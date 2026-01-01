Välkommen till din AI-videoguide för en snabbstart inom fastigheter
Har du objekt att sälja, ett marknadsområde att leda och ett personligt varumärke att bygga? Med HeyGen kan du direkt förvandla ditt ansikte, din röst och din lokala expertis till skalbart videoinnehåll i studiokvalitet på några minuter i stället för veckor.
Den här guiden hjälper dig att gå från idé till publicerad video och att stärka din närvaro, snabbhet och trovärdighet på din marknad. Du får lära dig hur du skapar din första video, upptäcker viktiga bästa arbetssätt och utforskar strategier för att skala upp din påverkan i varje objekt, varje kanal och varje köparcommunity du arbetar med.
Viktigaste användningsområdena: så använder fastighetsproffs HeyGen
HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en närvaromotor för mäklare, agenter och fastighetsförvaltare som vinner affärer genom förtroende och synlighet.
Marknadsuppdateringar
- Jim McDonner: Gick från att skapa 1–2 videor i veckan till 5 videor i veckan genom att bygga ett AI-drivet innehållssystem och stänger nu affärer med köpare som ska flytta till Memphis och Kalifornien och som hittade honom via utbildande YouTube-videor.
Cinematisk husrundtur
- Craig Veroni: ökade sitt Instagram-följartal 4x på 10 månader, når nu över 770 000 konton per månad genom att publicera 2 HeyGen Reels per dag, baserade på cinematiskt avatarinnehåll.
Objekt i fokus
- Scott Henninger: Byggde hela sin fastighetsverksamhet kring en YouTube-kanal som drivs av HeyGen-avatarer och stänger 25–30 affärer per år från videogenererade leads.
Läget för marknadsföring inom fastigheter
Det gapet är möjligheten. (NAR:s teknikundersökning 2025)
Video är inte längre valfritt. Det är grunden för hur köpare tar reda på information, väljer och litar på den mäklare de ringer först.
Utmaningen
- Traditionell videoproduktion kostar 500–2 000 USD eller mer per objekt, vilket inte är hållbart när du har flera objekt.
- De flesta agenter anger tid och kostnad som sina största hinder för att skapa konsekvent video.
- Flerspråkiga marknader kräver översatt innehåll som de flesta agenter inte kan producera till en rimlig kostnad.
- 46 % av mäklarna använder redan AI-genererat innehåll. 32 % har inte börjat än. Det gapet är möjligheten (NAR 2025 Technology Report).
Vad AI-video möjliggör
- Hastighet. Scott Henninger gick från en flerkamerauppsättning i vardagsrummet till en färdig video på under två timmar.
- Kostnadsbesparingar. Byt ut ett videografarbetsflöde för $2,000 mot ett HeyGen-abonnemang för under $50 i månaden.
- Skala upp.Batchproducera innehåll för flera listningar, marknader eller språk samtidigt.
- Konsekvens. Upprätthåll en regelbunden närvaro med video på alla kanaler utan att bli utbränd.
- Lokalisering. Betjäna spanska, mandarin-, vietnamesiska och andra köpargrupper på deras modersmål med ett klick.
Skapa din första AI-video
Introduktion
Ny på video eller testar du HeyGen för första gången? I det här avsnittet går vi igenom varje steg så att du snabbt kan skapa videor av hög kvalitet.
Innan du klickar på ”Skapa”, tydliggör ditt mål. Fråga dig själv:
- Mål: Vad vill du att den här videon ska uppnå? Exempel: skapa köpförfrågningar, bygga kännedom i ditt nätverk, vårda tidigare kunder, vinna en listingpresentation.
- Målgrupp: Vem pratar du med? Exempel: förstagångsköpare, säljare som byter upp sig, investerarkunder, ett flerspråkigt community.
- Distribution: Var kommer den här videon att finnas? Exempel: Instagram Reels, din listingsida, e-postutskick, YouTube.
- Hook: Vad kommer att fånga uppmärksamheten under de första sekunderna?
