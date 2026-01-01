Checklist sa pag-setup para sa pangkalahatang user
Mag-imbita ng mga miyembro sa iyong workspace (para sa Teams/Pro na mga user)

Talakayin natin kung paano mag-imbita ng mga kasamahan sa iyong workspace para makapag-collaborate kayo at makapagsimulang lumikha kaagad.

Imbitahan ang mga miyembro sa iyong workspace
Mula sa dashboard, i-click ang iyong account at pumunta sa manage workspaces. Sa workspace management view, makikita mo ang mga sumusunod:

  • Isang listahan ng mga user na naimbitahan mo na
  • Ang mga nakatalagang tungkulin nila
  • Ang kasalukuyan nilang status ng imbitasyon

Maaaring magmungkahi rin ang bahaging ito ng mga kasamahan sa trabaho na nag-sign up sa HeyGen gamit ang email domain ng inyong kumpanya.

Maaari kang mag-imbita ng mga bagong miyembro sa pamamagitan ng:

  • Paglalagay ng kanilang email address, o
  • Kinokopya at ibinabahagi ang invite link

Pagkatapos magpadala ng imbitasyon, lalabas ang email ng user sa listahan na may status na Invite Sent.

Kung naka-configure ang workspace mo na kailangan ng approval bago makasali, makikita mo rin ang mga request na sumali sa view na ito.

Subaybayan ang status ng imbitasyon at kahilingan
Kapag naka-sign in na ang isang user sa HeyGen, tinanggap ang imbitasyon, at sumali sa workspace, mag-a-update ang kanilang status sa Active.

Kapag inaprubahan mo ang isang join request, agad na magiging aktibong miyembro ng workspace ang user. Lalabas ang kanilang pangalan sa listahan ng mga aktibong miyembro, at magagamit ang isang seat.

Unawain ang mga role sa workspace
Ang mga HeyGen workspace ay may iba’t ibang role, bawat isa ay may magkakaibang pahintulot.

  • Super Admin
    Karaniwang pinamamahalaan ng mga Super Admin ang HeyGen plan at mga workspace. Mayroon silang ganap na access, kabilang ang pamamahala ng mga user at mga permiso, paggawa ng mga pagbili o pag-upgrade, at paglikha, pag-edit, at pag-review ng content.
  • Developer
    Maaaring lumikha ng content ang mga Developer at makagamit ng HeyGen API. Ibigay ang role na ito sa mga kasamahan na nangangailangan ng advanced na integrations, tulad ng pagkokonekta ng CRM o email system.
  • Creator
    Ang mga Creator ay mga user na regular na gumagawa ng content. Maaari silang gumawa ng avatars, videos, at voices, ngunit hindi sila maaaring mag-manage ng permissions, purchases, o API access.
  • Tagapanood
    Ang mga tagapanood ay karaniwang mga tagasuri o tagapag-apruba. Maaari nilang tingnan ang content ngunit hindi sila makakapag-edit.

Aprubahan o tanggihan ang mga kahilingan na sumali
Kung kailangan ng iyong workspace na humiling ng access ang mga user, maaari mong suriin ang mga kahilingan sa dalawang lugar:

  • Ang panel ng mga notipikasyon
  • Ang tab na Members and Workspaces

Mula sa alinmang lokasyon, maaari mong tanggapin o tanggihan ang mga nakabinbing kahilingan. Kapag naaprubahan, magiging aktibong miyembro ang user at gagamit ng isang upuan.

Ibahagi ang content sa loob ng workspace
Bukod sa mga role, maaari mong kontrolin kung sino ang may access sa bawat proyekto, video, o folder.

Para magbahagi ng content:

  • Piliin ang three-dot menu sa isang draft, video, o folder
  • Piliin ang I-share

Mula roon, maaari mong:

  • Ibahagi sa mga partikular na user
  • Magtalaga ng view-only o pag-edit na mga pahintulot
  • Itakda ang kabuuang access na para lamang sa iyo, piling mga user lang, o sinumang may access sa workspace

Ang mga user na may Viewer na role ay mananatiling pang-view lang.

Ibahagi at i-publish ang mga video
Kapag nakagawa na ng video, awtomatiko itong bubukas sa Share Page, kung saan maaari mong:

  • Lagyan ng password ang video
  • I-configure ang pangkalahatang mga pahintulot sa pag-access
  • Magdagdag o mag-edit ng mga caption

Maaari mo ring gamitin ang tab na Share para i-publish ang video sa web, para makapanood ang kahit sino ng view-only na bersyon nang hindi kinakailangang mag-sign in.

Kapag natapos mo na ang mga hakbang na ito, handa ka nang makipagtulungan sa iyong team sa HeyGen sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga miyembro, pagtalaga ng mga role, at ligtas na pagbabahagi ng content.