Seedance 2.0: Din digitala tvilling i filmisk rörelse
Seedance 2.0 är nu integrerat i hela HeyGen. Skapa kompletta AI-digitaltvillingvideor med din verifierade avatar som rör sig genom filmiska sekvenser, skapa uppseendeväckande b-roll från en enda prompt och förläng valfri scen med exakt kontroll över första och sista bildrutan. Professionell filmisk AI-video, inget team behövs.
Tre verktyg, en plattform. Välj hur du skapar
Seedance 2.0 är integrerat i tre olika verktyg i HeyGen. Varje verktyg är byggt för ett eget kreativt arbetsflöde. Använd ett eller kombinera alla tre.
Placera din digitala tvilling i filmisk Seedance-video
Avatar Shots låter dig skapa filmiska scener där din verifierade Digital Twin rör sig, gestikulerar och agerar i Seedance-genererat videomaterial. Välj valfri miljö, kameravinkel eller rörelsetyp med naturtrogen rörelse och konsekvent, låst karaktär genom varje tagning.
Naturtrogen karaktärsrörelse
Går, gestikulerar och agerar med verklig tyngd och trovärdighet i varje scen.
Konsekvent likhet mellan tagningar
Ansikte, kläder och visuell identitet förblir låsta från första till sista bildrutan utan morfning eller detaljförändringar.
Flera avatarer i en scen
Placera flera verifierade Digital Twins i en och samma filmiska scen med synkroniserade rörelser för varje karaktär i bild.
Valfri bakgrund, valfri bildtyp
Dollyrörelser, kranåkningar, FPV, breda etableringsbilder och närbilder med ett filmiskt kameraspråk som svarar på din prompt.
Din identitet är fullt skyddad. Seedance tillåter inte mänskliga ansikten via sitt offentliga API. HeyGens egen infrastruktur för samtycke och identitetsverifiering är anledningen till att din verifierade Digital Twin kan synas i Seedance-material när ingen annan plattform kan erbjuda detta.
Gå från en prompt till en komplett, färdig video
Video Agent tar din prompt och skapar en komplett video utifrån den – manus, struktur, redigering och voiceover. Digital Twin i filmisk Seedance-footage blandas automatiskt in för en färdig video som är redo att publiceras.
Från manus till färdig video
Skriv din prompt eller klistra in ditt manus så skapar Video Agent strukturen, väljer klippen och levererar en färdigredigerad video.
Upp till tre minuter per video
Tillräckligt lång för att förmedla ett tydligt budskap, tillräckligt kort för att behålla uppmärksamheten, med filmiska Seedance-klipp som automatiskt sätts ihop.
Struktur, tempo och redigering sköts åt dig så att du kan publicera direkt till valfri kanal utan extra produktionsarbete.
Verifierad identitet, inbyggt
Varje video använder din verifierade Digital Twin och skyddas av HeyGens egen infrastruktur för samtycke.
Byggd för stora volymer utan att kompromissa med kvaliteten. Video Agent är utformad för team och kreatörer som behöver producera konsekvent över kampanjer, kurser och kanaler.
Skapa cinematiska b-roll-klipp från en prompt eller en referensbild
AI-videogeneratorn ger dig direkt tillgång till Seedance 2.0 för text-till-video- och bild-till-video-generering. Beskriv en scen, ladda upp en referens och få filmisk video i premiumkvalitet med exakt kontroll över första och sista bildrutan.
Text till cinematiska b-roll-klipp
Beskriv en valfri scen så skapar Seedance filmisk videomaterial med regissörsnivå på kamerakontroll och fysikaliskt korrekt rörelse.
Referensbild till videomaterial
Ladda upp ett produktfoto, en platsbild eller någon annan visuell referens och behåll utseende, känsla och motiv konsekvent i varje bildruta.
Kontroll över första och sista bildrutan
Ställ in exakt var en scen börjar och slutar, och låt Seedance skapa allt däremellan med sömlös visuell kontinuitet.
Studiokvalitet med en enda prompt
Skapa b-roll som känns inspelad på plats med ett helt team, med dynamisk ljussättning, realistisk fysik och filmisk kamerarörelse.
Cinematisk b-roll är inte längre en budgetfråga, utan en prompt. När ribban höjs, finjustera din kreativitet. Använd Seedance 2.0 för att bygga in det som tidigare var omöjligt i varje bildruta.