Proffstips
Behöver du en second opinion? Fråga ChatGPT eller Claude:
”Jag skapar en fastighetsvideo för [property type/market]. Mitt mål är [goal]. Min målgrupp är [audience]. Min hook är [hook]. Kan du föreslå sätt att göra den mer övertygande?”
Steg 1: Ställ in din HeyGen-arbetsyta för skalning
För enskilda fastighetsmäklare är ditt varumärke ditt ansikte utåt. Köpare och säljare väljer mäklare de litar på, och din AI-avatar är sättet du kan synas konsekvent i varje video utan att behöva filma varje gång.
Innan du skapar din första video, ställ in två saker:
- Din digitala tvilling. Det här är din viktigaste tillgång i HeyGen. En inspelning på 15 sekunder räcker för att skapa en avatar som ser ut och låter precis som du. Hoppa vidare till steg 2 för att göra detta först om du vill.
- Din varumärkesprofil. Lägg till din mäklerifirmas färger, logotyp och typsnitt så att varje video automatiskt följer ditt varumärke. Klistra in webbadressen till din mäklerifirmas webbsida för att automatiskt importera din varumärkesstil, eller ladda upp material manuellt.
Proffstips
Din digitala tvilling är ditt varumärke. Ju mer naturlig och uttrycksfull din inspelning är, desto bättre kommer din avatar att spegla din verkliga personlighet på skärmen.
Steg 2: Välj rätt AI-avatar
Din avatar är din närvaro på skärmen. Skapa en anpassad avatar som passar ditt varumärke, eller skapa din digitala tvilling på några minuter med HeyGens naturtrogna avatar-funktion för en extra personlig känsla!
Inom fastigheter är förtroende den valuta som vinner uppdrag. Avatar V, tränad på en 15 sekunder lång video av dig, ger den mest realistiska digitala tvillingen i full kropp och är det bästa valet för mäklare som bygger ett personligt varumärke. Avatar IV fungerar utmärkt för fotobaserade utseenden eller icke-mänskliga karaktärer och är standardmotorn.
Obs! HeyGen erbjuder också färdiga offentliga avatarer, om du vill komma igång innan din digitala tvilling är klar.
Typ av avatar
Du behöver
Du får
Bäst för
15 sekunders videoinspelning
En naturtrogen avatar som fångar just dina rörelser, gester och ansiktsuttryck. Drivs av Avatar V för full övre kropp och prestanda i filmisk kvalitet.
Agenter som vill ha sitt riktiga ansikte och sin närvaro i varje video. Det mest autentiska alternativet för personlig varumärkesbyggande.
1 foto
En realistisk avatar skapad från en stillbild, med AI-genererade rörelser och läppsynk. Drivs av Avatar IV.
Agenter som inte har videomaterial tillgängligt eller vill ha en snabb startpunkt.
Standardavatar
Ingen inspelning behövs
En färdig avatar från HeyGens bibliotek, tillgänglig i en mängd olika stilar och språk.
Agenter som vill komma igång direkt utan att skapa en egen avatar.
Genererad avatar
Textprompt
En helt AI-genererad avatar med anpassat utseende, rörelser, röst och läppsynk.
Varumärkesmaskotar, fiktiva personligheter eller icke-mänskliga karaktärer.
Tips
Använd HeyGens generating looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt. Placera dig själv i en lyxfastighet, vid ett lokalt landmärke eller på ditt mäklarkontor utan att lämna skrivbordet.
Best practice: skapa den perfekta digitala tvillingen
Kvalitet in ger kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och prompts är, desto mer realistisk och genomarbetad blir din avatar. Allt som finns med i din träningsvideo – från gester till ansiktsuttryck och röstläge – kommer att synas i slutresultatet.
Typ av avatar
Du behöver
Best practice
15-sekundersvideo
Spela in med en smartphone i cinematiskt läge eller 4K. Använd en enkel bakgrund med naturligt ljus. Var uttrycksfull – den energi du lägger in är den energi du får tillbaka. Undvik att täcka ansiktet eller bära stora accessoarer.
1 foto
Professionell porträttbild på bara dig, väl upplyst och i hög upplösning. Undvik solglasögon, hattar, filter eller andra personer i bild.
