Craig Veroni ay isang real estate agent sa Vancouver, British Columbia, na naglilingkod sa North Vancouver, West Vancouver, at mismong lungsod. Bago pumasok sa real estate, mahigit isang dekada siyang nagsanay at nagtrabaho bilang propesyonal na aktor sa pelikula at telebisyon.
Nang simulan niyang gamitin ang galing na iyon sa kanyang marketing, naging isa ang video sa pinakamalalaking nagtutulak ng kanyang negosyo. Ang mga educational na YouTube video at cinematic na property tour ay tumulong sa mga buyer na maintindihan ang mga lokal na komunidad at ang merkado ng pabahay.
Pero nang magkaroon ng sunog at pagbaha sa unit sa itaas niya na nakaapekto sa bahay niya at napilitang paalisin ang pamilya niya nang halos isang taon, napahinto ang paggawa niya ng mga video.
"Mga siyam na buwan na kaming wala sa bahay," sabi niya. "Hindi ako makagawa ng kahit anong content. Wala akong gamit."
Pinalalawak ang kanyang presensya nang hindi pinapalawak ang trabaho
Sa halos buong takbo ng kanyang karera, binuo ni Craig ang tiwala ng mga tao sa pamamagitan ng paghawak ng open houses, pakikipagkita nang personal, at paglikha ng isang YouTube channel bilang kanyang pangunahing pinanggagalingan ng leads, na kalaunan ay nagdala ng humigit-kumulang 75 porsiyento ng kanyang negosyo.
Pero nakakapagod gawin ang ganoong klaseng content. Ang mga pinaka-epektibo niyang tour sa iba’t ibang neighborhood ay nangangailangan ng pagsulat ng script para sa bawat segment, pag-shoot sa camera sa iba’t ibang lugar, at pag-edit ng lahat ng iyon nang magkakasama—isang prosesong puwedeng umabot ng higit sa isang linggo para lang sa isang video.
Ang pagbabalik niya sa harap ng kanyang audience ay nangangahulugang muling buuin ang makina na nagpapatakbo ng kanyang negosyo. Dumating ang turning point nang makita niyang gumagamit ang kapwa niyang mga ahente ng HeyGen para palaguin ang mga panibagong social channel gamit ang mga AI avatar.
"Naisip ko, 'Medyo parang kabaliwan ito at baka masyadong maganda para maging totoo,'" sabi niya.
Dahil sa kuryosidad, sumali siya sa isang maliit na training group. Sa loob ng tatlong araw, ginawa ni Craig ang kanyang digital twin, pinahusay ang kanyang content workflow, at inilathala ang kanyang unang Instagram Reel.
"Kinabahan ako dahil kilala ako dahil sa mga video ko," sabi niya. "Akala ko magagalit at mandidiri ang mga tao dito."
Pagbuo ng digital twin na mapagkakatiwalaan ng mga mamimili
Naniniwala si Craig na ang dahilan kung bakit naging epektibo ang digital twin ay dahil ginawa ito gamit ang sarili niyang de-kalidad na materyal. Sa halip na magsimula mula sa simula, sinanay niya ang kanyang avatar gamit ang library ng mga video na na-film na niya, na kumukuha ng tunay niyang hitsura at kilos sa iba’t ibang sitwasyon.
Pinagpares niya ito sa mga propesyonal na naitalang modelo ng boses, na pinino bilang isang indoor voice para sa mga studio-style na clip at isang outdoor voice na tunog natural kapag nasa lokasyon. Ginagamit niya ang pinakabagong modelo ng avatar at ina-upgrade ito tuwing may mas magandang bersyon na inilalabas.
Ginagamit ni Craig ang digital twin para panatilihing may alam ang kanyang audience tungkol sa lokal na balita at mga kaganapan sa merkado, hindi para habulin ang mga uso o gumawa ng mga pampalipas-lang na video.
