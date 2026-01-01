HeyGen vs D-ID:
Vilken AI-videogenerator är bäst?
Upptäck hur HeyGen gör det möjligt för företag att skapa säkra AI-videor i studiokvalitet för ledningskommunikation, regelefterlevnad, onboarding och omfattande Learning and Development. Byggt för företags IT-krav med SOC 2 Type II-anpassning, SSO och LMS-integration hjälper HeyGen globala organisationer att ta fram varumärkesanpassat utbildningsinnehåll på över 175 språk och dialekter på några minuter i stället för veckor, samtidigt som full styrning och kontroll behålls.
Säkerhet och åtkomstkontroll i enlighet med företagsstandarder
Direkt LMS-integration för smidig driftsättning
Flerspråkig skalbarhet för att stärka en global arbetsstyrka
HeyGen används av över 170 000 team, från startups till Fortune 100-företag
HeyGen
D-ID
Primärt fokus för större företag (L&D, utbildning, kommunikation, marknadsföring, försäljning)
Yes
No
Avatarrealism (helkropp, hyperrealistisk vs. porträtt/närbild)
5/5
4/5
Språk som stöds (med läppsynk och röstkloning)
175+
120+
SCORM-export (inbyggt med slutföranderegler)
Yes
No
LMS-integration (HTML-inbäddning, livesynk, Workday, Moodle)
Yes
No
Interaktiva avatarer (inbäddningsbara i LMS/intranät)
Yes
No
Grenade scenarier / quiz
Yes
No
PPT/PDF till video
Yes
No
Anpassad avatar och röstkloning
Yes
No
Videoagent (högvolym-automatisering av arbetsflöden)
Yes
No
Varumärkessats & versionskontroll (centraliserat, flera avdelningar)
Yes
No
RBAC (rollbaserad åtkomstkontroll)
Yes
No
SSO / SAML (med SCIM-provisionering)
Yes
No
SOC 2 Typ II
Yes
No
GDPR-efterlevnad
Yes
No
ISO 42001 (AI-styrning)
No
No
CCPA-efterlevnad
Yes
No
Data används INTE för AI-träning (tydlig garanti)
Yes
No
Granskningsloggar
Yes
No
MFA
Yes
No
SCIM-provisionering
Yes
No
API för automatisering (REST API, programmatisk videogenerering)
Yes
No
CRM/LMS/MarTech-integrationer (HubSpot, Zapier, Make, n8n)
Yes
No
Intern kommunikation (HR, förändringsledning, fjärronboarding)
Yes
No
Global fjärronboarding (flera regioner, flera språk)
Yes
No
Säkerhetsdokument under NDA (SOC 2, pentest, säkerhetspolicys)
Yes
No
G2-betyg
4.8/5
4.6/5
3 fördelar med att välja HeyGen
Här är 3 viktiga fördelar med att välja HeyGen, den ledande AI-videoskaparen.
Bättre kvalitet på AI-avatarer
HeyGen erbjuder överlägsen läppsynk och mer naturliga avatar-rörelser, ett bredare utbud av avatarstilar och eliminerar effektivt den obehagliga uncanny valley-effekten i AI-teknik. Det gör plattformen till en framträdande AI-videogenerator, perfekt för att skapa naturtroget AI-genererat videoinnehåll.
Fler avatartyper och funktioner
Njut av ett brett utbud av avatartyper och funktioner: Avatar Pro, Avatar Lite och Talking Photo. Var och en av dessa stöder tre olika visningslägen (närbild, halvfigur och cirkelvy) tillsammans med en unik FaceSwap-funktion, vilket gör denna ledande AI-videogenerator ännu mer flexibel.
Avancerad videoredigering och mediefunktioner
HeyGen erbjuder alla inbyggda verktyg du behöver för att skapa video, med ett bredare utbud av medieelement. Det innehåller AI-manus tack vare ChatGPT, automatiska översättningar och URL-till-video-alternativ, vilket gör det till en utmärkt AI-videogenerator för både nybörjare och erfarna användare.