Tips specifikt för fastighetsbranschen
Spela in din utbildningsvideo i den klädstil du vill att ditt varumärke ska förknippas med, oavsett om det är business professional eller business casual. Din avatar kommer att spegla den stilen i varje video du skapar.
Best practice: skapa högkvalitativa anpassade AI-röster
HeyGen har ett omfattande bibliotek med färdiga AI-genererade röster på över 175 språk, dialekter och känslolägen, men ibland är en anpassad röstklon som låter exakt som du ett starkare alternativ för att bygga förtroende hos kunder inom fastighetsbranschen.
Anpassad rösttyp
Skapandemetod
Bäst för
Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar
eller
Realistisk röstklon baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.
En röstklon som låter precis som du
Textprompt som anger attribut (ålder, accent, kön, ton, tonhöjd, känsla)
Fullt AI-genererad röst baserad på prompt.
En konsekvent varumärkesröst som inte är din, för innehåll för hela teamet eller byrån
Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistisk röstklon tränad på din riktiga röst och dina intonationer. Finjusteringskontroller varierar beroende på tjänst. Ett bra alternativ för en digital tvilling, men kräver oftast en extra kostnad.
Mer detaljerad finjustering
För bästa röstkvalitet ska du börja med bra källjud. Så här får du till en riktigt bra inspelning:
• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 6–8" från munnen
• Spela in i en tyst, störningsfri miljö
• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslomässigt uttryck
• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)
Vill du fördjupa dig mer?
→ Den kompletta guiden till hyperrealistisk anpassad röstkloning
Best practice: prompta som ett proffs
Prompting är metoden att noggrant formulera och iterera textinstruktioner (kallade prompts) som används för att styra AI-verktyg att skapa innehåll från grunden, till exempel bilder, rörelse eller ljud.
Prompting är en kraftfull färdighet för alla som skapar med AI. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa effektfulla videor där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att experimentera och förbättra steg för steg.
Funktion
Funktion
Använd det till
Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel
Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck
Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)
Skapa anpassade röster
Bästa arbetssätt för prompts
Var specifik
Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.
Start with structure
Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.
Ta med sammanhang och avsikt
Låt AI:n veta syftet: Är det för en produktdemo? En annons i sociala medier? En guide? Kontexten hjälper till att anpassa resultatet.
Use descriptive language
Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).
Iterate & refine
Nöj dig inte med första försöket. Små justeringar i dina prompts kan ge betydligt bättre resultat i alla medietyper!
Rekommenderade arbetssätt för prompts kan variera lite beroende på vad du skapar
Utforska resurserna nedan för att fördjupa dig i varje typ och få ut så mycket som möjligt av dina prompts!
Steg 3: Välj din startpunkt
När du öppnar HeyGen som fastighetsmäklare visar din startsida fyra videoformat som är framtagna specifikt för ditt arbete. Var och en är en genväg till en färdig, publiceringsklar video.
Format
Vad den skapar
När du ska använda det
Marknadsuppdatering
En professionell avatarledd video som levererar lokala marknadsstatistik och insikter till ditt nätverk
Veckovis eller månadsvis marknadsuppdatering för e-post, Instagram eller YouTube
Cinematic Home Tour
En filmkvalitativ bostadspresentation som använder Avatar Shots och Seedance 2 för att skapa cinematiska scener i produktionsklass
Lyxobjekt eller andra bostäder där den visuella kvaliteten är den främsta säljpunkten
Guidad visning i hemmet
En genomgångsbaserad video med din avatar som värd på skärmen, som berättar om fastighetens egenskaper
Standardannonseringsvideor där du vill ha din personliga närvaro i fokus
Listing Spotlight
En kortfattad, avatarberättad översikt av objektet med bostadsbilder och b-roll, perfekt för sociala medier och MLS-sidor
Snabb objektsbeskrivning klar före första visningen
Använda Video Agent
Letar du inte efter något av de fyra formaten ovan? Du kan också använda Video Agent för att beskriva vad du vill ha med vanlig text. Skriv in information om din annons, målgrupp eller videotema så skapar HeyGen automatiskt ett komplett utkast (manus, avatar, visuellt innehåll och röstpålägg).
