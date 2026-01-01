Checklist sa pag-setup para sa pangkalahatang user
I-set up ang iyong workspace (para sa Teams/Pro users)

Welcome to HeyGen Academy.
Ang unang hakbang para makapagsimula ay ang pag-set up ng iyong workspace. Sa prosesong ito, maaari mong likhain at i-customize ang iyong workspace para maging handa ito sa epektibong pakikipagtulungan ng iyong team.

I-access ang iyong workspace settings
Mula sa iyong HeyGen homepage, i-click ang arrow sa tabi ng iyong pangalan sa ibabang kaliwang sulok.

Sa ilalim ng Personal, makikita mo ang iyong personal na account.
Sa ilalim ng Workspace, makikita mo lahat ng HeyGen workspaces na sinalihan mo o naimbitahan ka.

Kapag unang beses kang gumawa ng personal na account, karaniwan ay nasa libreng plano ka. Kapag sumali ka na sa enterprise workspace ninyo, magkakaroon ka ng access sa lahat ng enterprise features at security settings.

Malalaman mong nasa enterprise workspace ka kapag nakita mo ang salitang Enterprise sa ibabang kaliwang sulok.

Gumawa at i-configure ang bagong workspace
Para gumawa ng bagong workspace, buksan ang menu sa ibabang kaliwa at pumunta sa Settings.

Sa mga setting ng iyong workspace, maaari mong:

  • Ilagay ang pangalan ng iyong workspace
  • Mag-upload ng logo
  • Magdagdag ng maikling paglalarawan
  • I-configure kung sino ang puwedeng sumali sa workspace
  • Kontrolin kung sino ang puwedeng mag-imbita ng mga bagong miyembro

Maaari mo ring i-enable ang AI-Assisted Watermarking para awtomatikong maglagay ng watermark sa lahat ng video na gagawin sa workspace.

Piliin kung sino ang puwedeng sumali sa iyong workspace
Mayroon kang tatlong opsyon para kontrolin kung sino ang may access sa iyong workspace:

  • Sinumang may email domain ng inyong kumpanya ay maaaring sumali nang awtomatiko
    Ang opsyong ito ay mainam para sa malalaking team o mga plan na may unlimited na seats. Sinumang gumagamit ng email domain ng inyong kumpanya ay maaaring mag-sign up, lampasan ang paywall, kumpletuhin ang onboarding, at awtomatikong makasali sa workspace nang hindi na kailangan ng approval.
  • Sinumang may email domain ng inyong kumpanya ay kailangang mag-request para makasali
    Inirerekomenda ang opsyong ito kung limitado ang inyong seats o kung nais ninyong magkaroon ng mas mahigpit na kontrol sa kung sino ang sasali. Ang mga gumagamit na may inyong domain ay maaaring humiling ng access, na maaari ninyong aprubahan o tanggihan.
  • Tanging mga miyembrong manu-manong inanyayahan lang ang makakasali
    Ang opsyong ito ang nagbibigay ng pinakamataas na antas ng kontrol at privacy. Ang workspace ay matutuklasan lamang ng mga user na direkta mong inaanyayahan.

Kapag natapos mo na ang mga hakbang na ito, kumpleto na ang pag-setup ng iyong workspace.
Pinangalanan mo na ang iyong workspace, nadagdag mo na ang iyong logo, at na-customize mo na ang mga setting para maipakita ang iyong brand.

Handa na ngayon ang iyong workspace, at maaari ka nang magsimulang mag-imbita ng mga miyembro ng team anumang oras na handa ka nang makipagtulungan.