Filmisk video för alla användningsområden
Från kompletta varumärkesvideor till uppseendeväckande innehåll för sociala medier ger Seedance 2.0 i HeyGen dig material av professionell kvalitet för alla format och målgrupper.
Varumärkes- och produktvideor
Skapa kompletta varumärkesanpassade videor med din Digital Twin som presenterar i filmiska miljöer. Pitchdeck, produktlanseringar och företagsmeddelanden med produktionskvalitet som matchar ditt varumärke.
Innehåll för sociala medier och annonser
Skapa cinematiska b-roll- och avatarbilder som får folk att stanna upp i flödet. Lägg in produktreferenser, platsreferenser eller stilreferenser så skapar Seedance material som matchar din kreativa brief exakt.
Utbildning och träning
Skapa kompletta utbildningsmoduler och utbildningsinnehåll med din Digital Twin. En enda prompt skapar en strukturerad, färdigredigerad video på upp till tre minuter, redo att bäddas in i valfritt LMS eller annan lärplattform.
Thought leadership och varumärke
Publicera konsekvent utan att behöva vara framför kameran varje gång. Din verifierade Digital Twin levererar ditt budskap i filmiska miljöer med den realism och närvaro som din publik förväntar sig av ditt personliga varumärke.
Produktdemonstrationer och showcases
Ladda upp en produktbild och skapa filmisk video runt den. Dynamisk ljussättning, realistiska rörelser, flera vinklar. Uppseendeväckande produktinnehåll utan Studio, fotograf eller produktionsbudget.
Innehåll med flera personer och paneler
Placera flera verifierade avatarer i en och samma filmiska scen. Skapa konversationer, intervjuer och panelinnehåll med konsekvent utseende och synkroniserade rörelser för varje karaktär i bild.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är Seedance 2.0 i HeyGen?
Seedance 2.0 är en modell för AI-videogenerering som är integrerad i hela HeyGen och gör att du kan skapa cinematiska videor där din verifierade Digital Twin rör sig genom dynamiskt material med professionella kamerarörelser och realistiska rörelser.
Vilka är de tre verktygen i HeyGen som använder Seedance 2.0?
Avatar Shots placerar din Digital Twin i filmiska scener, Video Agent skapar kompletta videor från en enda prompt och AI Video Generator skapar filmisk b-roll från text- eller bildprompter.
Kan jag använda flera avatarer i en scen med Seedance 2.0?
Ja, både Avatar Shots och Video Agent stöder flera verifierade Digital Twins i en och samma filmiska scen, med synkroniserade rörelser och konsekvent likhet mellan alla karaktärer.
Hur skiljer sig Avatar Shots från AI-videogeneratorn?
Avatar Shots fokuserar på att placera din verifierade Digital Twin i filmisk Seedance-video med karaktärsrörelser och gester, medan AI Video Generator skapar filmisk b-roll från prompts eller referensbilder utan att kräva en avatar.
Vad gör HeyGen till den enda plattformen med verifierade mänskliga ansikten i Seedance?
HeyGen har inbyggd infrastruktur för förstahandssamtycke och identitetsverifiering, vilket gör att verifierade Digital Twins kan visas i Seedance-material när inga andra plattformar kan erbjuda den här möjligheten.
Hur långa kan videor vara med Video Agent?
Video Agent skapar kompletta, färdiga videor på upp till tre minuter med automatisk manusstruktur, redigering och voiceover.
Vad är kontroll av första och sista bildrutan i AI-videogeneratorn?
Kontroll över första och sista bildrutan låter dig ange exakt var en scen börjar och slutar, och Seedance skapar allt däremellan med sömlös visuell kontinuitet.
Kan jag använda referensbilder med Seedance 2.0?
Ja, AI-videogeneratorn låter dig ladda upp produktbilder, platsbilder eller andra visuella referenser för att behålla utseende, känsla och motiv i varje bildruta av den genererade videon.
Vad du än vill skapa kan du skapa det nu
Seedance 2.0 används i Avatar Shots, Video Agent och AI-videogeneratorn. Den mest filmiska AI-videomodellen i världen finns nu i varje verktyg du skapar med. Rankad som nummer 1 för realism på G2. Din digitala tvilling, din verifierade identitet, din berättelse.