Eftersom videor för bostäder kräver precision (rätt pris, adress, områdesdetaljer och CTA) ska du alltid ta utkastet till AI Studio innan du publicerar. I AI Studio kan du granska och redigera manuset rad för rad, byta b-roll, justera undertexter och finjustera varje detalj innan export.
For prompting tips and creative workflow ideas, check out the Video Agent prompting guide.
Vill du fördjupa dig? Lär dig hur du använder Video Agent i HeyGen Academy.
Varför den passar dig perfekt
Uppgift
Manusförfattande
Visuellt innehåll
Berättarröst
Redigering
Undertexter
Video Agent handles it for you
Gör ditt ämne eller din prompt till en tydlig och engagerande berättelse
Väljer automatiskt stockvideo eller bilder som passar din ton och ditt tema
Lägger till naturliga, känsloanpassade voiceovers på över 175 språk
Hanterar tempo, övergångar och timing automatiskt
Skapar korrekta undertexter för tydlighet och tillgänglighet
Pro tip: Treat prompts like your creative brief. The clearer your idea, the smarter the Agent becomes. Use specific prompts like:
- “Create a 90-second explainer video on building a personal brand using digital avatars.”
- ”Sammanfatta mitt senaste nyhetsbrev som ett 1-minuts TikTok-manus.”
- “Generate a product launch video with upbeat pacing and energetic tone.”
Tänk på prompts som samtal med din redaktör – ju mer detaljer du ger, desto bättre blir resultaten.
Proffstips för filmiska resultat
- Craft a clear brief. Think of your prompt as your creative direction, including tone, format, and goal.“Create a 90-second explainer on building a personal brand with digital avatars.”
- Använd starka visuella inslag.Ladda upp egna produktklipp eller B-roll för en mer personlig känsla.
- Iterera snabbt.Förhandsgranska, justera och skapa om – Agenten lär sig av din feedback.
- Bli global. Lokaliserar direkt med flerspråkigt röststöd.
- Add your avatar. Combine Video Agent with your HeyGen avatar for a cohesive brand.
Genväg: Använd Video Agent för ditt första utkast och finslipa eller anpassa sedan i AI Studio (steg 5). Det är det snabbaste sättet att omvandla rå kunskap till en färdig, publiceringsklar video.
Vill du fördjupa dig?
→ Utforska de här härnäst:
Best practice: finjustera din video i AI Studio
Want more control over what Video Agent generated? Take it into AI Studio. This is where you can review and edit every detail before your video goes live.
I AI Studio kan du:
- Redigera manus rad för rad. Kontrollera att fastighetsadress, pris, områdesnamn och alla viktiga detaljer stämmer.
- Byt ut eller skapa b-roll. Ersätt valfri scen med en bostadsbild, stockvideo eller AI-genererad b-roll utifrån en textprompt.
- Adjust captions and text overlays. Make sure on-screen text matches your brand style and is easy to read.
- Finjustera din avatars framförande. Använd Voice Director för att justera ton och tempo, eller Pauses and Pronunciation för att rätta till namn eller adresser som låter fel.
Du kan också skriva eller redigera manus från grunden med HeyGens inbyggda AI Script Writer (skriv "/" i manuspanelen för att öppna Quick Commands och välja Script Writer), eller skriva utanför HeyGen med ChatGPT, Claude eller Gemini och klistra in det.
Om du skriver eller finslipar ett manus med AI hjälper de här stegen dig att snabbt få ett bra resultat:
- Steg 1: Börja med en tydlig prompt. Berätta för AI:n vilken typ av video du ska skapa (objektsvideo, marknadsuppdatering, köparguide), vem den är för, målet och tonen.
- Steg 2: Lägg till dina viktigaste detaljer. Inkludera fastighetsadressen, nyckelfunktioner, pris, område, antal dagar på marknaden eller vilka datapunkter som än är centrala.
- Steg 3: Be om rätt struktur. Se till att manuset är skrivet för att talas, är lätt att läsa och känns samtalstonat, inte formulerat som en objektsbeskrivning.