HeyGen jämfört med D-ID – priser
D-ID begränsar videoutmatning i minuter på alla nivåer. Till och med deras Advanced-plan för 299,99 USD/mån begränsar dig till 65 minuter. HeyGen erbjuder obegränsad videoskapande på alla betalplaner från 24 USD/mån, med inbyggd SCORM-export, full RBAC, SCIM, MFA och granskningsloggar som standard. På företagsnivå erbjuder båda skräddarsydd prissättning, men HeyGen levereras med ett större bibliotek av avatarer och bredare säkerhetsverktyg direkt redo.
HeyGen
D-ID
Gratisplan
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
Starter / Creator
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
Avancerad / Företag
$149/mo
$299.99/mo
Enterprise
Custom
Custom
Videobegränsningar
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
Debitering per minut
None at any tier
Minutes deducted per video
SCORM-export
All plans
Available (fewer languages)
Översättning med ett klick
All paid plans
Available (fewer languages)
RBAC, SCIM och MFA
Full support
Limited or not offered
Granskningsloggar
Included
Not standard
Språk
175+
30+
Standardavatarer
500+
Limited selection
Kostnad för anpassad avatar
Included in plans
Varies by tier
Videoskapande har precis blivit din superkraft
Skapa utbildnings-, marknadsförings-, sälj- och internt innehåll från en enda arbetsyta med säkerhet och administratörskontroller på företagsnivå.
Skapa direkt med studiokvalitet
Förvandla manus, PDF:er och presentationsbilder till naturtrogna AI-videor med helkroppsavatarer på några minuter. Inga kameror. Inga redigeringstidslinjer. Inga produktionskostnader. Bara snabbt, varumärkesanpassat innehåll från vem som helst i ditt team. D-ID:s porträttbaserade resultat begränsar videoformaten till pratande huvud-klipp och kräver extra verktyg för fullscenproduktion.
En video. Alla språk. Alla marknader.
Översätt befintligt innehåll till över 175 språk med översättningar i modersmålskvalitet, exakt läppsynk och inbyggd korrekturläsning. HeyGen hjälper globala team att nå nya målgrupper på några minuter i stället för månader. D-ID har flerspråkiga röster men kan inte mäta sig med HeyGens bredd i språkutbud eller precision i läppsynk.
Det största biblioteket med professionella avatarer
Få varje tittare att känna sig sedd. Skapa autentiska, individanpassade videor som hjälper sälj-, marknadsförings- och utbildningsteam att bygga starkare relationer i varje kontaktpunkt – utan att du behöver spela in manuellt. D-ID:s avatarutbud är mindre och främst optimerat för porträttformat i stället för varierade kompositioner i full scen.
Sömlös integrering med dina befintliga arbetsflöden
Integrera med Zapier, HubSpot, Make och n8n för att trigga videoproduktion automatiskt. Skapa personligt anpassat innehåll från CRM-uppdateringar, formulärifyllningar eller valfri händelse i din stack. Exportera med SCORM-spårning för direkt leverans till LMS. HeyGens API ger teknikteam programmatisk åtkomst för att bygga in videogenerering i alla produkter eller arbetsflöden. D-ID har ett robust REST API för utvecklare, men dess ekosystem för integrationer med CRM, LMS och MarTech är mer begränsat.
Företagsanpassad säkerhet och regelefterlevnad
SOC 2 Type II-, GDPR- och CCPA-efterlevnad ingår som standard. Rollbaserad åtkomstkontroll, granskningsloggar, centraliserade adminverktyg och SSO skyddar ditt innehållsarbetsflöde. Kunddata används aldrig för att träna modeller. D-ID erbjuder SOC 2 och GDPR, men saknar CCPA-efterlevnad, MFA, SCIM-provisionering, granskningsloggar och ett tydligt undantag för datatraning – vilket lämnar betydande luckor för IT- och regelefterlevnadsteam i större organisationer.
"Det här verktyget är väldigt användarvänligt med hjälpsamma steg-för-steg-instruktioner. Den anpassade AI-videoavataren fungerar felfritt och till och med gratisplanen uppfyller mina behov."
"HeyGen är otroligt intuitivt och användarvänligt för AI-videoinnehåll. Jag blev imponerad av kvaliteten på avatarerna och läppsynken, vilket gör att videorna ser mycket naturliga ut."
”Detta uppnås nu på mycket kortare tid och utan resor. Nu kan jag sitta i mina vardagskläder och producera alla mina videor i en tagning, vilket sparar många timmar varje vecka.”
