatakbo ng mga naka-target na educational video campaign sa mga lugar kung saan madalas lumipat ang mga tao papuntang Northwest Arkansas.
Isa sa mga pinaka-matagumpay niyang video ang nagpakita kung bakit madalas magkaiba ang Zillow's Zestimate at ang totoong market value. Sumikat nang husto ang video kaya may isang mamimili na nakilala si Jim sa boses pa lang niya habang naglalakad siya sa loob ng Sam's Club.
"Lumapit siya sa akin at sinabi, 'Uy, kakakita ko lang ng video mo sa Zillow,'" sabi ni Jim.
Para kay Jim, pinatunayan ng sandaling iyon na epektibo ang kanyang edukasyonal na pamamaraan.
Pagbuo ng makabagong negosyo sa real estate gamit ang AI
Naniniwala si Jim na ang AI ay naging isa sa pinakamalalaking competitive advantage na mayroon ang mga bagong real estate agent.
Kung wala ito, sabi niya, mano-mano pa rin siyang mag-e-edit ng mga video, hindi regular ang pagpo-post, at hirap pa ring maabot ang mga relocation buyer sa labas ng Arkansas.
"Hindi ko sana naabot kahit na malapit sa dami ng audience na naabot ko ngayon," sabi niya.
Ngayon, hindi lang siya umaasa sa HeyGen para sa sarili niyang marketing kundi inirerekomenda rin niya ito sa iba pang mga ahente. Naghahanda siyang magturo ng isang training session para sa 24 na ahente sa kanyang brokerage, kung saan ipapakita niya kung paano gumawa ng tuloy-tuloy na video workflows gamit ang AI.
"Marahil ito na ang pinakamadaling paraan para makagawa ng isang propesyonal na video na nakita ko," sabi ni Jim.
Habang patuloy niyang pinalalago ang kanyang negosyo, nakikita ni Jim ang video bilang pundasyon ng makabagong real estate marketing.
"Para maabot ang mga tao, lalo na ang mas batang grupo ng mga bumibili, kailangan mong gawin ito sa pamamagitan ng video," sabi niya.
At para sa kanya, nagawa iyon posible ng HeyGen.