- Steg 4: Granska och förbättra. Förhandsgranska videon och redigera sedan manus direkt i tidslinjen. Förfina utifrån det du ser och hör.
Exempel på promptar för ändringar:
- ”Få detta att låta mer självsäkert och engagerande.”
- "Add a stronger opening hook."
- "Simplify the ending and make the CTA more actionable."
- "Give me a 30-second version focused on the top 3 features."
Pro tip:
Använd AI som din medförfattare, inte som ersättare. De bästa manusen kombinerar din lokala expertis med AI:s snabbhet. Du står för insikten, AI står för finslipningen.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
Nu är det dags att väcka din video till liv i HeyGens AI Studio. Utforma din video med tydlighet och bra flöde i åtanke.
- Designa dina scener på några minuter med hjälp av Brand Kit eller mallarna du skapade i steg 1.
- Reinforce your message with on-screen text, like price, address, or a CTA, and trigger them to appear with animation.
- Browse HeyGen's stock media library for high-quality b-roll, or generate cinematic b-roll from a text prompt using AI video models built directly into AI Studio.
- Använd Avatar Shots för att placera din avatar i cinematiska scener med filmkvalitet, perfekt för exklusiva bostadsvideor eller innehåll för lyxvarumärken.
- Använd premiumövergångar mellan scener för att ge din video en mjuk, professionell finish.
- Lägg till och anpassa undertexter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
- Use Auto Edit to automatically remove filler words, pauses, or unwanted takes from any footage you bring in.
Pro tip
För visningsvideor kan du prova att lägga din avatarintroduktion ovanpå ett foto av bostaden eller AI-genererad exteriör-b-roll som bakgrundsscen. Det ger köpare en direkt visuell referenspunkt redan innan de ens har sett bilderna på MLS. För flerspråkigt innehåll kan du använda den flerspråkiga spelaren för att samla alla översatta versioner i en delningslänk med en rullgardinsmeny.
Vill du fördjupa dig? HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom alla redigeringsfunktioner
Best practice: justera uttal, känslor och intonation
Behöver du att din avatar låter helt rätt? Manus för fastigheter innehåller gatunamn, områdesnamn och lokala landmärken som AI kan uttala fel. HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera röstpålägg för ett naturligt och träffsäkert resultat.
Feature
Så här fungerar det
Best for
Pauses and pronunciation
Add pauses and adjust pronunciation directly in the script panel
Att få gatunamn, områdesnamn och namn på bostadsområden rätt
Röstspegling
Upload or record audio with your preferred tone and pacing; any avatar delivers it in their own voice
Matching the exact energy you'd use in a listing presentation or buyer consultation
Voice director
Shape emotion and tone with the click of a button
Skruva upp värmen och entusiasmen i en ny bostadsannons, eller skapa lugn och trygghet i en köparguide
Custom voice clone emotions
Upload extra recordings with different emotional tones for your clone
Lägg till större omfång i din personliga röstklon
Vill du se det i praktiken?
Strategies to scale your communication impact
Whether you're growing your sphere, testing what converts, or reaching new buyer communities, these advanced tools help real estate professionals scale with precision.
Optimera och iterera som ett proffs
Create multiple versions of your listing hook, CTA, or intro and compare results.
- Duplicate scenes to test different property highlights or angles.
- Byt avatarer eller röster för att se vilken ton köpare reagerar bäst på.
- Measure watch time, clicks, and inquiry rates to keep what works.
Go global with translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled, like brokerage name pronunciation or neighborhood names.
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Publicera med den flerspråkiga spelaren. Den ger en delningslänk med en språkrullgardin för varje renderad översättning i mappen.
Pro tip
Skapa din annonsvideo en gång på engelska och generera sedan spanska, mandarin- och vietnamesiska versioner på några minuter. Publicera alla tre med en enda bildtext: ”Intresserad? Titta på ditt språk nedan.”
Personalize at scale
Add a personal touch to your buyer follow-ups, seller outreach, or sphere campaigns with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the recipient's name, neighborhood, or price range, you create a unique, more engaging experience for each contact.