”Det som tidigare tog mig dagar tar nu bara timmar. HeyGen snabbar upp videoproduktionen som inget annat, utan att göra avkall på kvaliteten.”
”Jag är inte särskilt teknisk, men HeyGen är så lätt att använda. Jag skapade en professionell video på första försöket. Älskar det verkligen.”
Jag var skeptisk, men AI-kvaliteten imponerade på mig. Rösterna och avatarerna håller mycket hög klass. Det gör definitivt vårt arbetsflöde mer effektivt.
Vanliga frågor
Kan marknadsföringsteam återanvända en video i flera kampanjer och kanaler?
HeyGen låter marknadsföringsteam byta manus, avatarer och språk i ett och samma projekt för att skapa dussintals varianter för annonser, sociala medier, e-post och landningssidor utan att behöva bygga om allt från grunden. D-ID:s marknadsfokus ligger på personlig outreach och pratande huvud-klipp, vilket begränsar det kreativa utrymmet för att återanvända kampanjer i flera format i stor skala.
Hur kan kreatörer och soloföretagare komma igång utan budget?
HeyGen erbjuder en gratisplan med tillgång till hela Studion, så att skapare kan producera och publicera videor innan de spenderar något. D-ID erbjuder en 14-dagars gratis provperiod med begränsade krediter, varefter ett betalt abonnemang krävs. Det finns ingen permanent gratisnivå.
Vilken plattform är bäst för sales enablement och outreach?
HeyGen låter säljteam skapa personliga avatarvideor för prospektering, demo och uppföljning med hjälp av egna digitala tvillingar och röstkloner. Personalisering en‑till‑en kan skalas upp över hela pipelinen. D-ID stöder personliga videor i stor skala via API, vilket gör det möjligt för utvecklarstyrd automatisering av outreach, men saknar de inbyggda Studio-arbetsflödena och den avatarbredd som icke-tekniska säljteam behöver för att kunna arbeta självständigt.
Kan interna kommunikationsteam ersätta dyra inspelningar av stormöten och ledningsuppdateringar?
HeyGen låter dig förvandla en chef till en digital tvilling och skapa färdiga videouppdateringar enbart från ett manus. Ingen filmning, ingen schemaläggning, ingen studiobokning. D-ID kan generera pratande huvud-videor från ett foto och manus, men dess porträtt-only-format och begränsade verktyg för varumärkesprofil och styrning gör det mindre lämpat för genomarbetad, företagsövergripande chefskommunikation som behöver se ut och kännas helt enligt varumärket.
Vilken plattform ger byråer och konsulter större kreativ frihet i arbetet med kunder?
HeyGens detaljerade kontroll över kamerainramning, gester, övergångar och avatarens utseende gör att byråer kan leverera differentierade, kundspecifika videor. Flera avatarer kan visas i samma scen för panelformat eller mer samtalsbaserade upplägg. D-IDs resultat är begränsat till videor med en enda presentatör i porträttläge, vilket ger mindre kreativt utrymme för byråer som producerar varierade leveranser till sina kunder.
Hur stödjer varje plattform videor för produkt- och funktionslanseringar?
HeyGens snabba script-to-video-arbetsflöde gör att produktmarknadsföringsteam kan skapa lanseringsvideor, funktionsgenomgångar och release notes-innehåll med korta deadlines. När specifikationer ändras i sista minuten kan du uppdatera manus och generera om på några minuter i stället för att boka om en inspelning. D-ID kan också skapa snabba talking head-videor, men bristen på fullscenskomposition och begränsade varumärkesinställningar gör det svårare att ta fram annonseringsinnehåll som följer varumärkesstandarder på företagsnivå.
Vad är bäst för HR-team som bygger onboardingprogram i flera regioner?
HeyGen kombinerar avatarbaserade onboardingmallar, läppsynkad översättning till över 175 språk och direkt leverans till LMS med SCORM-spårning i ett och samma arbetsflöde. HR-team kan bygga regionsspecifika program utan extra verktyg eller leverantörer. D-ID erbjuder begränsat SCORM-stöd och ingen djup, inbyggd LMS-integration, vilket innebär att HR-team behöver sätta ihop ytterligare verktyg för att hantera onboarding i flera regioner i stor skala.