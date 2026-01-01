Bli det ansikte som kunderna litar på i din marknad – utan kamera
Fastighetsaffärer bygger på förtroende, och förtroende skapas när du syns. Gör ditt ansikte, din röst och din lokala expertis till video som din marknad ser varje vecka. Helt utan kamera, team eller redigeringskunskaper.
Agenter
Skapade videor
Språk och dialekter
Alla videoformat din marknad behöver – med dig i huvudrollen
Objektpresentationer, marknadsuppdateringar, områdesguider och agentintroduktioner – inbyggt och klart att använda. Välj formatet som passar, så gör HeyGen det till en färdig video med din röst, redo att publiceras.
Bygg auktoritet på din marknad med återkommande videouppdateringar som gör dig till den självklara lokala experten.Skapa din egen video
Lyft exklusiva objekt med filmiska bilder i hög kvalitet som skapar känslomässig effekt och motiverar ett högre pris.Skapa din egen video
Skapa omedelbart förtroende hos köpare genom att sätta ditt ansikte och din röst på varje enskild annons.Skapa din egen video
”Att sitta framför en kamera rent fysiskt ger mig inte en krona. Det är när jag skriver manusen, presenterar dem och får ut dem som pengarna kommer in.”
Scott Henninger
Affiliate-mäklare
Tre steg till en
video som är du
Steg 1 – Spela in dig själv
Stå framför en kamera i 15 sekunder. HeyGen fångar ditt ansikte, din röst och ditt uttryck. Vilken telefon som helst, vilken bakgrund som helst.
Steg 2 – Välj format
Välj vilken video du behöver: marknadsuppdatering, guidad husvisning eller bostadsspotlight. Vi skriver manuset åt dig – eller så klistrar du in ditt eget.
Steg 3 – Publicera den
Gå igenom den färdiga videon, gör eventuella justeringar och dela den med din målgrupp. Formaterad för Instagram, Facebook eller YouTube.
Enhetlig video utan produktionskostnaderna
I en värld där video kommer först föredrar 75 % av alla husägare att anlita en mäklare som använder video. Problemet är inte att video är tekniskt svårt, utan att det kräver tid, budget, energi och att du är bekväm framför kameran – varje vecka.
Produktionshindret
Ingen tid, inget team, ingen utrustning och inga redigeringskunskaper. En enda video för en bostadsannons kan ta halva din dag.
Självförtroendebarriären
Du vill inte stå framför kameran varje dag eller bränna ut dig på det. Du är mäklare, inte skådespelare.
Distributionshindret
Varje plattform behöver sin egen version. Instagram, YouTube, TikTok och e-post. En video räcker inte.
Tröskeln för förtroende
AI-skräp urholkar din trovärdighet. När du vill bygga förtroende är fejkad video sämre än ingen video alls.
Visa dig som den lokala expert du är
Väx din verksamhet genom att visa upp dig själv. HeyGen för fastighetsmäklare är byggt för hur mäklare faktiskt arbetar, så att din synlighet inte längre konkurrerar med att få jobbet gjort.
Visa upp dig konsekvent
Fastighetsaffärer handlar om relationer. De bästa mäklarna vinner för att människor redan känner till dem innan de behöver dem. Gör ditt ansikte, din röst och din lokala expertis till återkommande video, så att närvaron inte längre konkurrerar med att göra själva jobbet.
Byggd för fastighetsbranschen
Utgå från de videor som mäklare redan gör: objektsgenomgångar, marknadsuppdateringar, områdesguider och mäklarpresentationer. Ingen tom skärm, ingen generell mall som måste anpassas till ditt arbete – bara format som redan används i fastighetsbranschen.
HeyGen White Glove
Med HeyGen White Glove skapas videorna åt dig, från början till slut. Skicka bara ett meddelande till oss så hjälper vi dig att planera, finslipa och skapa dina videor. Publicera varje vecka och bli ansiktet som köpare på din marknad känner igen och litar på. Endast tillgängligt för användare i USA.
Det är du, inte AI-skräp
Din video ska se ut och låta som du, eftersom ditt rykte står på spel. Ditt ansikte är ditt varumärke, och realism är det som gör det varumärket säkert att skala upp. Rankad som nr 1 för mest realistiska avatarer av G2, så att den agent din marknad ser verkligen är du.
Din närvaro, i stor skala
Ditt rykte står på spel i varje inlägg. Generiskt AI-innehåll som varken ser ut eller låter som du är sämre än inget innehåll alls. HeyGen för fastighetsbranschen är byggt utifrån en enda standard: Känns det som du?
Videorna din marknad väntar på att få se
Utgå från de format som agenter redan skapar. Ingen tom canvas, inga gissningar om vad du ska publicera.
Håll dig top of mind, utan ansträngning
Håll din kundkrets informerad och aktuell med återkommande avatarledda videor som gör lokala marknadsstatistik till innehåll du kan skicka varje vecka eller månad – utan att behöva sitta framför en kamera.
Var mäklaren som din marknad minns
Visa upp dig som den lokala expert du redan är, utan kamera, team eller det eviga veckoschemat.