Pair it with your CRM integrations on HubSpot, Zapier, Make, and Clay for a fully automated video outreach workflow, and use Batch Mode to produce hundreds of personalized videos at once from a spreadsheet.
Gör koncept visuella
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- Stockmedia + skärmar: Förstärk lärandet med exempel, B‑roll eller överlägg med bilder och slides.
Turn one video into eight pieces of content
De flesta som skapar innehåll inom fastigheter behöver inte bara fler idéer. De behöver bättre system. För när du väl har byggt rätt system blir det mycket enklare att vara konsekvent.
The most powerful workflow in real estate content right now isn't filming more. It's getting more value from every video you already made. Here's how to turn one listing walkthrough into eight pieces of content inside HeyGen, without recording again.
Step 1: Extract shorts with AI Clipping
Ladda upp din källvideo till AI Clipping. Det analyserar automatiskt ditt material och hittar de starkaste fristående ögonblicken, utan att du behöver skrolla manuellt genom en tidslinje. Välj längd på klippet (under 30 sekunder, 30 till 60 sekunder eller längre), utdataformat (vertikalt, liggande eller kvadratiskt) och undertexter. En genomgång av en bostadsannons kan bli 3 till 5 shorts som är klara att publicera.
Steg 2: Skapa hook-varianter med Avatar V / Avatar Shots
Om en av dina shorts presterar bra men du vill testa en annan öppning behöver du inte spela in igen. Använd Avatar V eller Avatar Shots för att skapa en ny hook-version av samma klipp. Med Voice Director kan du justera enskilda ord eller meningar utan att bygga om hela videon.
Steg 3: Översätt ditt starkaste klipp
Take your best performing short and run it through Translate Videos. Select Spanish, Mandarin, Vietnamese, or any of the 175+ available languages. Your avatar delivers the content natively in the target language, no re-recording, no dubbing, no translator needed. One video now reaches an entirely new buyer audience.
Step 4: Generate a standalone AI avatar video from the transcript
Your video transcript is already full of content. Head to Projects, open your video, and click Transcript to get the full text. Pull a strong line or section, paste it into Avatar Shots with your Avatar V twin, and generate a new standalone video. Same expertise, different angle, no camera required.
Steg 5: Gör om transkriptet till inlägg i sociala medier
Take a useful section of the transcript, clean it up slightly, and publish it as a LinkedIn post, an X post, an email newsletter, or a market insight caption. Your original video is now generating content outside the video format entirely.
1 visningsgenomgång blir 1 lång video + 3 korta videor + 1 hook-variant + 1 översatt klipp + 1 AI-avatarvideo + 1 inlägg i sociala medier = 8 innehållsdelar
And that is nowhere near the limit. The goal isn't to create more content by working harder. It's to build a system that multiplies the value of every video you already make.
Watch the full workflow: Turn one real estate listing into 8 pieces of content with HeyGen
Användningsområde 1: marknadsuppdateringar
Perfekt för:
Agents building a sphere of influence, team leaders staying top-of-mind with past clients, and brokerages positioning their brand as the local market authority.
The opportunity
The agents who win referrals are the ones who stay top-of-mind between transactions. A weekly or monthly market update video is the highest-leverage way to do that. Most agents summarize market data in a PDF or a long caption. A 90-second video of your avatar delivering the same insights creates a fundamentally different level of connection, and it works on every major platform.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V för att leverera uppdateringar som dig själv
- PPT/PDF to Video to convert your existing market data slides automatically
- AI Clipping to extract the most shareable moments for social clips
- Video Podcast to generate a multi-avatar market discussion from your data report
- Translate Videos to publish in multiple languages for multilingual farm areas
- Batch Mode to produce neighborhood-specific versions of the same update template with different variables
Kundberättelse
Jim McDonner började arbeta inom fastigheter efter att ha gått i pension från USA:s flotta och upptäckte att han konkurrerade med över 4 000 licensierade mäklare i nordvästra Arkansas, en av landets snabbast växande marknader, där ungefär 40 nya invånare flyttar in varje dag.