"Ang twin ay umiiral para panatilihing may alam ang mga tao tungkol sa mga nangyayari sa lokal na komunidad, sa balita, at para mabigyan sila ng impormasyon," sabi ni Craig.
Hindi maaaring isantabi ang katumpakan. Siya ang sumusulat, nagre-review, at nagsu-suri ng katotohanan sa bawat script gamit ang maingat na piniling lokal na market data bago gumawa ng video, at nilalagyan niya ng label na AI ang bawat Reel para hindi niya kailanman mailigaw ang sinuman.
"Kailangang napaka, napaka-tumpak ng lahat," sabi niya. "Sa sandaling mawala ang tiwala sa akin ng audience ko, tapos na ang laro."
Pagiging pinagkakatiwalaang lokal na presensya mula sa mga tagasunod
Sa unang linggo pa lang, napansin ni Craig ang isang bagay na parehong kapanapanabik at nakakapagpakumbaba.
"Bawat post na ginawa ko ay mas pumalo kaysa sa kahit ano mang ginawa ko nang personal," sabi niya.
Mas mahalaga para sa kanya na nanatili ang koneksyon. May ilang manonood na nagtanong kung AI ba ang mga video, habang ang iba naman ay walang kaalam-alam at nagulat nang malaman ang totoo. Pagkatapos ay dumating ang kumpirmasyon nang personal.
"Sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon, may mga taong hindi ko kilala na huminto ako," sabi ni Craig. "May isang lalaki na huminto ng sasakyan habang pinapasyal ko ang aso ko at sinabi, 'Subscriber mo ako. Gustung-gusto ko ang ginagawa mo. Salamat sa ginagawa mo.'"
Walang kaalam-alam ang manonood na ang taong kakausap lang niya ay hindi ang parehong bersyon na napapanood niya online. Para kay Craig, iyon mismo ang punto.
"Gumagana ang koneksyon," sabi niya. Ito ang klaseng pagkilala na nagtulak sa kanya tungo sa mas malaking layunin: ang maging tinatawag niyang "digital mayor" ng kanyang lungsod.
Pagpapalago ng pagiging palagian tungo sa mas malawak na abot at pagkilala
Dahil sa twin na humahawak ng news content niya, nakalipat si Craig mula sa isang video kada linggo tungo sa dalawang Reels bawat araw—isang bilis na imposibleng magawa sa tradisyunal na pagfi-film. Sumunod na lumawak ang abot niya.
Sa loob ng humigit-kumulang sampung buwan, nag-apat na beses ang dami ng followers niya sa Instagram, mula sa mga 1,500 hanggang halos 6,000. Umaabot na ngayon ang content niya sa mahigit 770,000 accounts sa isang karaniwang buwan at nakakalikha ng 60,000 hanggang 70,000 interactions, kung saan ang bawat Reel ay madalas lumalagpas sa 100,000 views.
Kasinghalaga rin kung ano ang nagagawa niya dahil sa kanyang twin. Ang oras na natitipid niya ay naibabalik sa one-on-one na trabaho kasama ang mga kliyente, kabilang ang mga personalized na video follow-up—isang paraan na nakatulong sa kanya na muling ma-engage ang mga dating kliyente at makapagsara ng malalaking deal.
"Tinutulungan ako ng digital twin na magkaroon ng mas maraming oras para sa one-on-one na trabaho kasama ang mga kliyente ko," sabi niya.
Nang tanungin siyang ilarawan ang platform, hindi siya nag-atubili.
"Ang HeyGen ang pinakamaganda at pinakaepektibong platform para i-scale ang aking video content," sabi niya. "Wala pa akong nakikitang ibang platform na kayang tapatan ito."
Ngayon, nakikita ni Craig ang kanyang digital twin hindi bilang kapalit niya mismo, kundi bilang pagpapalawig ng kanyang kadalubhasaan.
"Kung gusto mong mapansin, marinig, at makapagbigay ng halaga," sabi niya, "HeyGen ay isang kamangha-manghang kasangkapan para magawa mo iyon."