Innan HeyGen kunde det ta nästan en hel dag att skapa en enda video. Även efter att ha anlitat en professionell videograf för att producera en serie på 12 videor publicerade han bara en eller två i veckan och hoppade ofta över hela veckor.
"It wasn't very consistent. It's no wonder my channel didn't get any traction." Jim McDonner
After completing an AI certification course, Jim built a workflow that is now almost entirely automated. He uses Manus to research market trends, ChatGPT to draft scripts, Gamma to build buyer and relocation guides, and HeyGen's Video Agent to produce polished videos using his brand assets.
”Jag kan lägga tre, fyra timmar som mest en måndagsmorgon och skapa videor för en hel vecka och schemalägga dem i förväg.” Jim McDonner
His educational approach has steadily shifted his audience toward buyers aged 25 to 45. One educational listing campaign helped sell a $650,000 property in just seven days. Another video attracted relocation buyers from Memphis, and a campaign targeting California generated inquiries from buyers planning to move to Northwest Arkansas.
”Jag hade aldrig nått i närheten av den publik jag har nått.” Jim McDonner
Läs hela berättelsen: Hur Jim McDonner använder HeyGen för att sticka ut på en snabbväxande bostadsmarknad
5 videor per vecka, upp från 1 till 2 | 3 till 4 timmar för att skapa en hel veckas innehåll | 1 000+ YouTube-prenumeranter
Användningsområde 2: Filmisk hemmavisning
Perfect for:
Agents listing premium or luxury properties, brokerages building a high-production brand, and any agent who wants their content to stand out visually in a crowded social feed.
The opportunity
De flesta bostadsannonsernas videor filmas med mobiltelefon eller läggs ut på en videograf för hundratals dollar per inspelning. En filmisk visning av hemmet med HeyGen ger videoproduktion i filmkvalitet till en bråkdel av kostnaden och tiden, med Seedance 2-drivna Avatar Shots som placerar din avatar i visuellt imponerande miljöer som matchar bostadens karaktär.
The result looks like a proper production. The process takes minutes.
Rekommenderade arbetssätt:
- Matcha scenen med bostaden. Använd Generating Looks för att briefa Avatar Shots om bostadens stil: modern och minimalistisk, varm och traditionell, kustnära, urban. Bakgrunden ska kännas som hemmet.
- Koppla ihop avatarberättandet med material från bostaden. Lägg ditt Avatar Shot ovanpå faktiska bilder från annonsen eller AI-genererad exteriör-b-roll för att förankra köparna i den riktiga bostaden innan de mer cinematiska inslagen tar över.
- Use picture-in-picture for narration. Keep your avatar visible as a picture-in-picture narrator while property visuals play in the background. It maintains your personal presence without dominating the frame.
- Håll det premium. Cinematiska rundturer i hemmet är inte rätt plats för tunga textöverlägg eller snabba klipp. Låt bilderna tala. Använd långsamma övergångar och rena texter.
- Lead with the lifestyle. Open with the feeling of the property before the specs: the light, the space, the neighborhood energy. Buyers decide emotionally first.
Viktigaste funktionerna:
- Avatar Shots (Seedance 2): avatar-scener i filmkvalitet som skapas från en textprompt, det centrala verktyget för att producera cinematiska rundturer i hem
- Generating Looks: match your avatar's backdrop and setting to the property's character with a text prompt
- Generativ B-roll: skapa cinematiska, fastighetsnära visuella klipp från en textprompt (Sora 2 / Veo 3.1) direkt i AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin as the on-screen narrator
- Picture-in-picture layout: keep your avatar present as a narrator while property visuals fill the frame
- Auto Edit: clean up any recorded walkthrough footage before layering it with avatar narration
- Översätt videor: skapa den cinematiska rundturen på flera språk för internationella eller flerspråkiga köpare
Pro tip
For a luxury property, generate 3 to 4 different Avatar Shots that match the home's aesthetic (interior warmth, exterior architecture, neighborhood lifestyle), and use them as scene transitions between narrated highlights. It gives the video a full production feel without a crew.
Customer story
Craig Veroni is a real estate agent in Vancouver, British Columbia, covering North Vancouver, West Vancouver, and the city itself. Before real estate, he spent more than a decade as a professional film and television actor, and video had always been at the center of his business.
After a fire and flood forced his family out of their home for nearly a year, his video production came to a complete halt.
”Vi hade varit borta från vårt hus i ungefär nio månader. Jag kunde inte producera något innehåll. Jag hade ingen utrustning.” Craig Veroni
When he saw fellow agents using HeyGen to grow new social channels with AI avatars, he was skeptical. Over three days in a small training group, he built his digital twin, refined his workflow, and published his first Instagram Reel.
"I was freaked out because I'm known for my video. I thought people were going to hate this." Craig Veroni
The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
”Kontakten fungerade.” Craig Veroni
Read the full story: How Craig Veroni scaled his real estate marketing with HeyGen
4x Instagram followers in 10 months | 2 Reels published per day with HeyGen | 770,000+ accounts reached monthly
Användningsfall 3: Exponera din annons
Perfekt för:
Individual agents, team leads, listing coordinators, and brokerage marketing teams.
Möjligheten
Video listings generate up to 403% more inquiries than photo-only listings, but most agents produce zero video because of cost and time. A listing spotlight with HeyGen delivers a professional, avatar-narrated overview in under 10 minutes, ready before the first showing.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
Best practices:
- Create before the first showing. Have your listing spotlight live before you post to the MLS — buyers doing pre-market research will find it immediately.
- Lead with lifestyle, not specs. Buyers can read the spec sheet. Tell the story: the morning light in the kitchen, the walk to the coffee shop, the neighborhood vibe.
- Använd bild-i-bild-berättande. Håll din avatar synlig i hörnet som berättare medan bilder på bostaden och b-roll spelas upp i bakgrunden. Det gör videon mer personlig utan att skymma det visuella innehållet.
- Håll den under 90 sekunder.Spara längre format till lyxobjekt. 60 till 90 sekunder är den optimala längden för de flesta annonser.
- Generate multilingual versions immediately. If your market has a significant Spanish or other-language buyer community, translate the spotlight right after you publish the English version.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin delivers the listing narration as you
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- Generating Looks: place your avatar in a backdrop that matches the property's style
- Generativ B-roll: skapa cinematiska, fastighetsnära visuella klipp från en textprompt
- Översätt videor: en listningsspotlight, över 175 språkversioner
- Captions: essential for silent autoplay on social and listing platforms
Tips
Script structure that works: Hook (something surprising or vivid, 10 seconds), Property highlights (3 to 4 features led with lifestyle benefit, 40 seconds), Neighborhood (walkability, schools, amenities, 20 seconds), CTA (one clear next step, 10 seconds).
Kundberättelse
Scott Henninger has helped buyers relocate to northeast Tennessee and southwest Virginia for nearly two decades. Today, his YouTube channel is the engine behind his entire business: 85 to 90 percent of his clients find him through educational videos about moving to the region.
Before HeyGen, every video required Scott to transform his living room into a temporary studio: multiple cameras, a DSLR with teleprompter, careful lighting management. Because everything had to be assembled and taken down each time, he sometimes went months without publishing.
"Anytime I start posting videos again, business takes off." Scott Henninger
After switching to HeyGen, Scott now records his audio, uploads it into HeyGen to generate his avatar video, and finishes the project in Final Cut Pro with graphics, b-roll, and titles.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
Sedan han började använda HeyGen har Scotts videor samlat på sig ungefär 20 000 visningar. Bara en tittare har någonsin föreslagit att videorna kan vara AI-genererade. I dag stänger han 25 till 30 affärer per år, och nästan alla de kunderna hittar honom via YouTube innan de ens bokar ett samtal.
"Sitting in front of a camera physically doesn't make me a cent. Writing the scripts and presenting them and getting them out, that's where the money comes in." Scott Henninger
Read the full story: How Scott Henninger uses HeyGen to turn video into a real estate growth engine
3 hours saved per filming session | 2 hours to produce a 10 to 15-minute YouTube video | 25+ homes sold annually through YouTube-generated leads